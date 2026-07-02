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Samsung Galaxy Glasses की मैनेजर ऐप लीक, लॉन्च से पहले सामने आए कई फीचर्स

सैमीगुरु की लीक रिपोर्ट में सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेज़ मैनेजर ऐप के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जिनमें पेयरिंग प्रोसेस और फीचर्स की जानकारी दी गई है.

Samsung might host an Unpacked event in London on July 22, where a major reveal of the Galaxy Glasses is possible.
सैमसंग 22 जुलाई को लंदन में अनपैक्ड इवेंट होस्ट कर सकता है, जहां गैलेक्सी ग्लासेज़ का बड़ा रिवील संभव है. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग लंबे समय से अपने गैलेक्सी वियरेबल्स की दुनिया को स्मार्ट ग्लासेज़ तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में हुए एंड्रॉयड शो के दौरान पहली बार इस प्लान का ऐलान किया था. इसके बाद मई में गूगल के डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में सैमसंग ने वॉर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर के साथ मिलकर बनाए गए दो स्मार्ट ग्लासेज़ की पहली झलक भी दिखाई थी. अब इससे जुड़ी एक नई जानकारी भी सामने आई है.

टिप्स्टर वेबसाइट सैमीगुरु ने गैलेक्सी ग्लासेज़ मैनेजर ऐप के स्क्रीनशॉट लीक किए हैं, जिनमें ग्लासेज़ के चार्जिंग केस के साथ-साथ ऐप के फीचर्स की झलक भी दिखी है. इस लीक जानकारी के मुताबिक, यह ऐप सैमसंग के आने वाले स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए कंपेनियन ऐप का काम करेगी.

सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेज़ की डिटेल्स लीक

  • रिपोर्ट में बताया गया है कि यूज़र्स से जरूरी परमिशन लेने के बाद यह ऐप पेयरिंग प्रोसेस करेगा.
  • उसके बाद पहले ग्लासेज़ के नोज़ ब्रिज से प्रोटक्टिव फिल्म हटानी होगी.
  • फिर बाईं आर्म पर मौजूद पावर स्विच को आगे की ओर स्लाइड करना होगा.
  • इसके बाद ग्लासेज़ को चार्जिंग केस में रखने पर, केस की लाइट लाइट ब्लिंक करते ही डिवाइस को फोन से पेयर किया जा सकेगा.

इस ग्लासेज़ की ऐप के साथ एक बार पेयरिंग होने के बाद यूज़र्स इसी ऐप से सभी सेटिंग्स को मैनेज कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर सकेंगे और अलग-अलग फीचर्स ऑन-ऑफ कर सकेंगे.

लीक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप में कैमरा, एआई असिस्टेंट सेटिंग्स, नोटिफिकेशन रीड-अलाउड और 'फाइंड माय ग्लासेज़' जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे. इसके अलावा ग्लासेज़ से खींची गई फोटोज़ और वीडियोज़ को सीधे फोन में इंपोर्ट करने की सुविधा भी दी जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक यह डिवाइस One UI XR पर चलेगी, जो एंड्रॉयड एक्सआर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है.

लॉन्च कब हो सकता है?

सैमसंग ने अभी तक इन स्मार्ट ग्लासेज़ की लॉन्च डेट को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 22 जुलाई को लंदन में अपना अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होस्ट कर सकती है. इसी इवेंट के दौरान कंपनी Galaxy Z Fold 8 सीरीज और Galaxy Watch 9 सीरीज के साथ-साथ Galaxy Glasses के बारे में भी कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं.

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी ग्लासेज़ की पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च और बिक्री इस साल के आखिर तक में हो सकती है. गौर करने वाली बात यह है कि इस ऐप में जो ग्लासेज़ दिख रहे हैं, वो वॉर्बी पार्कर पार्टनरशिप वाले वर्ज़न के हैं, इसलिए सैमसंग के अपने ब्रांड वाले मॉडल में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं.

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