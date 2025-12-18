ETV Bharat / technology

CES 2026 में Samsung ला रहा कई अनोखे प्रोडक्ट्स, AI से बदल जाएगी डेली लाइफ!

Samsung CES 2026 में Bespoke AI Laundry, AirDresser, WindFree AC और Jet Bot जैसे स्मार्ट होम अप्लायंसेज़ पेश करेगा. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

"कंपनी ने इन नए प्रोडक्ट्स को कस्टमर फीडबैक और सालों की रिसर्च के आधार पर डेवलप किया है, ताकि यूज़र और अप्लायंसेज़ के बीच इंटरैक्शन और बेहतर हो सके."

सैमसंग के आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, सैमसंग अपने Bespoke AI Living Appliances को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना रहा है. इसमें कपड़ों की केयर, तापमान को नियंत्रित करना और क्लीनिंग एक्सपीरियंस को एआई की मदद से यूज़र की आदतों के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई है. सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के डिजिटल एप्लाइंसेज़ बिजनेस के EVP और R&D हेड Jeong Seung Moon ने कहा,

हैदराबाद: सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स (Samsung Electronics) ने CES 2026 में अपने अपकमिंग शोकेस की घोषणा कर दी है. कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक शो यानी CES 2026 का आयोजन 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 के बीच अमेरिका के लास वेगास में होगा. इस बार सैमसंग का फोकस सिर्फ स्मार्ट डिवाइस पर नहीं, बल्कि ऐसी एआई-पावर्ड होम टेक्नोलॉजी पर है, जो यूज़र की डेली लाइफ को आसान, तेज़ और ज्यादा कम्फर्टेबल बना सके.

बीस्पोक एआई लॉन्ड्री कॉम्बो के साथ कपड़े धोना-सीखना अब बहुत तेज़ हो गया है, सुखाना भी बेहतर तरीके से होता है और कपड़ों की देखभाल भी ज्यादा समझदारी से होती है. (Image Credit: Samsung)

Bespoke AI AirDresser: अब और ज्यादा स्मार्ट

तीन साल बाद लौट रहा नया Bespoke AI AirDresser अब कपड़ों की झुर्रियां हटाने और ड्राइंग को और स्मार्ट बनाता है. इसका Auto Wrinkle Care फीचर, जो Dual AirWash और Dual JetSteam पर आधारित है. इसके लिए कंपनी ने दावा किया है कि यह हाई टेम्परेचर स्टीम से 99.9 प्रतिशत तक बैक्टीरिया और वायरस कम करता है. इसमें स्मार्ट ड्राइंग कोर्स है, जो लोड के हिसाब से टाइम को एडजस्ट करता है. Laundry Combo के साथ Auto Cycle Link की वजह से वॉश के बाद सही ड्राइंग मोड अपने आप सिलेक्ट हो जाता है.

बीस्पोक एआई एयरड्रेसर अब कपड़ों की झुर्रियों की ज्यादा मजबूत देखभाल और ज्यादा समझदार सुखाने की सुविधा देता है. (Image Credit: Samsung)

Bespoke AI WindFree Pro AC की खास बातें

नए WindFree Pro एयर कंडीशनर में अब तीन ब्लेड दिए गए हैं, जिससे सात तरह के विंड मोड मिलते हैं:

Wind Mode फायदा Max Wind 15% तेज कूलिंग Surround Wind हर कोने में एयरफ्लो Long Reach Wind दोगुनी दूरी तक ठंडी हवा Down Wind तेज़ और आरामदायक कूलिंग

बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर मल्टी ब्लेड्स की मदद से अलग-अलग तरह की कूलिंग हवा देता है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से खुद ही सेट हो जाती है. (Image Credit: Samsung)

Radar-based AI यूज़र की मौजूदगी को पहचानकर हवा की दिशा खुद बदल देता है. AI Energy Mode से 30 प्रतिशत तक एनर्जी सेविंग का दावा किया गया है.

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: सफाई का नया तरीका

Qualcomm Dragonwing प्रोसेसर से लैस यह रोबोट वैक्यूम इंसानों, पालतू जानवरों, केबल्स और लिक्विड स्पिल तक को पहचान सकता है. जरूरत के मुताबिक यह खुद तय करता है कि साफ करना है या बचना है. Easy Pass Wheel टेक्नोलॉजी से यह ऊंची दहलीज़ भी पार कर सकता है.