ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Edge का प्लान कैंसल! जानें क्यों फीका पड़ा अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन का क्रेज

एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग ने अपने अगले अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन को बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: 2025 के साल में कई स्मार्टफोन कंपनियों ने स्लिम ही नहीं अल्ट्रा-स्लिम यानी बहुत ज्यादा पतले डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया. स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने अल्ट्रा-स्लिम फोन को एक स्टाइलिश लुक देने के चक्कर में कई स्पेसिफिकेशन्स को कम कर दिया. इसके कारण लोगों ने अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन को पसंद नहीं किया, क्योंकि भले ही ये फोन दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ लुक के लिए यूज़र्स फोन के मुख्य स्पेसिफिकेसन्स के साथ समझौता नहीं करना चाहते.

इस कारण सैमसंग की Galaxy S25 Edge और एप्पल की iPhone Air को यूज़र्स की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. अब आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने पिछले अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन की डिमांड कमजोर पड़ने के बाद, अपने अगले अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन के प्लान को ड्रॉप कर दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, Galaxy S25 Edge को लॉन्च करते वक्त काफी स्लिम डिज़ाइन का काफी ट्रेंड बना था. फोन का डिज़ाइन बेहद स्लिम था और पहली नज़र में लोगों को अटरैक्ट भी किया था. हालांकि, इस फोन को जैसे-जैसे यूज़र्स ने डेली लाइफ में यूज़ किया, उसकी असली तस्वीर सामने आनी शुरू हो गई. यूज़र्स ने इस फोन को लेकर सबसे बड़ी शिकायत इसकी बैटरी को लेकर की. कंपनी ने इस फोन में सिर्फ 3,900mAh की बैटरी दी है, जबकि आजकल एक बजट स्मार्टफोन में भी यूज़र्स को 6000-7000mAh की बैटरी मिल जाती है.

इतना ही नहीं, सैमसंग ने अपने इस प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी Galaxy S25 Edge को अल्ट्रा-स्लिम लुक देने के चक्कर में कैमरा सेटअप से टेलीफोटो लेंस भी हटा दिया, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने वाले यूज़र्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया. इन्हीं कारणों की वजह से Galaxy S25 Edge की डिमांड काफी कम हो गई और यह फोन फ्लॉप हो गया.

अब कोरिया इकोनॉमिक डेली की रिपोर्ट बताती है कि सैमसंग ने Galaxy S26 Edge पर काम पूरी तरह रोक दिया है. पहले खबरें थीं कि ये मॉडल Galaxy S26+ को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कमज़ोर डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एक बार फिर से अपने पुराने ट्रेडिशनल फ्लैगशिप लाइनअप पर ही लौटने का फैसला लिया है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.