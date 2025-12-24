ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Edge का प्लान कैंसल! जानें क्यों फीका पड़ा अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन का क्रेज

Ultra-slim smartphones दिखने में भले अच्छे हों, लेकिन यूज़र्स उसके लिए बैटरी और कैमरा के साथ समझौता करना पसंद नहीं करते.

According to a report, Samsung has dropped its plan to manufacture its next ultra-thin smartphone.
एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग ने अपने अगले अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन को बनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 24, 2025 at 6:28 PM IST

हैदराबाद: 2025 के साल में कई स्मार्टफोन कंपनियों ने स्लिम ही नहीं अल्ट्रा-स्लिम यानी बहुत ज्यादा पतले डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया. स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने अल्ट्रा-स्लिम फोन को एक स्टाइलिश लुक देने के चक्कर में कई स्पेसिफिकेशन्स को कम कर दिया. इसके कारण लोगों ने अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन को पसंद नहीं किया, क्योंकि भले ही ये फोन दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ लुक के लिए यूज़र्स फोन के मुख्य स्पेसिफिकेसन्स के साथ समझौता नहीं करना चाहते.

इस कारण सैमसंग की Galaxy S25 Edge और एप्पल की iPhone Air को यूज़र्स की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. अब आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग ने पिछले अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन की डिमांड कमजोर पड़ने के बाद, अपने अगले अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन के प्लान को ड्रॉप कर दिया है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, Galaxy S25 Edge को लॉन्च करते वक्त काफी स्लिम डिज़ाइन का काफी ट्रेंड बना था. फोन का डिज़ाइन बेहद स्लिम था और पहली नज़र में लोगों को अटरैक्ट भी किया था. हालांकि, इस फोन को जैसे-जैसे यूज़र्स ने डेली लाइफ में यूज़ किया, उसकी असली तस्वीर सामने आनी शुरू हो गई. यूज़र्स ने इस फोन को लेकर सबसे बड़ी शिकायत इसकी बैटरी को लेकर की. कंपनी ने इस फोन में सिर्फ 3,900mAh की बैटरी दी है, जबकि आजकल एक बजट स्मार्टफोन में भी यूज़र्स को 6000-7000mAh की बैटरी मिल जाती है.

इतना ही नहीं, सैमसंग ने अपने इस प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी Galaxy S25 Edge को अल्ट्रा-स्लिम लुक देने के चक्कर में कैमरा सेटअप से टेलीफोटो लेंस भी हटा दिया, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने वाले यूज़र्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया. इन्हीं कारणों की वजह से Galaxy S25 Edge की डिमांड काफी कम हो गई और यह फोन फ्लॉप हो गया.

अब कोरिया इकोनॉमिक डेली की रिपोर्ट बताती है कि सैमसंग ने Galaxy S26 Edge पर काम पूरी तरह रोक दिया है. पहले खबरें थीं कि ये मॉडल Galaxy S26+ को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कमज़ोर डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एक बार फिर से अपने पुराने ट्रेडिशनल फ्लैगशिप लाइनअप पर ही लौटने का फैसला लिया है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

Ultra-Slim Phones क्यों फेल हो रहे हैं?

यूज़र्स आज सिर्फ दिखने में पतला फोन नहीं चाहते. उनकी प्राथमिकता अब साफ है कि उन्हें एक फोन में लंबा बैटरी बैकअप, बढ़िया कैमरा सेटअप, बैटरी हीट मैनेजमेंट सिस्टम और लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर चाहिए. इसी कारण से अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन का क्रेज़ शुरू होने से पहले ही खत्म होता नज़र आ रहा है.

सैमसंग के अलावा एप्पल को भी iPhone Air के साथ कुछ ऐसा ही झटका लगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल ने करीब 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कट किया क्योंकि खरीदारों ने बैटरी और कैमरा लिमिटेशन्स की शिकायत की.कई लोगों ने iPhone Air को वापस कर iPhone 17 के स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को खरीद लिया.

सैमसंग के लिए एक और चुनौती है कि उसने अभी तक silicon-carbon battery technology को नहीं अपनाया है, जबकि चीनी स्मार्टफोन कंपनियों इसका इस्तेमाल काफी पहले से ही शुरू कर चुकी हैं. इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां अपने फोन को बड़ी बैटरी के साथ भी स्लिम बनाने में कामयाब रहती हैं.

हालांकि, इस मामले में मोटोरोला की कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है. एक ओर सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां अपने-अपने अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन प्लानिंग को होल्ड कर रही हैं, तो मोटोरोला लगातार अपने मिडरेंज सेगमेंट्स में भी स्लिम डिज़ाइन वाले फोन्स लॉन्च कर रहा है. हालांकि, मोटोरोला अपने यूज़र्स को स्लिम डिज़ाइन के साथ अच्छे स्पेसिफिकेशन्स भी देने की कोशिश कर रहा है.

