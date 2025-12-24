ETV Bharat / technology

Samsung भारत में बढ़ाएगा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, नोएडा प्लांट पर बड़ा दांव!

Samsung ने नोएडा प्लांट में स्मार्टफोन डिस्प्ले असेंबली बढ़ाने के लिए PLI इंसेंटिव मांगा, जिससे भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने का काम कर रहा है. सैमसंग अब भारत में स्मार्टफोन डिस्प्ले के लोकल प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि, साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने नोएडा में स्थित अपने प्लांट में मोबाइल डिस्प्ले असेंबली बढ़ाने के लिए सरकार से इंसेंटिव की मांग की है. यह कदम दिखाता है कि भारत सैमसंग के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक अहम मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब भी बन चुका है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने मोबाइल डिस्प्ले कंपोनेंट्स को लेकर सरकार की Production Linked Incentive (PLI) स्कीम के तहत आवेदन किया है. कंपनी अब सिर्फ फोन असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भारत में ज्यादा वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है. इससे कंपनी की सप्लाई चेन मज़बूत होगी और लोकल लेवल पर रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा.

भारत में सैमसंग का नया प्लान

सैमसंग का नोएडा प्लांट पहले से ही दुनिया का उसका सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. सैमसंग के नोएडा वाले प्लांट से बड़ी संख्या में स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट भी किया जाता है. कंपनी ने साल 2021 में चीन से शिफ्ट होकर भारत में डिस्प्ले असेंबली शुरू की थी और अब उसी यूनिट की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है.