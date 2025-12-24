Samsung भारत में बढ़ाएगा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, नोएडा प्लांट पर बड़ा दांव!
Samsung भारत में स्मार्टफोन डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर लोकल वैल्यू और एक्सपोर्ट क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.
Published : December 24, 2025 at 7:59 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने का काम कर रहा है. सैमसंग अब भारत में स्मार्टफोन डिस्प्ले के लोकल प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि, साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने नोएडा में स्थित अपने प्लांट में मोबाइल डिस्प्ले असेंबली बढ़ाने के लिए सरकार से इंसेंटिव की मांग की है. यह कदम दिखाता है कि भारत सैमसंग के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक अहम मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब भी बन चुका है.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने मोबाइल डिस्प्ले कंपोनेंट्स को लेकर सरकार की Production Linked Incentive (PLI) स्कीम के तहत आवेदन किया है. कंपनी अब सिर्फ फोन असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि भारत में ज्यादा वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है. इससे कंपनी की सप्लाई चेन मज़बूत होगी और लोकल लेवल पर रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा.
भारत में सैमसंग का नया प्लान
सैमसंग का नोएडा प्लांट पहले से ही दुनिया का उसका सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. सैमसंग के नोएडा वाले प्लांट से बड़ी संख्या में स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट भी किया जाता है. कंपनी ने साल 2021 में चीन से शिफ्ट होकर भारत में डिस्प्ले असेंबली शुरू की थी और अब उसी यूनिट की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है.
हालांकि, सैमसंग ने साफ किया है कि वह वियतनाम से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत शिफ्ट नहीं कर रही है. वियतनाम आगे भी सैमसंग का सबसे बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन हब बना रहेगा, लेकिन अगर भारत में डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, तो यहां और निवेश किया जा सकता है.
सैमसंग इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO JB Park के मुताबिक, कंपनी स्मार्टफोन PLI स्कीम के अगले फेज को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है. इसके साथ-साथ भविष्य में भारतीय सप्लायर्स से सेमीकंडक्टर चिप्स लेने की संभावना भी तलाशी जा रही है. हालांकि, उसके लिए भारत में बनने वाले सेमीकंडक्टर चिप की क्वालिटी और कीमत ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरी उतरनी जरूरी होगी.
भारत में सैमसंग की मौजूदा स्थिति
- FY25 में भारत से रेवेन्यू: $11 बिलियन से ज्यादा
- कुल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी: करीब 42%
- स्मार्टफोन से कमाई: लगभग 70%
- भविष्य में नॉन-स्मार्टफोन कैटेगरी से रेवेन्यू: 50% तक पहुंचने की उम्मीद
कुल मिलाकर, सैमसंग के लिए भारत अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपोर्ट की रीढ़ बनता जा रहा है.