Samsung ने BMW के साथ की साझेदारी, BMW iX3 इलेक्ट्रिक SUV के लिए सप्लाई करेगी ऑटोमोटिव चिप्स
Samsung Electronics ने BMW के साथ एक नई ऑटोमोटिव सप्लाई डील की है. इसके तहत Samsung, BMW iX3 इलेक्ट्रिक SUV के लिए सेमीकंडक्टर मुहैया कराएगी.
Published : January 1, 2026 at 11:22 AM IST
हैदराबाद: टेक-दिग्गज Samsung Electronics ने BMW के साथ एक नई ऑटोमोटिव सप्लाई डील की है, जिसके तहत वह जर्मन कार बनाने वाली कंपनी की आने वाली BMW iX3 इलेक्ट्रिक SUV के लिए सेमीकंडक्टर मुहैया कराएगी. यह फैसला Samsung की ऑटोमोटिव बिजनेस को बढ़ाने की कोशिशों को दिखाता है, क्योंकि कंपनी मेमोरी चिप्स से आगे बढ़कर लॉजिक डिजाइन और फाउंड्री-बेस्ड सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रही है.
मैइल बिजनेस न्यूज़ कोरिया की इंग्लिश-लैंग्वेज सर्विस Pulse की एक रिपोर्ट के अनुसार, BMW iX3 एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV है और यह BMW के नए Neue Klasse इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनने वाला पहला मास-प्रोड्यूस्ड मॉडल है. यह गाड़ी पहले ही जर्मनी में पेश की जा चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि अगले साल के दूसरे हाफ में यह साउथ कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.
Samsung द्वारा विकसित इंफोटेनमेंट चिप
नई BMW iX3 में Samsung द्वारा डेवलप किया गया, एक खास ऑटोमोटिव प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे Exynos Auto V720 के नाम से जाना जाता है. यह चिप गाड़ी के इन-कार इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो डिजिटल डिस्प्ले, हाई-क्वालिटी वीडियो प्लेबैक और कई स्क्रीन पर एडवांस्ड मल्टीमीडिया फंक्शन को सपोर्ट करती है.
Samsung ने पहले भी Audi और Volkswagen जैसे मैन्युफैक्चरर्स को इसी तरह के ऑटोमोटिव प्रोसेसर सप्लाई किए हैं. हालांकि, BMW के साथ यह पार्टनरशिप एक और बड़ी जर्मन ऑटोमेकर की भविष्य की EV लाइनअप में एक बड़ा विस्तार है.
व्यापक BMW इंटीग्रेशन की संभावना
Samsung का रोल BMW iX3 से आगे भी बढ़ सकता है. भविष्य के BMW मॉडल, जिनमें अगली जनरेशन की लग्ज़री गाड़ियां शामिल हैं, ज़्यादा एडवांस्ड Exynos Auto V920 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह फ्लैगशिप चिप मल्टी-कोर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है, जिसका मकसद बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस देना है.
BMW iX3 को पेश करते समय, कंपनी ने कहा कि इस गाड़ी में चार हाई-परफॉर्मेंस ऑनबोर्ड कंप्यूटर होंगे, जो पहले के सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर से 20 गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे. यह दिखाता है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग कितनी ज़रूरी होती जा रही है.
इंडस्ट्री रिव्यू में BMW iX3 की इंफोटेनमेंट क्षमताओं, खासकर ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग में, तारीफ की गई है. रिपोर्ट में बताए गए एनालिस्ट्स ने कहा कि Exynos Auto-आधारित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इंफोटेनमेंट और ऑटोनॉमस ड्राइविंग से जुड़े सिस्टम दोनों के लिए स्टेबल परफॉर्मेंस बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.