Samsung ने BMW के साथ की साझेदारी, BMW iX3 इलेक्ट्रिक SUV के लिए सप्लाई करेगी ऑटोमोटिव चिप्स

हैदराबाद: टेक-दिग्गज Samsung Electronics ने BMW के साथ एक नई ऑटोमोटिव सप्लाई डील की है, जिसके तहत वह जर्मन कार बनाने वाली कंपनी की आने वाली BMW iX3 इलेक्ट्रिक SUV के लिए सेमीकंडक्टर मुहैया कराएगी. यह फैसला Samsung की ऑटोमोटिव बिजनेस को बढ़ाने की कोशिशों को दिखाता है, क्योंकि कंपनी मेमोरी चिप्स से आगे बढ़कर लॉजिक डिजाइन और फाउंड्री-बेस्ड सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रही है.

मैइल बिजनेस न्यूज़ कोरिया की इंग्लिश-लैंग्वेज सर्विस Pulse की एक रिपोर्ट के अनुसार, BMW iX3 एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV है और यह BMW के नए Neue Klasse इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनने वाला पहला मास-प्रोड्यूस्ड मॉडल है. यह गाड़ी पहले ही जर्मनी में पेश की जा चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि अगले साल के दूसरे हाफ में यह साउथ कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

Samsung द्वारा विकसित इंफोटेनमेंट चिप

नई BMW iX3 में Samsung द्वारा डेवलप किया गया, एक खास ऑटोमोटिव प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे Exynos Auto V720 के नाम से जाना जाता है. यह चिप गाड़ी के इन-कार इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो डिजिटल डिस्प्ले, हाई-क्वालिटी वीडियो प्लेबैक और कई स्क्रीन पर एडवांस्ड मल्टीमीडिया फंक्शन को सपोर्ट करती है.

Samsung ने पहले भी Audi और Volkswagen जैसे मैन्युफैक्चरर्स को इसी तरह के ऑटोमोटिव प्रोसेसर सप्लाई किए हैं. हालांकि, BMW के साथ यह पार्टनरशिप एक और बड़ी जर्मन ऑटोमेकर की भविष्य की EV लाइनअप में एक बड़ा विस्तार है.