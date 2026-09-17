Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra को मिला One UI 9 अपडेट, प्राइवेसी और सिक्योरिटी टूल्स
सैमसंग ने One UI 9 अपडेट की शुरुआत Galaxy S26 सीरीज से कर दी है और इसमें कई नए Galaxy AI फीचर्स दिए गए हैं.
Published : September 17, 2026 at 8:28 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोन्स और टैबलेट्स के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया. कंपनी ने 16 सितंबर 2026 को One UI 9 का आधिकारिक रोलआउट शुरू किया. यह अपडेट Android 17 पर बेस्ड है.
सैमसंग के न्यूज़रूम पोस्ट के मुताबिक नया अपडेट Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra पर आ रहा है. इससे पहले सैमसंग ने इसे Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 पर भी रोलआउट किया है. अब इस नए अपडेट को धीरे-धीरे और भी सैमसंग फोन्स में रोलआउट किया जाएगा.
One UI 9 में क्या नया है
इस अपडेट में कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जो डेलीलाइफ के काम को आसान बनाते हैं. इसमें My FanCam नाम का नया फीचर आया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान चुने हुए व्यक्ति को ट्रैक करता रहता है, चाहे कोई बच्चा नाच रहा हो या कोई खेल का मैच चल रहा हो, कैमरा खुद उस व्यक्ति पर फोकस बनाए रखता है. इससे सोशल मीडिया लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है.
नए अपडेट के साथ Now Brief में Generative और Editable Cards आ गए हैं. इससे अब यूज़र्स खुद चुन सकता है कि रोज की ब्रीफिंग में हेल्थ, मौसम या वीडियो जैसी कौनसी जानकारी दिखाई देनी चाहिए. इसके अलावा सैमसंग फोन में नए अपडेट के साथ सेटिंग्स में Warranty and Care फीचर भी आ गए हैं. अब यूज़र्स वहीं से वारंटी चेक कर सकता है, डिवाइस की जांच चला सकता है, रिपेयर का अनुमान देख सकता है और Samsung Gare+ मैनेज कर सकता है.
स्मार्ट टूल्स और सिक्योरिटी फीचर्स
नए अपडेट के बाद Now Nudge यूजर को सही समय पर सही सुझाव देता है. अगर मैसेज करते समय कोई जगह या रिजर्वेशन की बात हो तो वह खुद डिटेल्स दिखा देता है.
- Creative Studio आने वाले इवेंट्स जैसे दोस्त का बर्थडे याद दिलाकर थीम वाली इमेज बनाने का आइडिया देता है.
- Interpreter में Thread View जुड़ गया है जिससे पुरानी बातचीत आसानी से देखी जा सकती है.
- Document Scan अब मुड़ी हुई किताब के पन्ने या कोने मुड़े कागज भी साफ स्कैन कर लेता है.
- Voice Recorder की समरी अब हेडिंग और टेबल के साथ और साफ दिखती है.
सुरक्षा के मामले में भी नए अपडेट के जरिए सैमसंग के फोन में काफी सुधार आया है. Security Brief Now Brief में ही मैलवेयर, अनजान ऐप्स और अनावश्यक परमिशन की अलर्ट दिखाता है. प्राइवेसी अलर्ट्स ऑन-डिवाइस एआई की मदद से बैकग्राउंड में चल रही गलतियों को पकड़ता है. इसके अलावा Scam Detection अब और देशों में उपलब्ध हो रहा है जिसमें भारत भी शामिल है.
Samsung has officially started the wider rollout of One UI 9, bringing new Galaxy AI features, smarter suggestions and improved security. 📱✨— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 16, 2026
The rollout starts with:
→ Galaxy S26
→ Galaxy S26+
→ Galaxy S26 Ultra
One UI 9 first debuted on the Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8… pic.twitter.com/WyxRoEsLaR
किन डिवाइसेस पर आएगा अपडेट
Galaxy S26 सीरीज के अलावा कई पुराने मॉडल और टैबलेट में भी ये नया अपडेट आने वाला है. इनमें नीचे दिए गए स्मार्टफोन्स मॉडल्स शामिल हैं.
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Samsung Galaxy Z Flip7
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S9
Android 17 पर बेस्ड One UI 9 यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और सुरक्षित अनुभव देने की कोशिश करता है. इस अपडेट के साथ Galaxy AI फीचर्स अब और बेहतर हो गए हैं. अगर आपके पास Samsung Galaxy S26 सीरीज का कोई भी फोन है तो आप इस नए अपडेट को अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं. इनके अलावा बाकी यूज़र्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.