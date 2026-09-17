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Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra को मिला One UI 9 अपडेट, प्राइवेसी और सिक्योरिटी टूल्स

इस अपडेट में प्राइवेसी अलर्ट और स्कैम डिटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स भी शामिल हैं जो यूजर्स को ऑनलाइन खतरों से बचाते हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोन्स और टैबलेट्स के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करना शुरू कर दिया. कंपनी ने 16 सितंबर 2026 को One UI 9 का आधिकारिक रोलआउट शुरू किया. यह अपडेट Android 17 पर बेस्ड है. सैमसंग के न्यूज़रूम पोस्ट के मुताबिक नया अपडेट Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra पर आ रहा है. इससे पहले सैमसंग ने इसे Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 पर भी रोलआउट किया है. अब इस नए अपडेट को धीरे-धीरे और भी सैमसंग फोन्स में रोलआउट किया जाएगा. One UI 9 में क्या नया है इस अपडेट में कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं, जो डेलीलाइफ के काम को आसान बनाते हैं. इसमें My FanCam नाम का नया फीचर आया है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान चुने हुए व्यक्ति को ट्रैक करता रहता है, चाहे कोई बच्चा नाच रहा हो या कोई खेल का मैच चल रहा हो, कैमरा खुद उस व्यक्ति पर फोकस बनाए रखता है. इससे सोशल मीडिया लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है. नए अपडेट के साथ Now Brief में Generative और Editable Cards आ गए हैं. इससे अब यूज़र्स खुद चुन सकता है कि रोज की ब्रीफिंग में हेल्थ, मौसम या वीडियो जैसी कौनसी जानकारी दिखाई देनी चाहिए. इसके अलावा सैमसंग फोन में नए अपडेट के साथ सेटिंग्स में Warranty and Care फीचर भी आ गए हैं. अब यूज़र्स वहीं से वारंटी चेक कर सकता है, डिवाइस की जांच चला सकता है, रिपेयर का अनुमान देख सकता है और Samsung Gare+ मैनेज कर सकता है.