One UI बन सकता है Galaxy OS, क्या सैमसंग के बेहतरीन AI फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे?
Samsung One UI 10 में ऐप्स का इस्तेमाल आसान बनेगा क्योंकि कैलेंडर इवेंट लोकेशन और बातचीत एक ही स्क्रीन पर दिखेंगे जिससे समय बचेगा।
Published : October 19, 2026 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में अपना नया One UI 9 अपडेट लॉन्च किया था, जो Android 17 पर बेस्ड है. सैमसंग ने अपनी कई फोन सीरीज जैसे Galaxy Z Fold 8 सीरीज, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy S26 FE जैसे फोन को सबसे पहले One UI 9 सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च किया है. इसमें क्विक सेटिंग पैनल को नया रूप दिया गया है और सैमसंग नोट्स ऐप में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अब ऐसी ख़बर आ रहा है कि कंपनी अपने अगले वर्ज़न One UI 10 पर भी काम शुरू कर चुकी है.
One UI 10 में क्या नया होगा
टेक वर्ल्ड में जाने-माने टिप्स्टर Ice Universe ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट करके बताया कि Android 18 पर बेस्ड One UI 10 में बहुत बड़े और अनोखे बदलाव आएंगे. उन्होंने अपने स्वतंत्र सोर्सेज़ का हवाला देते हुए ये जानकारी शेयर की है. गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग इस नए अपडेट को अगले साल यानी 2027 के बीच में रिलीज़ करेगी. उसी समय Galaxy Z Fold 9 और Z Flip 9 भी लॉन्च होने वाले हैं.
My independent source has confirmed: One UI 10 will bring about significant changes, unprecedented in nature.— Ice Universe (@UniverseIce) October 17, 2026
इस नए अपडेट में यूज़र्स के ऐप्स इस्तेमाल करने का तरीका बदलने वाला है. अब कैलेंडर के इवेंट, लोकेशन की डिटेल और जरूरी बातचीत एक ही जगह पर दिखेंगे. इसे कॉन्टेक्सचुअल इंटरफेस कहा जा रहा है. इससे स्क्रीन बदलने की जरूरत कम होगी और टैब भी कम करने पड़ेंगे. इससे यूज़र्स को जानकारी आसानी से मिल जाएगी.
एआई और नाम बदलने की बात
सैमसंग अपने नए अपडेट के साथ कई बड़े और खास एआई फीचर्स लेकर आने वाला है, जो फोन, टैबलेट और स्मार्टवॉच के बीच काम को आसानी से जारी रखने में मदद करेगा. इसमें कुछ ऐसे एडवांस एआई फीचर्स हो सकते हैं, जिनके लिए यूज़र्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है यानी पैसे खर्च करने के बाद आपको कुछ खास एआई फीचर्स का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. हालांकि, जरूरी एआई टूल्स पहले की तरफ मुफ्त में ही उपलब्ध रह सकते हैं.
इनके अलावा अगले साल आने वाले नए अपडेट की एक और खास बात यह है कि सैमसंग शायद इसका नाम बदल सकती है. इसका नाम One UI 10 से बदलकर Galaxy OS रखा जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ये सभी अफवाहें ही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सैमसंग अपने अपडेट का नाम बदलती है या नहीं और उसमें सब्सक्रिप्शन वाले एआई फीचर्स आते हैं या नहीं.