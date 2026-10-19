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One UI बन सकता है Galaxy OS, क्या सैमसंग के बेहतरीन AI फीचर्स के लिए देने होंगे पैसे?

2027 के बीच में Fold 9 और Flip 9 के साथ आने वाले इस नए अपडेट में कुछ ओएआई फीचर्स सब्सक्रिप्शन वाले भी हो सकते हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में अपना नया One UI 9 अपडेट लॉन्च किया था, जो Android 17 पर बेस्ड है. सैमसंग ने अपनी कई फोन सीरीज जैसे Galaxy Z Fold 8 सीरीज, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy S26 FE जैसे फोन को सबसे पहले One UI 9 सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च किया है. इसमें क्विक सेटिंग पैनल को नया रूप दिया गया है और सैमसंग नोट्स ऐप में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अब ऐसी ख़बर आ रहा है कि कंपनी अपने अगले वर्ज़न One UI 10 पर भी काम शुरू कर चुकी है.

One UI 10 में क्या नया होगा

टेक वर्ल्ड में जाने-माने टिप्स्टर Ice Universe ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट करके बताया कि Android 18 पर बेस्ड One UI 10 में बहुत बड़े और अनोखे बदलाव आएंगे. उन्होंने अपने स्वतंत्र सोर्सेज़ का हवाला देते हुए ये जानकारी शेयर की है. गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग इस नए अपडेट को अगले साल यानी 2027 के बीच में रिलीज़ करेगी. उसी समय Galaxy Z Fold 9 और Z Flip 9 भी लॉन्च होने वाले हैं. इस नए अपडेट में यूज़र्स के ऐप्स इस्तेमाल करने का तरीका बदलने वाला है. अब कैलेंडर के इवेंट, लोकेशन की डिटेल और जरूरी बातचीत एक ही जगह पर दिखेंगे. इसे कॉन्टेक्सचुअल इंटरफेस कहा जा रहा है. इससे स्क्रीन बदलने की जरूरत कम होगी और टैब भी कम करने पड़ेंगे. इससे यूज़र्स को जानकारी आसानी से मिल जाएगी.