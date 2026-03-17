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सैमसंग ने लॉन्च किया सस्ता फोन, Circle-to-Search AI फीचर के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी

सैमसंग के नए बजट फोन का नाम Samsung M17e 5G है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

This phone is equipped with the MediaTek Dimensity 6300 chipset.
इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 4:49 PM IST

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हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung M17e 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है. इस फोन में बड़ी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर समेत ठीक-ठाक स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल जाते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं, जिसकी कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung M17e 5G: स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस फोन में 6.58-इंच की PLS LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन (720 x 1600p) है और इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन की स्क्रीन 16 मिलियन कलर्स, हाई ब्राइटनेस मोड सपोर्ट करती है, जिससे फोन की स्क्रीन को बाहर देखना काफी आसान होता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसका पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz है. इस प्रोसेसर के लिए 6GB RAM और 128GB तक का वेरिएंट मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है और इसका अपर्चर f/1.8 है. इसमें ऑटोफोकस सपोर्ट भी मिलता है. इस फोन का दूसरा कैमरा 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन में सेल्फी और फ्रंट कैमरा के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इस फोन में IP54 रेटिंग भी दी गई है, जो डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट के लिए होती है. फोन Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 पर रन करता है. कंपनी ने वादा किया है कि इस फोन के साथ 6 जनरेशन्स की एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी दी जाएगी. यह फोन सैमसंग की सर्विस जैसे Knox Vault security, Samsung Health, Samsung Members आदि के साथ भी आता है.

कीमत और वेरिएंट

इस फोन का पहला वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी असली कीमत 12,999 रुपये है, लेकिन लॉन्च ऑफर्स के साथ 11,479 रुपये में खरीद सकते हैं.

इस फोन का दूसरा वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है और इसे 13,749 रुपये में खरीद सकते हैं.

इस फोन को कंपनी ने Blitz Blue और Vibe Violet कलर में लॉन्च किया है. इस फोन की बिक्री आज से ही अमेजन पर शुरू हो चुकी है.

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