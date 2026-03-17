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सैमसंग ने लॉन्च किया सस्ता फोन, Circle-to-Search AI फीचर के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी

इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Samsung M17e 5G है. यह एक बजट स्मार्टफोन है. इस फोन में बड़ी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर समेत ठीक-ठाक स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल जाते हैं. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं, जिसकी कीमत 12,999 रुपये से शुरू होती है.

Samsung M17e 5G: स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के इस फोन में 6.58-इंच की PLS LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजॉल्यूशन (720 x 1600p) है और इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन की स्क्रीन 16 मिलियन कलर्स, हाई ब्राइटनेस मोड सपोर्ट करती है, जिससे फोन की स्क्रीन को बाहर देखना काफी आसान होता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसका पीक क्लॉक स्पीड 2.4GHz है. इस प्रोसेसर के लिए 6GB RAM और 128GB तक का वेरिएंट मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है और इसका अपर्चर f/1.8 है. इसमें ऑटोफोकस सपोर्ट भी मिलता है. इस फोन का दूसरा कैमरा 2MP के डेप्थ सेंसर के साथ आता है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन में सेल्फी और फ्रंट कैमरा के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है.