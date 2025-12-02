Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग ने पहली बार लॉन्च किया दो बार मुड़ने वाला फोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स
यह फोन दो बार फोल्ड होकर पॉकेट में फिट हो जाता है और खुलते ही दस इंच का टैबलेट जैसा डिवाइस बन जाता है.
Published : December 2, 2025 at 9:25 AM IST
हैदराबाद: सैमसंग के ट्राईफोल्ड यानी दो बार मुड़ने वाले फोन का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था, क्योंकि चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुआवे ने दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन (Huawei Mate XT Ultimate Design) सितंबर 2024 में ही लॉन्च कर दिया था और 2025 में कंपनी ने अपना और दुनिया का दूसरा ट्राई-फोल्ड फोन (Huawei Mate XTs) भी लॉन्च कर दिया. उधर, साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग फोल्डेबल फोन की दुनिया में काफी नाम कमा चुकी है.
ऐसे में लोगों को सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आज आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया है. सैमसंग ने अपने पहले ट्राई-फोल्ड यानी दो बार मुड़ने वाले फोन को अपने घरेलू मार्केट यानी साउथ कोरिया में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि जल्द ही वो अपने इस फोन को दुनिया के अन्य देशों में भी लॉन्च करेंगे. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.
Introducing #GalaxyZTriFold: The shape of what's next in mobile innovation. #GalaxyAIhttps://t.co/Lpkvt7Y2r6— Samsung Mobile (@SamsungMobile) December 2, 2025
डिजाइन और मजबूती
Galaxy Z TriFold का डिजाइन इसे बाकी फोल्डेबल फोन्स से अलग बनाता है. यह फोन इनवर्ड स्टाइल में दो बार फोल्ड होता है, जिससे स्क्रीन पूरी तरह प्रोटेक्ट रहती है और पॉकेट में आसानी से फिट भी हो जाता है.
- इसमें दो अलग साइज के टाइटेनियम हिंग लगाए गए हैं जो फोल्डिंग को ज्यादा स्मूद बनाते हैं.
- हिंग के लिए advanced armor aluminium का इस्तेमाल हुआ है.
- फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि फोल्ड होने पर स्क्रीन के बीच में बहुत ही कम गैप रहे.
- कवर डिस्प्ले Gorilla Glass Ceramic 2 से प्रोटेक्टेड है.
- बैक साइड में Ceramic Glass Fibre Reinforced Polymer इस्तेमाल हुआ है, जिससे फोन हल्का और ज्यादा टिकाऊ बनता है.
- IP48 रेटिंग के साथ धूल और पानी से बुनियादी सुरक्षा मिलती है.
- यह फोन फोल्ड होने पर 159.2 x 75 x 12.9 mm और खुलने पर 159.2 x 214.1 x 3.9 mm का हो जाता है. वजन करीब 309 ग्राम है.
डिस्प्ले एक में फोन, टैबलेट और एंटरटेनमेंट स्क्रीन
ट्राईफोल्ड फोन्स की सबसे खास बात इसकी डिस्प्ले होती है और सैमसंग अपनी डिस्प्ले के लिए ही जाना जाता है. ऐसे में सैमसंग के ट्राईफोल्ड की डिस्प्ले क्वालिटी हरेक यूज़र जानना चाहता है. Galaxy Z TriFold में दो स्क्रीन दी गई है. इसमें दो स्क्रीन दी गई हैं.
- इस फोन की इनर यानी अंदर वाली स्क्रीन में 10.0 inch QXGA plus AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है.
- इस फोन का कवर डिस्प्ले 6.5 inch FHD plus AMOLED स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है.
दोनों स्क्रीन DCI P3 कलर गामट सपोर्ट करती हैं, इसलिए कलर्स काफी रिच और नैचुरल दिखते हैं. बड़े डिस्प्ले के चलते मल्टीटास्किंग, वीडियो देखने और डॉक्यूमेंट वर्क जैसे काम बेहद आसान हो जाते हैं.
परफॉर्मेंस टॉप एंड प्रोसेसर और हाई स्टोरेज
सैमसंग ने इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy चिपसेट दिया है, जो तीन नैनोमीटर टेक पर बना है और बहुत तेज परफॉर्मेंस देता है.
- 16GB RAM
- 1TB तक स्टोरेज
- Android 16 आधारित OneUI 8
यह सेटअप power users और प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग दोनों के लिए काफी बढ़िया है.
200MP का मेन सेंसर और डुअल सेल्फी कैमरा
बैक कैमरा सेटअप
- 200MP प्राइमरी कैमरा OIS के साथ
- 12MP अल्ट्रावाइड
- 10MP टेलिफोटो, 30x तक डिजिटल ज़ूम के साथ
सेल्फी के लिए
- कवर स्क्रीन पर 10MP फ्रंट कैमरा
- इनर डिस्प्ले पर भी 10MP फ्रंट कैमरा
दोनों स्क्रीन पर सेल्फी कैमरा होने से वीडियो कॉलिंग और व्लॉगिंग में आसानी रहती है.
बैटरी और चार्जिंग
- 5600mAh की बड़ी बैटरी
- 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग
- 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट
सैमसंग ने बैटरी को तीन पार्ट में डिजाइन किया है ताकि फोल्डिंग हिंग की वजह से स्पेस मैनेज करना आसान रहे.
कनेक्टिविटी और सेंसर
- फोन में Wi Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, USB C पोर्ट जैसे सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन मौजूद हैं.
- सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है.
उपलब्धता और ऑफर्स
सैमसंग ने अभी प्राइस नहीं बताया है, लेकिन फोन 12 दिसंबर कोरिया में सेल पर जाएगा और इसके बाद China, Taiwan, Singapore, UAE और USA जैसे मार्केट्स में पहुंचेगा. इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स कुछ इस प्रकार है:
- Google AI Pro का 6 महीने का फ्री ट्रायल
- Gemini ऐप में वीडियो जेनरेशन (Veo3) और 2TB क्लाउड स्टोरेज
- डिस्प्ले रिपेयर पर एक बार 50 percent का डिस्काउंट
सैमसंग ने कहा है कि फोन कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर रखा जाएगा ताकि ग्राहक इसे हाथ में लेकर आजमा सकें.
Samsung Galaxy Z TriFold: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
|स्पेसिफिकेशन्स/फीचर्स
|डिटेल्स
|मेन डिस्प्ले
|10.0-इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 × 1584), 269 ppi, 1600 nits, 120 Hz adaptive
|कवर डिस्प्ले
|6.5-इंच FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 × 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits, 120 Hz adaptive
|फोल्डेड साइज
|159.2 × 75.0 × 12.9 mm
|अनफोल्डेड साइज
|159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
|वज़न
|309 ग्राम
|रियर कैमरा
• 200 MP Wide (OIS, 2x optical zoom)
• 10 MP Telephoto (3x optical zoom)
•12 MP Ultra-Wide
|फ्रंट कैमरा
|कवर और मेन स्क्रीन दोनों पर 10 MP
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
|रैम + स्टोरेज
|16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (कोई microSD स्लॉट नहीं)
|बैटरी
|5,600 mAh (तीन-सेल सिस्टम), रेटेड 5437 mAh
|चार्जिंग
|45W Wired (30 मिनट में ~50%), 15W Wireless, Wireless PowerShare
|वॉटर रेजिस्टेंस
|IP48 (1.5 मीटर तक 30 मिनट तक फ्रेशवॉटर)
|बिल्ड मटेरियल
• फ्रंट: Gorilla Glass Ceramic 2
• बैक: Ceramic-Glass Fiber
• फ्रेम: Titanium Hinge + Armor Aluminum
|ऑपरेटिंग सिस्टम
|Android 16 + One UI 8
|कनेक्टिविटी
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|सिक्योरिटी
|Samsung Knox + Knox Vault, साइड फिंगरप्रिंट
|सिम
|डुअल Nano SIM + Multi eSIM
|उपलब्ध कलर
|क्राफ्टेड बलैक
|खास ऑफर
|6 महीने फ्री Google AI Pro (Veo 3 वीडियो जेनरेशन + 2 TB क्लाउड स्टोरेज)
यह भी पढ़ें: iPhone Air फ्लॉप: एप्पल सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो सभी ने रोका अल्ट्रा-स्लिम स्मार्टफोन का काम