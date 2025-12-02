ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग ने पहली बार लॉन्च किया दो बार मुड़ने वाला फोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy Z TriFold खुलने पर 10 इंच की AMOLED स्क्रीन देता है, दो बार फोल्ड होकर कॉम्पैक्ट बनता है और प्रीमियम डिजाइन के साथ पावरफुल स्पेक्स लाता है. ( फोटो क्रेडिट: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग के ट्राईफोल्ड यानी दो बार मुड़ने वाले फोन का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था, क्योंकि चीन की स्मार्टफोन कंपनी हुआवे ने दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन (Huawei Mate XT Ultimate Design) सितंबर 2024 में ही लॉन्च कर दिया था और 2025 में कंपनी ने अपना और दुनिया का दूसरा ट्राई-फोल्ड फोन (Huawei Mate XTs) भी लॉन्च कर दिया. उधर, साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग फोल्डेबल फोन की दुनिया में काफी नाम कमा चुकी है.

ऐसे में लोगों को सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आज आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया है. सैमसंग ने अपने पहले ट्राई-फोल्ड यानी दो बार मुड़ने वाले फोन को अपने घरेलू मार्केट यानी साउथ कोरिया में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि जल्द ही वो अपने इस फोन को दुनिया के अन्य देशों में भी लॉन्च करेंगे. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

डिजाइन और मजबूती

Galaxy Z TriFold का डिजाइन इसे बाकी फोल्डेबल फोन्स से अलग बनाता है. यह फोन इनवर्ड स्टाइल में दो बार फोल्ड होता है, जिससे स्क्रीन पूरी तरह प्रोटेक्ट रहती है और पॉकेट में आसानी से फिट भी हो जाता है.

इसमें दो अलग साइज के टाइटेनियम हिंग लगाए गए हैं जो फोल्डिंग को ज्यादा स्मूद बनाते हैं.

हिंग के लिए advanced armor aluminium का इस्तेमाल हुआ है.

फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि फोल्ड होने पर स्क्रीन के बीच में बहुत ही कम गैप रहे.

कवर डिस्प्ले Gorilla Glass Ceramic 2 से प्रोटेक्टेड है.

बैक साइड में Ceramic Glass Fibre Reinforced Polymer इस्तेमाल हुआ है, जिससे फोन हल्का और ज्यादा टिकाऊ बनता है.

IP48 रेटिंग के साथ धूल और पानी से बुनियादी सुरक्षा मिलती है.

यह फोन फोल्ड होने पर 159.2 x 75 x 12.9 mm और खुलने पर 159.2 x 214.1 x 3.9 mm का हो जाता है. वजन करीब 309 ग्राम है.

डिस्प्ले एक में फोन, टैबलेट और एंटरटेनमेंट स्क्रीन

ट्राईफोल्ड फोन्स की सबसे खास बात इसकी डिस्प्ले होती है और सैमसंग अपनी डिस्प्ले के लिए ही जाना जाता है. ऐसे में सैमसंग के ट्राईफोल्ड की डिस्प्ले क्वालिटी हरेक यूज़र जानना चाहता है. Galaxy Z TriFold में दो स्क्रीन दी गई है. इसमें दो स्क्रीन दी गई हैं.

इस फोन की इनर यानी अंदर वाली स्क्रीन में 10.0 inch QXGA plus AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है.

इस फोन का कवर डिस्प्ले 6.5 inch FHD plus AMOLED स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है.

दोनों स्क्रीन DCI P3 कलर गामट सपोर्ट करती हैं, इसलिए कलर्स काफी रिच और नैचुरल दिखते हैं. बड़े डिस्प्ले के चलते मल्टीटास्किंग, वीडियो देखने और डॉक्यूमेंट वर्क जैसे काम बेहद आसान हो जाते हैं.