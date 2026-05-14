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Samsung ने Galaxy S26 सीरीज़ के लिए One UI 9 Beta किया लॉन्च, मिलेंगे बेहतर क्रिएटिव टूल्स

हैदराबाद: Samsung ने Galaxy S26 सीरीज़ के लिए One UI 9 Beta प्रोग्राम लॉन्च किया है. नए ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), Android 17 पर बने इस Beta वर्जन में ज़्यादा क्रिएटिव टूल्स, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन, बेहतर एक्सेसिबिलिटी और संभावित सिक्योरिटी खतरों से मज़बूत प्रोटेक्शन है.

Samsung ने बताया है कि One UI 9 का फ़ाइनल वर्जन इस साल के आखिर में आने वाले Galaxy फ़्लैगशिप डिवाइस में पेश किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 सीरीज़, Android XR + Gemini के साथ Galaxy Glasses, और एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन, Galaxy Fold Wide, इस साल के आखिर में होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च हो सकते हैं. हालांकि, Samsung ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

One UI 9 Beta वर्जन में क्या कुछ नया

नए One UI 9 Beta अपडेट कई अपडेट के साथ पेश किया गया है. Samsung Notes में कई क्रिएटिव अपडेट दिए गए हैं, जिसमें डेकोरेटिव टेप और पेन लाइन स्टाइल की एक बड़ी रेंज शामिल है. कॉन्टैक्ट ऐप अब क्रिएटिव स्टूडियो का डायरेक्ट एक्सेस देता है, जिससे यूज़र एप्लिकेशन के बीच स्विच किए बिना पर्सनलाइज़्ड प्रोफ़ाइल कार्ड बना सकते हैं.

क्विक पैनल को रीडिज़ाइन किया गया है, ताकि यूज़र्स को इसके लेआउट पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सके. ब्राइटनेस, साउंड और मीडिया प्लेबैक कंट्रोल अब अलग-अलग एडजस्ट किए जा सकते हैं, और हर किसी की पसंद के हिसाब से एक्स्ट्रा साइज़ ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.