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Samsung ने Galaxy S26 सीरीज़ के लिए One UI 9 Beta किया लॉन्च, मिलेंगे बेहतर क्रिएटिव टूल्स

Samsung ने Android 17 पर Galaxy S26 सीरीज़ के लिए One UI 9 Beta लॉन्च किया है, जिसमें बेहतर क्रिएटिव टूल्स और कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra (फोटो - Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Samsung ने Galaxy S26 सीरीज़ के लिए One UI 9 Beta प्रोग्राम लॉन्च किया है. नए ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), Android 17 पर बने इस Beta वर्जन में ज़्यादा क्रिएटिव टूल्स, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन, बेहतर एक्सेसिबिलिटी और संभावित सिक्योरिटी खतरों से मज़बूत प्रोटेक्शन है.

Samsung ने बताया है कि One UI 9 का फ़ाइनल वर्जन इस साल के आखिर में आने वाले Galaxy फ़्लैगशिप डिवाइस में पेश किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 सीरीज़, Android XR + Gemini के साथ Galaxy Glasses, और एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन, Galaxy Fold Wide, इस साल के आखिर में होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च हो सकते हैं. हालांकि, Samsung ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

One UI 9 Beta वर्जन में क्या कुछ नया
नए One UI 9 Beta अपडेट कई अपडेट के साथ पेश किया गया है. Samsung Notes में कई क्रिएटिव अपडेट दिए गए हैं, जिसमें डेकोरेटिव टेप और पेन लाइन स्टाइल की एक बड़ी रेंज शामिल है. कॉन्टैक्ट ऐप अब क्रिएटिव स्टूडियो का डायरेक्ट एक्सेस देता है, जिससे यूज़र एप्लिकेशन के बीच स्विच किए बिना पर्सनलाइज़्ड प्रोफ़ाइल कार्ड बना सकते हैं.

क्विक पैनल को रीडिज़ाइन किया गया है, ताकि यूज़र्स को इसके लेआउट पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सके. ब्राइटनेस, साउंड और मीडिया प्लेबैक कंट्रोल अब अलग-अलग एडजस्ट किए जा सकते हैं, और हर किसी की पसंद के हिसाब से एक्स्ट्रा साइज़ ऑप्शन भी उपलब्ध हैं.

इसके अलावा, One UI 9 में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में भी सुधार किया गया है. माउस-की में अब आसान कर्सर कंट्रोल के लिए एडजस्टेबल स्पीड का फीचर दिया गया है, जिससे कर्सर को कंट्रोल करने या माउस, की-बोर्ड, गेम कंट्रोलर वगैरह जैसे बाहरी डिवाइस से One UI पर नेविगेट करने की सुविधा मिलती है.

टॉकबैक, एक बिल्ट-इन स्क्रीन रीडर है, जिसे नेत्रहीन और कम देखने वाले यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, अब Google के टॉकबैक जैसी ही फीचर्स के साथ आता है, क्योंकि पहले यह फीचर Google और Samsung अलग-अलग देते थे.

इसके अलावा, एक नया टेक्स्ट स्पॉटलाइट फीचर चुने हुए टेक्स्ट को एक बड़ी, साफ़ फ्लोटिंग विंडो में दिखाता है, जिससे उन यूज़र्स के लिए ऑन-स्क्रीन पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है.

सिक्योरिटी के मामले में, One UI 9 Beta में संदिग्ध एप्लिकेशन के खिलाफ बेहतर प्रोटेक्शन दिया गया है. जब ज़्यादा रिस्क वाले ऐप का पता चलता है, तो सिस्टम यूज़र को चेतावनी देता है, एक्ज़ीक्यूशन और इंस्टॉलेशन को ब्लॉक करता है, और सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट के ज़रिए डिलीट करने की सलाह देता है.

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