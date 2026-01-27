ETV Bharat / technology

सैमसंग ने पेश किया Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, 3800 खिलाड़ियों को फ्री में मिलेगा फोन

Samsung ने Milano Cortina Olympics 2026 के लिए Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition लॉन्च किया, जो 3,800 खिलाड़ियों को मिलेगा.

The Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition is identical to the regular model in terms of hardware.
Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition हार्डवेयर के मामले में रेगुलर मॉडल जैसा ही है. (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: सैमसंग ने मंगलवार को अपना नया Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition पेश किया है. यह खास स्मार्टफोन Milano Cortina Winter Olympics और Paralympics 2026 के लिए तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी 2026 से होने जा रही है. इस स्पेशल एडिशन को सैमसंग करीब 90 देशों के लगभग 3,800 ओलंपियन और पैरालंपियन खिलाड़ियों को देगा.

Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition को एक खास ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है. इसके बैक पैनल पर Samsung और Olympics के लोगो दिए गए हैं, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग बनाते हैं. डिजाइन के साथ-साथ इसमें कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो खास तौर पर खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.

Samsung will also provide players with a free 5G eSIM and 100GB of data along with the phone.
सैमसंग खिलाड़ियों को फोन के साथ 5G eSIM और 100GB डेटा भी मुफ्त देगा. (Image Credit: Samsung)

सैमसंग का ओलंपिक एडिशन फोन

सैमसंग इस फोन के साथ खिलाड़ियों को 5G eSIM दे रहा है, जिसमें 100GB फ्री डेटा मिलेगा. इसके अलावा, इसमें Galaxy Athlete Card नाम का एक डिजिटल फीचर भी है, जिसकी मदद से खिलाड़ी एक-दूसरे से प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, गेम कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं और गेम्स विलेज में होने वाली इंटरएक्टिव एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं.

फोन में एक प्री-इंस्टॉल फिटनेस ट्रैकिंग ऐप भी दिया गया है, जिससे एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग और वर्कआउट के दौरान हेल्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी ट्रैक कर पाएंगे. ओलंपिक्स से जुड़ी ताजा खबरें और मुकाबलों की अपडेट्स के लिए Athlete365 को Galaxy AI Now Brief में इंटीग्रेट किया गया है. इसके अलावा, इस स्पेशल एडिशन में Olympic Games App, IOC Hotline और PinQuest जैसे जरूरी ऐप्स पहले से मौजूद होंगे.

This special edition will come pre-loaded with essential apps such as the Olympic Games App, IOC Hotline, and PinQuest.
इस स्पेशल एडिशन में Olympic Games App, IOC Hotline और PinQuest जैसे जरूरी ऐप्स पहले से मौजूद होंगे. (Image Credit: Samsung)

टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition हार्डवेयर के मामले में रेगुलर मॉडल जैसा ही है. इसमें 6.9-इंच Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X फोल्डेबल डिस्प्ले और बाहर की तरफ 4.1-इंच Super AMOLED कवर स्क्रीन मिलती है. फोन में 3nm Exynos 2500 प्रोसेसर, 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट है. भारत में Galaxy Z Flip 7 की शुरुआती कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई थी.

