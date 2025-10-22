Samsung Galaxy XR हेडसेट लॉन्च, अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच नहीं रहेगा कोई फर्क!
Samsung ने अपने पहले XR हेडसेट के साथ AR और रियल वर्ल्ड को जोड़ दिया है, इसमें Google Gemini AI भी मिलेगा.
Published : October 22, 2025 at 11:06 AM IST
हैदराबाद: Samsung ने आखिरकार अपना पहला Galaxy XR Headset लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार सैमसंग के यूज़र्स पिछले कई सालों से कर रहे थे. अब कंपनी ने इसे अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए अपने Galaxy Unpacked Event में पेश किया है. यह सैमसंग का पहला ऐसा ऐसा Extended Reality (XR) डिवाइस है जो Augmented Reality (AR) और Virtual Reality (VR) दोनों को जोड़ता हैय इसका मतलब है कि यह एक ऐसा हेडसेट है जो डिजिटल और रियल दोनों दुनिया को एक साथ दिखा सकता है.
आइए हम आपको इसकी कीमत के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले इसके स्पेसिफिकेशन्स और खास फीचर्स के बारे में बताते हैं. Samsung Galaxy XR हेडसेट को Android XR प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी यह Google और Samsung का कोलैबोरेशन वाला नया XR सिस्टम है.
डिस्प्ले और विजुअल एक्सपीरियंस:
- इसमें Micro-OLED डिस्प्ले दिया गया है
- रिज़ॉल्यूशन: 3,552 x 3,840 पिक्सल
- पिक्सल डेंसिटी: 27 मिलियन पिक्सल्स, 6.3-माइक्रॉन पिक्सल पिच
- रिफ्रेश रेट: 90Hz तक
- कलर कवरेज: 95% DCI-P3 गामट
- फील्ड ऑफ व्यू: 109° हॉरिजॉन्टल और 100° वर्टिकल
- डिस्प्ले इतना शार्प है कि रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता है.
पावर और परफॉर्मेंस:
- चिपसेट: Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2
- RAM: 16GB
- स्टोरेज: 256GB
- ऑपरेटिंग सिस्टम: Android XR
- इसमें बिल्ट-इन Google Gemini AI Assistant भी दिया गया है.
कैमरा सेटअप:
- Samsung ने इसमें मल्टी-कैमरा सेटअप दिया है
- 6.5MP 3D फोटो और वीडियो कैप्चर सपोर्ट
- 18mm फोकल लेंथ, f/2.0 अपर्चर
- दो Pass-through Cameras जिनसे यूजर अपने आसपास का माहौल AR एलिमेंट्स के साथ रियल टाइम में देख सकता है.
सेंसर और ट्रैकिंग:
- 6 वर्ल्ड-फेसिंग ट्रैकिंग कैमरा
- 4 आई-ट्रैकिंग कैमरा
- 5 इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट्स (IMUs)
- 1 डेप्थ सेंसर
- 1 फ्लिकर सेंसर
- सिक्योरिटी के लिए Iris Recognition फीचर भी मौजूद है.
साउंड और माइक्रोफोन:
- डुअल Two-way Speaker System (woofer + tweeter)
- 6-microphone array के साथ Beamforming फीचर — जिससे आवाज क्लियर और फोकस्ड मिलती है.
कनेक्टिविटी और बैटरी:
- Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 सपोर्ट
बैटरी लाइफ:
- 2 घंटे तक जनरल यूज़
- 2.5 घंटे तक वीडियो प्लेबैक
- साथ में आता है एक External Battery Pack, जिससे हेडसेट को पावर दी जाती है.
Galaxy XR Headset के स्पेसिफिकेशन्स का क्विक ओवरव्यू
|फीचर
|डिटेल्स
|डिवाइस नाम
|Samsung Galaxy XR Headset
|प्लेटफॉर्म / OS
|Android XR (Google के साथ कोलैबोरेशन में)
|चिपसेट
|Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform
|RAM / स्टोरेज
|16GB Memory / 256GB Storage
|डिस्प्ले
|Micro-OLED, 3,552×3,840 पिक्सल, 27 मिलियन पिक्सल, 6.3-माइक्रॉन पिक्सल पिच
|कलर कवरेज
|95% DCI-P3
|रिफ्रेश रेट
|60Hz, 72Hz (डिफॉल्ट), 90Hz (सर्विस रिक्वेस्ट पर)
|फील्ड ऑफ व्यू (FOV)
|109° हॉरिजॉन्टल / 100° वर्टिकल
|AI असिस्टेंट
|Google Gemini AI बिल्ट-इन
|कैमरा
|6.5MP 3D फोटो/वीडियो कैप्चर, 18mm फोकल लेंथ, f/2.0 अपर्चर
|Pass-through कैमरा
|2 हाई-रेजोल्यूशन लेंस (रियल वर्ल्ड AR व्यू के लिए)
|ट्रैकिंग और सेंसर
|6 World-facing कैमरे, 4 Eye-tracking कैमरे, 5 IMUs, 1 Depth सेंसर, 1 Flicker सेंसर
|सिक्योरिटी
|Iris Recognition (डिवाइस अनलॉक और पासवर्ड एंट्री के लिए)
|ऑडियो सिस्टम
|डुअल Two-way स्पीकर (Woofer + Tweeter), Dolby Atmos सपोर्ट
|माइक्रोफोन
|6-माइक्रोफोन ऐरे, बीमफॉर्मिंग फीचर के साथ
|ऑडियो कोडेक्स सपोर्ट
|MP3, AAC, FLAC, Opus, Dolby Digital, Dolby Atmos आदि
|वीडियो प्लेबैक
|UHD 8K (7680×4320)@60fps, HDR10 और HLG सपोर्ट
|वीडियो कोडेक्स सपोर्ट
|H.263, H.264, HEVC, VP9, AV1 आदि
|कनेक्टिविटी
|Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4
|Interpupillary Distance (IPD)
|54–70mm (एडजस्टेबल)
|Vision Correction सपोर्ट
|सेपरेट Optical Inserts (Prescription lenses अलग से बिकती हैं)
|बैटरी लाइफ
|2 घंटे (जनरल यूज़), 2.5 घंटे (वीडियो प्लेबैक), चार्जिंग के दौरान यूज़ संभव
|बैटरी पैक
|External Power Pack (302g)
|वजन
|545g (with forehead cushion), attachments पर थोड़ा बदलाव संभव
|कलर ऑप्शन
|Silver Shadow
|कीमत
|$1,799 (लगभग ₹1.58 लाख, US), KRW 2,690,000 (लगभग ₹1.65 लाख, South Korea)
|EMI ऑप्शन
|$149 (₹13,000) प्रति माह / 12 महीनों तक
|अवेलेबिलिटी
|फिलहाल सिर्फ US और South Korea में Samsung Online Store पर
हैंड ट्रैकिंग और जेस्चर कंट्रोल्स
Galaxy XR में हैंड ट्रैकिंग फीचर दिया गया है. नीचे लगे सेंसर आपकी उंगलियों और हथेलियों की मूवमेंट ट्रैक करते हैं. इससे आप सिर्फ हाथ के इशारों से ऐप्स, विजेट्स और मेनू को कंट्रोल कर सकते हैं. इसका मतलब है अब रियल वर्ल्ड में भी माइनरटी रिपोर्ट वाली फील मिलेगी. हमने आपको ऊपर सैमसंग Galaxy XR हेडसेट के तमाम स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानकारियां दी. अब अगर आपके मन में इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस डिवाइस का डेली लाइफ में कैसे और क्या इस्तेमाल होगा, तो आइए हम आपको एक बेहतरीन टेबल के माध्यम से बेहद ही आसान शब्दों में Galaxy XR हेडसेट के तमाम मुख्य फीचर्स को समझाते हैं.
|कैटेगरी
|फीचर्स (आसान भाषा में)
|इकोसिस्टम
Galaxy XR, Samsung का नया “XR Ecosystem” शुरू करता है, जो Google और Qualcomm के साथ मिलकर.
यह Android XR प्लेटफॉर्म पर बना है.
|AI एक्सपीरियंस
Galaxy XR में Google Gemini AI सीधे सिस्टम में इंटीग्रेट है.
इसका मतलब ये सिर्फ कमांड नहीं सुनता, बल्कि आपकी आवाज़, मूवमेंट और नजरों से समझता है.
यह एक AI दोस्त जैसा बिहेव करता है.
|मल्टीमोडल AI
यह आपकी आवाज़, विज़न और जेस्चर तीनों से इंटरैक्ट करता है.
यूज़र जो देखता-सुनता है, हेडसेट वही समझकर रिएक्ट करता है.
|ओपन प्लेटफॉर्म
Android XR एक ओपन और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है.
डेवलपर्स OpenXR, WebXR या Unity से बनाई गई ऐप्स को सीधा Galaxy XR में चला सकते हैं.
|ऐप्स कम्पैटिबिलिटी
Android पर बनी ज्यादातर मोबाइल ऐप्स Galaxy XR पर out of the box चल जाती हैं.
इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए.
|डिज़ाइन और कम्फर्ट
हल्का, बैलेंस्ड फ्रेम — प्रेशर सिर और माथे पर बराबर पड़ता है.
सेपरेट बैटरी पैक से हेडसेट कॉम्पैक्ट और कम वज़न वाला रहता है.
|लाइट शील्ड
हेडसेट में डिटैचेबल लाइट शील्ड है.
इसे आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो लगाकर डीप इमर्शन में जा सकते हो.
|Google Apps in XR
|- Google Maps में Gemini आपकी 3D गाइड बनता है.
- YouTube में AI से कंटेंट सर्च और डिटेल्स ऑटो मिलती हैं.
- Google Photos में 2D पिक्स को 3D एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है.
|Circle to Search (हाथों से सर्च)
बस हवा में एक सर्कल बनाओ, और हेडसेट तुरंत उस ऑब्जेक्ट की इंफो निकाल देगा.
यह रियल-वर्ल्ड सर्च का नया तरीका है.
|एंटरटेनमेंट और गेमिंग
|- 4K Micro-OLED स्क्रीन पर मूवी थिएटर जैसा व्यू.
- एक साथ कई गेम्स देखो.
- Gemini AI से गेमिंग में लाइव टिप्स और कोचिंग.
|क्रिएशन और एडिटिंग
Adobe Project Pulsar से 3D में वीडियो एडिटिंग
बैकग्राउंड में टेक्स्ट या आइकन डालो, सिनेमैटिक लेवल का रिज़ल्ट.
|साउंड और ऑडियो
Dolby Atmos सपोर्ट, ड्यूल स्पीकर (Woofer + Tweeter) दिए गए हैं.
इसमें 6 माइक्रोफोन्स भी हैं, जिनमें बीमफॉर्मिंग टेक है ताकि आपकी आवाज़ साफ सुने.
|परफॉर्मेंस
Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 प्रोसेसर,
Hexagon NPU से सुपरफास्ट AI प्रोसेसिंग और क्लियर विजुअल्स फीचर्स के साथ आता है.
|बैटरी लाइफ
2 घंटे जनरल यूज़ और 2.5 घंटे वीडियो प्लेबैक सपोर्ट
आप चाहो तो चार्जिंग के साथ लगातार यूज़ कर सकते हो.
|एंटरप्राइज यूज़
|Samsung Heavy Industries के साथ पार्टनरशिप में वर्चुअल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी बनाया गया.
|डेवलपर सपोर्ट
|Qualcomm के Snapdragon Spaces से डेवलपर्स XR के लिए बिज़नेस सॉल्यूशन्स और कस्टम ऐप्स बना सकते हैं.
|फ्यूचर डिवाइसेज़
Samsung अब AI Glasses पर भी काम कर रहा है,
Warby Parker और Gentle Monster के साथ मिलकर स्टाइलिश और टेक-ड्रिवन eyewear बनाएगा.
|ओवरऑल एक्सपीरियंस
|Galaxy XR सिर्फ एक हेडसेट नहीं, बल्कि एक AI-पावर्ड कंपैनियन है, जो रियल और वर्चुअल दुनिया को जोड़ देता है.
कीमत और उपलब्धता
- Samsung Galaxy XR की कीमत $1,799 (लगभग ₹1,58,000) रखी गई है, जिसमें 16GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है.
- वहीं, दक्षिण कोरिया में इसकी कीमत KRW 2,690,000 (करीब ₹1,65,000) है.
- अगर कोई एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहता तो Samsung ने एक EMI प्लान भी निकाला है. इसके तहत आप इसे $149 (लगभग ₹13,000) प्रति महीने के हिसाब से 12 महीने तक ले सकते हैं.
- कंपनी ने इसे एक ही कलर- Silver Shadow में लॉन्च किया है.
- फिलहाल यह हेडसेट सिर्फ US और South Korea में Samsung की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है.