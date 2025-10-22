Samsung Galaxy XR हेडसेट लॉन्च, अब रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच नहीं रहेगा कोई फर्क!

इकोसिस्टम Galaxy XR, Samsung का नया “XR Ecosystem” शुरू करता है, जो Google और Qualcomm के साथ मिलकर. यह Android XR प्लेटफॉर्म पर बना है.

AI एक्सपीरियंस Galaxy XR में Google Gemini AI सीधे सिस्टम में इंटीग्रेट है. इसका मतलब ये सिर्फ कमांड नहीं सुनता, बल्कि आपकी आवाज़, मूवमेंट और नजरों से समझता है. यह एक AI दोस्त जैसा बिहेव करता है.

मल्टीमोडल AI यह आपकी आवाज़, विज़न और जेस्चर तीनों से इंटरैक्ट करता है. यूज़र जो देखता-सुनता है, हेडसेट वही समझकर रिएक्ट करता है.

ओपन प्लेटफॉर्म Android XR एक ओपन और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है. डेवलपर्स OpenXR, WebXR या Unity से बनाई गई ऐप्स को सीधा Galaxy XR में चला सकते हैं.

ऐप्स कम्पैटिबिलिटी Android पर बनी ज्यादातर मोबाइल ऐप्स Galaxy XR पर out of the box चल जाती हैं. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए.

डिज़ाइन और कम्फर्ट हल्का, बैलेंस्ड फ्रेम — प्रेशर सिर और माथे पर बराबर पड़ता है. सेपरेट बैटरी पैक से हेडसेट कॉम्पैक्ट और कम वज़न वाला रहता है.

लाइट शील्ड हेडसेट में डिटैचेबल लाइट शील्ड है. इसे आप चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो लगाकर डीप इमर्शन में जा सकते हो.

Google Apps in XR - Google Maps में Gemini आपकी 3D गाइड बनता है.

- YouTube में AI से कंटेंट सर्च और डिटेल्स ऑटो मिलती हैं.

- Google Photos में 2D पिक्स को 3D एक्सपीरियंस में बदला जा सकता है.

Circle to Search (हाथों से सर्च) बस हवा में एक सर्कल बनाओ, और हेडसेट तुरंत उस ऑब्जेक्ट की इंफो निकाल देगा. यह रियल-वर्ल्ड सर्च का नया तरीका है.

एंटरटेनमेंट और गेमिंग - 4K Micro-OLED स्क्रीन पर मूवी थिएटर जैसा व्यू.

- एक साथ कई गेम्स देखो.

- Gemini AI से गेमिंग में लाइव टिप्स और कोचिंग.

क्रिएशन और एडिटिंग Adobe Project Pulsar से 3D में वीडियो एडिटिंग बैकग्राउंड में टेक्स्ट या आइकन डालो, सिनेमैटिक लेवल का रिज़ल्ट.

साउंड और ऑडियो Dolby Atmos सपोर्ट, ड्यूल स्पीकर (Woofer + Tweeter) दिए गए हैं. इसमें 6 माइक्रोफोन्स भी हैं, जिनमें बीमफॉर्मिंग टेक है ताकि आपकी आवाज़ साफ सुने.

परफॉर्मेंस Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 प्रोसेसर, Hexagon NPU से सुपरफास्ट AI प्रोसेसिंग और क्लियर विजुअल्स फीचर्स के साथ आता है.

बैटरी लाइफ 2 घंटे जनरल यूज़ और 2.5 घंटे वीडियो प्लेबैक सपोर्ट आप चाहो तो चार्जिंग के साथ लगातार यूज़ कर सकते हो.

एंटरप्राइज यूज़ Samsung Heavy Industries के साथ पार्टनरशिप में वर्चुअल ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी बनाया गया.

डेवलपर सपोर्ट Qualcomm के Snapdragon Spaces से डेवलपर्स XR के लिए बिज़नेस सॉल्यूशन्स और कस्टम ऐप्स बना सकते हैं.

फ्यूचर डिवाइसेज़ Samsung अब AI Glasses पर भी काम कर रहा है, Warby Parker और Gentle Monster के साथ मिलकर स्टाइलिश और टेक-ड्रिवन eyewear बनाएगा.