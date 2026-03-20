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Samsung Galaxy Forever भारत में लॉन्च: आधे दाम में घर लाएं S26 Ultra, एक साल बाद मिलेगा 50% बायबैक!

इस पिक्चर में सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के फोन्स शामिल हैं. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: Samsung ने भारत में अपना नया प्रोग्राम Galaxy Forever लॉन्च किया है. यह एक ऐसा ओनरशिप मॉजल है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को आम लोगों के लिए ज्यादा आसान बनाता है. कंपनी का कहना है कि प्रीमियम सेगमेंट में यूज़र्स को दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन पूरा पैसा एक साथ देना मुश्किल होता है. इस कारण Galaxy Forever से यूज़र्स Galaxy S26 Ultra या Galaxy S26 Plus को सिर्फ आधे दाम पर एक साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 12 महीनों के बाद मिलेंगे तीन ऑप्शन इस प्लान के तहत ग्राहक फोन की कीमत का 50% हिस्सा 12 महीनों की नो-कॉस्ट ईएमआई में चुकाते हैं. ग्राहक पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या Samsung Finance+ का इस्तेमाल कर सकते हैं. Samsung Finance+ खासतौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया है जहां कम डॉक्यूमेंट्स और जल्दी लोन अप्रूवल मिलता है. एक साल बाद तीन ऑप्शन मिलते हैं: