Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G हुए लॉन्च, ट्रिपल कैमरा और AI फीचर्स से लैस
Samsung Galaxy A57 5G और Galaxy A37 5G, Android 16 पर बेस्ड One UI 8.5 पर रन करता है.
दोनों फोन्स के पिछले हिस्से में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. (Image Credit: Samsung)
Published : March 25, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है. ये दोनों फोन्स सैमसंग गैलेक्सी की ए सीरीज का हिस्सा हैं. इनके नाम Samsung Galaxy A57 और Galaxy A37 है. इन दोनों फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके अलावा सैमसंग के इन दोनों फोन्स में भी कई एआई फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बताते हैं.
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