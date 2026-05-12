Samsung ने भारत में लॉन्च किया सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम, अब सस्ते में मिलेंगे Galaxy फोन्स
सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy A56 5G और Galaxy A36 5G जैसे नवीनीकृत मॉडल पेश करता है.
Published : May 12, 2026 at 1:00 PM IST
हैदराबाद: Samsung ने भारत में सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है. यह प्रोग्राम विश्वसनीयता, सुरक्षा और यूजर्स एक्सपीरिएंस के लिए कंपनी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए, ग्राहकों के लिए फ्लैगशिप और मिड-रेंज मॉडल सहित नवीनीकृत Galaxy डिवाइसों को कम कीमतों पर लाता है. रीफर्बिश्ड फोन की मौजूदा लिस्ट में Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy A56 5G और Galaxy A36 5G शामिल हैं.
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस बात की जानकारी दी है कि सर्टिफाइड री-न्यूड कार्यक्रम दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज के अपने महंगे उपकरणों को व्यापक वर्ग के लोगों के लिए अधिक किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है.
सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम के साथ, कंपनी लोगों को प्रमाणित विश्वसनीयता, सुरक्षा और यूजर एक्सपीरिएंस के साथ पुराने लेकिन प्रासंगिक प्रीमियम और मिड-रेंज डिवाइस खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है. इससे ई-कचरा और नए फोन बनाने का पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो जाता है.
चूंकि हाल के दिनों में रैम और स्टोरेज की कीमत में बढ़ोतरी के कारण हर नए स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम ग्राहकों के लिए काफी किफायती साबित हो सकता है.
Samsung सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम: कीमत और उपलब्धता
कीमत पर नजर डालें तो Samsung Galaxy S25 Ultra के 12 जीबी रैम + 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 97,499 रुपये है और इसे 4,727.40 रुपये की शुरुआती EMI स्कीम पर खरीदा जा सकता है. वहीं Samsung Galaxy S25 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 58,749 रुपये है और इसकी EMI 2,848.54 रुपये से शुरू होती है.
|रीफर्बिश्ड मॉडल
|RAM + स्टोरेज
|कीमत
|EMI की शुरुआत
|उपलब्धता
|Galaxy S25 Ultra
|12GB + 256GB
|97,499 रुपये
|4,727.40 रुपये
|Samsung की आधिकारिक वेबसाइट (samsung.com) | Samsung शॉप ऐप
|Galaxy S25
|12GB + 256GB
|58,749 रुपये
|2,848.54 रुपये
|Galaxy A56 5G
|8GB + 256GB
|31,499 रुपये
|1,512.36 रुपये
|12GB + 256GB
|32,749 रुपये
|1,572.37 रुपये
|Galaxy A36 5G
|8GB + 128GB
|23,249 रुपये
|1,116.25 रुपये
|8GB + 256GB
|24,499 रुपये
|1,176.27 रुपये
Samsung Galaxy A56 5G की बात करें तो यह 8GB और 12GB रैम वेरिएंट में आता है. इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,499 रुपये है, और इसकी EMI 1,512.36 रुपये से शुरू होती है, वहीं, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज की कीमत 32,749 रुपये है, और ईएमआई 1,572.37 रुपये से शुरू होती है.
Samsung Galaxy A36 5G की कीमत देखें तो यह फोन 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है. इसके 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 23,249 रुपये है और इसकी EMI 1,116.25 रुपये से शुरू होती है, वहीं इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,499 रुपये है और इस फोन की EMI 1,176.27 रुपये से शुरू होती है.
Samsung के सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम के तहत सभी डिवाइस पूरे भारत में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (samsung.com) और Samsung शॉप ऐप के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध हैं.
सैमसंग ने दिया गुणवत्ता का आश्वासन
Samsung का कहना है कि सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम के तहत सभी डिवाइस एक व्यापक इन-हाउस नवीनीकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें विस्तृत निरीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन शामिल है. कंपनी का दावा है कि नवीनीकृत उपकरणों को वास्तविक Samsung पार्ट्स का इस्तेमाल करके पुनर्स्थापित किया जाता है और नए बॉक्स में पैक किया जाता है.
इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि प्रत्येक डिवाइस को पूर्ण डेटा हटाने के लिए रीसेट किया गया है और दीर्घकालिक उपयोगिता के लिए लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर अपडेट का फीचर दिया गया है. नवीनीकृत डिवाइस भी नए Galaxy स्मार्टफोन की तरह एक साल की निर्माता की वारंटी के साथ आते हैं.