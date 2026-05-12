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Samsung ने भारत में लॉन्च किया सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम, अब सस्ते में मिलेंगे Galaxy फोन्स

सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम के तहत डिवाइस पूरे भारत में Samsung की आधिकारिक वेबसाइट और Samsung शॉप ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं. ( फोटो - Samsung )

हैदराबाद: Samsung ने भारत में सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है. यह प्रोग्राम विश्वसनीयता, सुरक्षा और यूजर्स एक्सपीरिएंस के लिए कंपनी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए, ग्राहकों के लिए फ्लैगशिप और मिड-रेंज मॉडल सहित नवीनीकृत Galaxy डिवाइसों को कम कीमतों पर लाता है. रीफर्बिश्ड फोन की मौजूदा लिस्ट में Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy A56 5G और Galaxy A36 5G शामिल हैं. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस बात की जानकारी दी है कि सर्टिफाइड री-न्यूड कार्यक्रम दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज के अपने महंगे उपकरणों को व्यापक वर्ग के लोगों के लिए अधिक किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है. सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम के साथ, कंपनी लोगों को प्रमाणित विश्वसनीयता, सुरक्षा और यूजर एक्सपीरिएंस के साथ पुराने लेकिन प्रासंगिक प्रीमियम और मिड-रेंज डिवाइस खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है. इससे ई-कचरा और नए फोन बनाने का पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो जाता है. चूंकि हाल के दिनों में रैम और स्टोरेज की कीमत में बढ़ोतरी के कारण हर नए स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम ग्राहकों के लिए काफी किफायती साबित हो सकता है. Samsung सर्टिफाइड री-न्यूड प्रोग्राम: कीमत और उपलब्धता

कीमत पर नजर डालें तो Samsung Galaxy S25 Ultra के 12 जीबी रैम + 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 97,499 रुपये है और इसे 4,727.40 रुपये की शुरुआती EMI स्कीम पर खरीदा जा सकता है. वहीं Samsung Galaxy S25 के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 58,749 रुपये है और इसकी EMI 2,848.54 रुपये से शुरू होती है.