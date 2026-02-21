Samsung ने One UI 8.5 में पेश किया नया Conversational Bixby, जो बेहतर बनाएगा यूज़र एक्सपीरियंस!
Samsung ने One UI 8.5 के साथ नया Conversational Bixby लॉन्च किया, जो आसान भाषा में फोन कंट्रोल और रियल-टाइम वेब सर्च देता है.
Published : February 21, 2026 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स ने अपने वर्चुअल असिस्टेंट Bixby का नया और ज्यादा स्मार्ट वर्ज़न पेश किया है. यह अपडेट One UI 8.5 के साथ आएगा, जिसमें Bixby को एक conversational device agent के रूप में पूरी तरह से नया रूप दे दिया गया है. इसका सीधा फायदा गैलेक्सी यूज़र्स को मिलेगी, क्योंकि अब फोन से बात करना और उसे कंट्रोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.
सैमसंग का कहना है कि नया बिक्सबी अब इंसानों की तरह बातचीत को बेहतर तरीके से समझ सकता है. यूज़र्स को अब किसी सेटिंग का सटीक नाम याद रखने या फोन के अंदर मेन्यू ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. वो बस अपनी बात साधारण भाषा में कह सकते हैं और फिर बिक्सबी उसी हिसाब से काम शुरू कर देगा. इससे डेली-लाइफ के छोटे-छोटे कामों में लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत दोनों बचेंगे.
नए बिक्सबी के खास फीचर्स
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यूज़र कहता है कि वो स्क्रीन को देखते समय उसे बंद नहीं करना चाहता, तो बिक्सबी खुद समझ जाएगा कि कौनसी सेटिंग चालू करनी है. इसी तरह, अगर कोई पूछता है कि जेब में रखने पर फोन की स्क्रीन ऑन क्यों रहती है, तो बिक्सबी उस स्थिति में जुड़ी सेटिंग्स दिखाकर तुरंत सोल्यूशन सजेस्ट कर देगा. इससे ट्रायल एंड एरर की परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी.
इस नए अपडेट में बिक्सबी को रियल-टाइम वेब सर्च का फीचर्स भी दिया गया है. अब यूज़र्स को किसी जानकारी के लिए अलग से ब्राउज़र खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिक्सबी सीधे अपने इंटरफेस में ही लेटेस्ट और लाइव जानकारी दिखा देगा. उदारहण के तौर पर, अगर कोई यूज़र बच्चों के लिए स्विमिंग पूल वाला होटल ढूंढना चाहता है, तो बिक्सबी उसी वक्त वेब सर्च से संबंधित जानकारी निकालकर सामने रख देगा.
सैमसंग के मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस के COO वॉन-जून चोई के मुताबिक, कंपनी का फोकस एआई को ज्यादा लोगों के लिए आसान और उपयोगी बनाना है. इसी सोच के तहत बिक्सबी को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, ताकि फोन यूज़ करना और ज्यादा नेचुरल महसूस हो. सैमसंग के इस नए अपग्रेडेड बिक्सबी फीचर को फिलहाल One UI 8.5 के बीटा वर्ज़न में भारत, जर्मनी, कोरिया, पोलैंड, यूके और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों में उपलब्ध कराया गया है. आने वाले समय में इसे और ज्यादा मार्केट्स में रोलआउट करने की प्लानिंग है.