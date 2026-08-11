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Gamescom 2026 में सैमसंग दिखाएगा अपनी गेमिंग टेक्नोलॉजी, जानें क्या रहेगा खास

27-28 अगस्त को Samsung PlayGalaxy Cup वर्ल्ड फाइनल आयोजित करेगा, जिसमें 10 टीमें PUBG Mobile में प्रतिस्पर्धा करेंगी. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: टेक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स ने Gamescom 2026 में हिस्सा लेने का ऐलान किया है. यह इवेंट जर्मनी के कोलोन शहर में Koelnmesse में 26 से 30 अगस्त तक आयोजित होगा. कंपनी इस इवेंट में मोबाइल, पीसी और कंसोल तीनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाली अपनी गेमिंग टेक्नोलॉजी पेश करेगी. Gamescom दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट्स में गिना जाता है, जिसमें करीब 1,500 सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और गेम कंटेंट कंपनियां हिस्सा लेती हैं. पिछले साल इस इवेंट में करीब 3.60 लाख लोग पहुंचे थे. इस साल इवेंट की थीम "Games Spark Excitement for the Future" रखी गई है. Odyssey G8 मॉनिटर और Galaxy Z Fold8 Ultra सैमसंग के बूथ पर विजिटर्स कंपनी के कुछ खास प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकेंगे. इनमें Odyssey G8 भी शामिल है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला 6K गेमिंग मॉनिटर बता रही है. इसके अलावा कंपनी ने 9100 PRO SSD को नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग के लिए बनाया है, जो उस इवेंट में पेश किए जाएंगे. इसके अलावा सैमसंग ने हाल ही में अपना लेटेस्ट फोल्डेबल Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च किया है, जिसे इस गेमिंग इवेंट के दौरान बूथ पर रखा जाएगा.