ETV Bharat / technology

Gamescom 2026 में सैमसंग दिखाएगा अपनी गेमिंग टेक्नोलॉजी, जानें क्या रहेगा खास

Samsung, 26 से 30 अगस्त तक जर्मनी के कोलोन में होने वाले Gamescom-2026 में Odyssey G8 और Galaxy Z Fold8 Ultra जैसे प्रोडक्ट्स पेश करेगा.

Samsung will host the PlayGalaxy Cup World Finals on August 27–28, featuring 10 teams competing in PUBG Mobile.
27-28 अगस्त को Samsung PlayGalaxy Cup वर्ल्ड फाइनल आयोजित करेगा, जिसमें 10 टीमें PUBG Mobile में प्रतिस्पर्धा करेंगी. (Image Credit: Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 6:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टेक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स ने Gamescom 2026 में हिस्सा लेने का ऐलान किया है. यह इवेंट जर्मनी के कोलोन शहर में Koelnmesse में 26 से 30 अगस्त तक आयोजित होगा. कंपनी इस इवेंट में मोबाइल, पीसी और कंसोल तीनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाली अपनी गेमिंग टेक्नोलॉजी पेश करेगी.

Gamescom दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट्स में गिना जाता है, जिसमें करीब 1,500 सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और गेम कंटेंट कंपनियां हिस्सा लेती हैं. पिछले साल इस इवेंट में करीब 3.60 लाख लोग पहुंचे थे. इस साल इवेंट की थीम "Games Spark Excitement for the Future" रखी गई है.

Odyssey G8 मॉनिटर और Galaxy Z Fold8 Ultra

सैमसंग के बूथ पर विजिटर्स कंपनी के कुछ खास प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकेंगे. इनमें Odyssey G8 भी शामिल है, जिसे कंपनी दुनिया का पहला 6K गेमिंग मॉनिटर बता रही है. इसके अलावा कंपनी ने 9100 PRO SSD को नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग के लिए बनाया है, जो उस इवेंट में पेश किए जाएंगे. इसके अलावा सैमसंग ने हाल ही में अपना लेटेस्ट फोल्डेबल Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च किया है, जिसे इस गेमिंग इवेंट के दौरान बूथ पर रखा जाएगा.

मई 2026 में लॉन्च हुए Odyssey G8 मॉनिटर में डुअल मोड फीचर दिया गया है, जिससे गेम की जरूरत के हिसाब से 6K रेजोल्यूशन 165Hz मोड और 3K रेजोल्यूशन 330Hz मोड के बीच स्विच किया जा सकता है. यह मॉनिटर G-SYNC कम्पैटिबल है और AMD FreeSync Premium को भी सपोर्ट करता है. इसकी मदद से भारी-भरकम गेम्स में भी स्क्रीन डिस्टॉर्शन और स्टटरिंग की समस्या कम होती है.

सॉनिक सीरीज जैसे गेम्स के मैच

इस इवेंट के दौरान सैमसंग के बूथ पर Sonic सीरीज जैसे लोकप्रिय गेम्स के मैच भी होंगे. इसके अलावा एक कॉसप्ले रनवे भी रखा गया है, जो कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पर आधारित होगा. विजिटर्स पर्ल एबिज़ के ओपन-वर्ल्ड एक्शन-एडवेंचर गेम Crimson Desert को Odyssey G8 के 6K डिस्प्ले पर HDR10+ गेमिंग फीचर के साथ भी खेल सकेंगे.

27 और 28 अगस्त को सैमसंग #PlayGalaxy Cup का वर्ल्ड फाइनल भी आयोजित करेगा. यह एक ग्लोबल गेमिंग टूर्नामेंट है, जिसमें गैलेक्सी स्मार्टफोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है. इसकी शुरुआत PUBG Mobile में तीन जाने-माने गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के बीच एक स्पेशल मैच से होगी. इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण-पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय क्वालिफायर राउंड्स से आगे बढ़ीं कुल 10 टीमें चैंपियनशिप के लिए आपस में भिड़ेंगी.

TAGGED:

SAMSUNG GAMESCOM 2026
ODYSSEY G8 6K MONITOR
PLAYGALAXY CUP
GALAXY Z FOLD8 ULTRA
SAMSUNG GAMING MONITOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.