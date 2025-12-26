Samsung Galaxy Z Fold 7 से कमजोर निकला Galaxy Z TriFold, देखें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का वीडियो
ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में Galaxy Z TriFold की स्क्रीन और फ्रेम उम्मीद के मुताबिक मजबूत साबित नहीं हो पाए.
Published : December 26, 2025 at 7:21 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने हाल ही में अपने पहले ट्रिपल-फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z TriFold को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया है. यह फोन साल 2025 के सबसे बड़े स्मार्टफोन ट्रेंड्स में से एक रहा है. सैमसंग ने इसे अब तक का सबसे एडवांस और मजबूत फोल्डेबल फोन बताया था, लेकिन एक पॉपुलर यूट्यूबर द्वारा किए गए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इसकी मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल JerryRigEverything के होस्ट जैक नेल्सन ने Galaxy Z TriFold का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अपने सिग्नेचर स्टाइल में किया. इस टेस्ट में स्क्रैच, आग, धूल और बेंड टेस्ट शामिल होते हैं. शुरुआत कवर स्क्रीन से हुई, जिस पर Gorilla Glass Ceramic 2 की सुरक्षा दी गई है. स्क्रैच टेस्ट में स्क्रीन पर लेवल 6 पर हल्की खरोंच और लेवल 7 पर गहरी खरोंच नजर आईं, जो आमतौर पर सामान्य ग्लास वाले स्मार्टफोन में देखी जाती हैं.
अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन की टेस्ट में क्या हुआ?
इसके बाद फोन की अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन की टेस्ट की गई. ऐसा माना जा रहा है कि यह स्क्रीन प्लास्टिक बेस्ड है. इस पर लेवल 2 पर ही हल्की खरोंच दिखने लगीं और लेवल 3 पर गहरे निशान साफ नजर आए. इसका मतलब यह है कि यह स्क्रीन रोजमर्रा की चीजों जैसे चाबी, सिक्के या नाखून से भी आसानी से खराब हो सकती है.
फायर टेस्ट में भी Galaxy Z TriFold खास प्रदर्शन नहीं कर पाया. इसका कवर OLED स्क्रीन करीब 17 सेकंड तक आग झेल पाई, लेकिन इसके बाद पिक्सल जल गए और स्क्रीन रिकवर नहीं हुई. वहीं, अंदर की बड़ी स्क्रीन सिर्फ 10 सेकंड में ही खराब होने लगी, जो इसकी नाजुक बनावट को दिखाता है.
डर्ट टेस्ट के दौरान जब फोन की मेन स्क्रीन पर मिट्टी डाली गई, तो हिंज एरिया से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आने लगीं. इसके साथ ही, मैग्नेट वाले हिस्सों में धूल जमा होती साफ दिखी, जो लंबे समय में परेशानी का कारण बन सकती है.
सबसे चौंकाने वाला नतीजा बेंड टेस्ट में सामने आया. जहां Galaxy Z Fold 7 इस टेस्ट में टिक गया था, वहीं Galaxy Z TriFold पहले ही मोड़ में स्थायी रूप से मुड़ गया. पीछे की ओर मोड़ने पर तेज आवाज के साथ स्क्रीन पूरी तरह बंद हो गई. हालांकि हिंज सुरक्षित रहे, लेकिन पतला फ्रेम और एंटीना लाइनें इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुईं.
जैक नेल्सन के मुताबिक, यह पहला सैमसंग फोन है जो उनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पूरी तरह फेल हुआ है. कुल मिलाकर, Galaxy Z TriFold टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही आगे हो, लेकिन मजबूती के मोर्चे पर यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया.