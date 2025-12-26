ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Z Fold 7 से कमजोर निकला Galaxy Z TriFold, देखें ड्यूरेबिलिटी टेस्ट का वीडियो

हैदराबाद: सैमसंग ने हाल ही में अपने पहले ट्रिपल-फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z TriFold को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया है. यह फोन साल 2025 के सबसे बड़े स्मार्टफोन ट्रेंड्स में से एक रहा है. सैमसंग ने इसे अब तक का सबसे एडवांस और मजबूत फोल्डेबल फोन बताया था, लेकिन एक पॉपुलर यूट्यूबर द्वारा किए गए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इसकी मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल JerryRigEverything के होस्ट जैक नेल्सन ने Galaxy Z TriFold का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अपने सिग्नेचर स्टाइल में किया. इस टेस्ट में स्क्रैच, आग, धूल और बेंड टेस्ट शामिल होते हैं. शुरुआत कवर स्क्रीन से हुई, जिस पर Gorilla Glass Ceramic 2 की सुरक्षा दी गई है. स्क्रैच टेस्ट में स्क्रीन पर लेवल 6 पर हल्की खरोंच और लेवल 7 पर गहरी खरोंच नजर आईं, जो आमतौर पर सामान्य ग्लास वाले स्मार्टफोन में देखी जाती हैं. अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन की टेस्ट में क्या हुआ? इसके बाद फोन की अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन की टेस्ट की गई. ऐसा माना जा रहा है कि यह स्क्रीन प्लास्टिक बेस्ड है. इस पर लेवल 2 पर ही हल्की खरोंच दिखने लगीं और लेवल 3 पर गहरे निशान साफ नजर आए. इसका मतलब यह है कि यह स्क्रीन रोजमर्रा की चीजों जैसे चाबी, सिक्के या नाखून से भी आसानी से खराब हो सकती है.