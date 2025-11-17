ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Z TriFold: सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन जल्द होगा लॉन्च, जानें संभावित लॉन्च डेट

Samsung Galaxy Z TriFold का US फर्मवेयर टेस्ट शुरू होने से साफ है कि कंपनी जल्द ही अपना पहला tri-folding स्मार्टफोन मार्केट में उतारने वाली है. ( फोटो क्रेडिट: X/SamMobile )

हैदराबाद: स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफी तेजी से इनोवेशन हो रहा है. दुनियाभर की स्मार्टफोन कंपनियां नए-नए इनोवेशन्स के जरिए आसमान छू रही है. आजकल मुड़ने वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन भी पुराने इनोवेशन की कैटेगिरी में आ चुके हैं, क्योंकि अब कंपनियों ने दो बार मुड़ने वाले यानी ट्राई फोल्डेबल फोन को लॉन्च करना शुरू कर दिया है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी Huawei ने दुनिया का सबसे पहला ट्राई-फोल्डेबल स्मार्टफोन पिछले साल यानी सितंबर 2024 में ही लॉन्च किया था, जिसका नाम Huawei Mate XT Ultimate था.

उसके बाद इस साल यानी सितंबर 2024 ने हुआवे ने अपने पहले ट्राई-फोल्ड फोन का अपग्रेडेड वर्ज़न यानी दूसरा ट्राई-फोल्ड फोन भी लॉन्च कर दिया है. अब साउथ कोरिया की स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग अपना पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जिसकी चर्चा तो पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब कंपनी अपने इस फोन को जल्द ही लॉन्च कर सकती है. सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड फोन Samsung Galaxy Z TriFold है.

Samsung Galaxy Z TriFold कब होगा लॉन्च

आपको बता दें कि पिछले कई सालों से Samsung Galaxy Z TriFold के डिज़ाइन, पेटेंट और कांसेप्ट को लेकर बातें चल रही थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद जल्द ही कंपनी अपने पहले ट्राई-फोल्ड फोन को लॉन्च करने वाली है. नए रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग 5 दिसंबर 2025 को Samsung Galaxy Z TriFold लॉन्च कर सकती है. इस फोन को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी बात है कि इस फोन को पहले दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में लॉन्च किया जा सकता है और उन्हीं में से एक देश का नाम अमेरिका है.

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस फोन को carrier-locked और unlocked दोनों वर्ज़न में लॉन्च किया जाएगा. ऐसा हो सकता है कि अमेरिका दुनिया का पहला मार्केट हो, जहां सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड फोन बिकेगा. इसके अलावा इस फोन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि Unlocked US firmware (मॉडल SM-F968U1) की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है.

फर्मवेयर टेस्टिंग इतनी लेट क्यों?