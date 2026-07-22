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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra भारत में लॉन्च, मिलेगा 5000mAh बैटरी और 200MP कैमरा

फोन आज से चुनिंदा मार्केट्स में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने अपने सबसे नए और सबसे प्रीमियम फोल्बेडल फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Galaxy Z Fold8 Ultra है. सैमसंग ने लंदन में हुए गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में कंपनी ने अपनी नई Galaxy Z सीरीज को पेश किया, जिसमें Fold8 Ultra को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है. यह फोन गैलेक्सी की मशहूर "अल्ट्रा" स्टैंडर्ड की खासियतों को पहली बार फोल्डेबल फॉर्मेट में लेकर आया है. डिजाइन और डिस्प्ले में बड़ा अपग्रेड Galaxy Z Fold8 Ultra को सैमसंग का अभी तक का सबसे स्लिम Z Fond डिज़ाइन बताया गया है. यह फोन अनफोल्ड होने पर सिर्फ 4.1 mm पतला है और इसका वजन 215 ग्राम है. इस फोन का मेन डिस्प्ले 8.0 इंच का है, जो एक बेहतरीन प्रोडक्टिव वर्कस्पेस का एहसास देता है, वहीं फोल्ड करने पर 6.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. दोनों ही डिस्प्ले 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं. इन दोनों ही स्क्रीन्स की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक की है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है. फोन में सैमसंग की नई फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो टाइटेनियम-बेस्ड डिस्प्ले स्ट्रक्चर के जरिए फोन को पतला और मजबूत दोनों बनाती है. कंपनी का दावा है कि इस फोल्डेबल फोन में क्रीज़ की विजिबिलिटी कम होती है और हिंज मैकेनिज्म भी पहले से ज्यादा स्मूद महसूस होता है. कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में अल्ट्रा-लेवल अपग्रेड