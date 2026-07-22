Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra भारत में लॉन्च, मिलेगा 5000mAh बैटरी और 200MP कैमरा
Samsung ने Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च किया है, जिसमें 200MP कैमरा, 8 इंच डिस्प्ले और 5000mAh बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.
Published : July 22, 2026 at 7:55 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने अपने सबसे नए और सबसे प्रीमियम फोल्बेडल फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Galaxy Z Fold8 Ultra है. सैमसंग ने लंदन में हुए गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में कंपनी ने अपनी नई Galaxy Z सीरीज को पेश किया, जिसमें Fold8 Ultra को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है. यह फोन गैलेक्सी की मशहूर "अल्ट्रा" स्टैंडर्ड की खासियतों को पहली बार फोल्डेबल फॉर्मेट में लेकर आया है.
डिजाइन और डिस्प्ले में बड़ा अपग्रेड
Galaxy Z Fold8 Ultra को सैमसंग का अभी तक का सबसे स्लिम Z Fond डिज़ाइन बताया गया है. यह फोन अनफोल्ड होने पर सिर्फ 4.1 mm पतला है और इसका वजन 215 ग्राम है. इस फोन का मेन डिस्प्ले 8.0 इंच का है, जो एक बेहतरीन प्रोडक्टिव वर्कस्पेस का एहसास देता है, वहीं फोल्ड करने पर 6.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. दोनों ही डिस्प्ले 120Hz अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं. इन दोनों ही स्क्रीन्स की पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक की है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है.
फोन में सैमसंग की नई फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो टाइटेनियम-बेस्ड डिस्प्ले स्ट्रक्चर के जरिए फोन को पतला और मजबूत दोनों बनाती है. कंपनी का दावा है कि इस फोल्डेबल फोन में क्रीज़ की विजिबिलिटी कम होती है और हिंज मैकेनिज्म भी पहले से ज्यादा स्मूद महसूस होता है.
कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में अल्ट्रा-लेवल अपग्रेड
Fold8 Ultra में एक प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें 200 MP का मेन कैमरा शामिल है, जो अब 200 MP मोड में HDR कैप्चर को भी सपोर्ट करता है. इसके अलावा इस फोन के पिछले हिस्से में 50 MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10 MP का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है, जो 3X ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है.
इस फोन में एडवांस्ड क्रिएटर्स के लिए फोन नए APV कोडेक के जरिए 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें Cine LUT फीचर मोबाइल से ही सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग की सुविधा देता है.
परफॉर्मेंस के लिए फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy चिपसेट दिया गया है, जिसे 16GB तक रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. इसमें कंपनी ने 5,000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के लिए काफी मानी जा रही है. इसके साथ फोन में 45W की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है.
Samsung Galaxy Z fold 8 series launched at starting price of ₹1,79,999 for 12/256GB!!— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 22, 2026
Galaxy Fold 8 :
• 12GB/256GB : ₹1,79,999
• 12GB/512GB : ₹1,99,999
• 16GB RAM/1TB : ₹2,39,999
Galaxy Z Fold 8 Ultra :
• 12GB/256GB : ₹1,99,999
• 12GB/512GB : ₹2,19,999
• 16GB/1TB :… pic.twitter.com/ysmWOE6MYW
फोन की कीमत
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra का बेस वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत सैमसंग इंडिया के स्टोर पर 1,99,999 रुपये है. इस फोन को यूज़र्स 6,666.63 रुपये प्रति महीने की ईएमआई में खरीद सकते हैं.
- इस फोन का दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत भारत में 2,19,999 रुपये है.
- इस फोन का तीसरा वेरिएंट 16GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत भारत में 2,59,999 रुपये हैं.
इस फोन को कंपनी ने वॉयलेट शेडो, ग्रैफाइट और क्रीम कलर्स में लॉन्च किया है और इसकी अर्ली डिलीवरी 4 अगस्त 2026 से शुरू होगी.