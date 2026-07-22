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Samsung ने लॉन्च किए Galaxy Z Fold8 और Flip8, जानें AI-नेटिव FlexWindow की खासियत

हैदराबाद: सैमसंग ने अपनी नई फोल्डेबल सीरीज में तीन फोन्स को लॉन्च किए हैं. इस सीरीज के टॉप मॉडल का नाम Galaxy Z Fold8 Ultra है. इसके अलावा भी कंपनी ने दो नए फोल्डेबल्स फोन्स को लॉन्च किया है, जिनके नाम Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 है. इस बार सैमसंग ने Fold8 को कंटेंट डिस्कवरी और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है. वहीं, Flip8 को क्विक इंटरैक्शन और सेल्फ-एक्सप्रेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. दोनों फोन्स लंदन में हुए Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च किए गए.

Galaxy Z Fold8: कंटेंट कंजम्पशन के लिए बना नया फॉर्म फैक्टर

Galaxy Z Fold8 को उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक ऐसा फोल्डेबल चाहते हैं जो क्विक इंटरैक्शन से लेकर डीप कंटेंट कंजमप्शन तक आसानी से एडजस्ट हो जाए. इस फोन का वज़न सिर्फ 201 ग्राम है, जो इसे सैमसंग का अब तक का सबसे हल्का Galaxy Z Fold बनाता है. फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy चिपसेट दिया गया है. इस फोन में 4,800mAh की बड़ी बैटरी दी गई है.

इस फोन का डिस्प्ले रेशियो को लोगों की डेली कंटेंट कंजम्पशन आदतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. फोल्ड होने पर 10:16 कवर स्क्रीन मैसेजिंग और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो जैसे क्विक इंटरैक्शन के लिए बेहतर है, वहीं अनफोल्ड करने पर 4:3 मेन डिस्प्ले गेमिंग और फिल्म देखने के लिए एक बड़ा कैनवस बनाता है. इस फोन को घुमाने पर यही डिस्प्ले रेश्यो रीडिंग के लिए भी उतना ही आरामदायक हो जाता है. इसमें कैमरा के लिए फोन में डुअल 50 MP कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके साथ डुअल रिकॉर्डिंग और My FanCam जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जो कंटेंट क्रिएशन को आसान बनाते हैं.

Galaxy Z Flip8: सैमसंग का सबसे स्लिम और स्मार्ट फ्लिप फोन

Galaxy Z Flip8 को सैमसंग ने अपना अभी तक का सबसे पतला और हल्का फ्लिप फोन बताया है. इस फोन वज़न सिर्फ 180 ग्राम है और इसकी मोटाई मात्र 6.1mm है. इस फोन की सबसे खास बात इसका नया FlexWindow है, जिसे AI-नेटिव इंटरफेस के तौर पर दोबारा डिजाइन किया गया है. FlexWindow पर Now Brief फीचर यूजर्स को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से टाइमली इनसाइट्स और नेक्स्ट स्टेप्स दिखाता है.