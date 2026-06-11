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Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide और Z Flip 8 को मिला BIS सर्टिफिकेशन, भारत में जल्द होंगे लॉन्च

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 तीनों को BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है.

Samsung Galaxy Z Fold 7
यह पिक्चर Samsung Galaxy Z Fold 7 की है. (Image Credit; Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सैमसंग की अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज में Galaxy Z Fold 8 Wide और Galaxy Z Flip 8 शामिल होंगे और इन दोनों के मॉडल नंबर Bureau of Indian Standards यानी BIS के सर्टिफिकेशन डेटाबेस में स्पॉट किया गया है.

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS पर स्पॉट किया जाना, इस बात का साफ संकेत होता है कि कंपनी जल्द ही इस डिवाइस को देश में लॉन्च करने वाली है. खास बात है कि इसी डेटाबेस में Galaxy Z Fold 8 Ultra का नाम भी सामने आया है, जिससे यह साफ होता है कि सैमसंग इस बार एक साथ कई फोल्डेबल फोन्स पेश करने की योजना बना रहा है. इसका मतलब है कि इस साल सैमसंग सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड वाला फोन भी लॉन्च कर सकती है.

BIS डेटाबेस में दिखे तीन फोल्डेबल फोन्स

टेक ब्लॉगर Anvin ने BIS के डेटाबेस में तीन सैमसंग फोल्डेबल फोन्स की एंट्री देखी. इनमें Galaxy Z Flip 8 के लिए SM-A857B और SM-F776B मॉडल नंबर दर्ज हैं, जबकि Galaxy Z Fold 8 Wide के लिए SM-D642B और SM-F971B सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि सैमसंग ने 4 जून से 9 जून के बीच इन डिवाइसेस के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल किया है. BIS फाइलिंग में आमतौर पर स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं होती, लेकिन यह इतना जरूर बताती है कि भारतीय बाजार में लॉन्च की तैयारी चल रही है.

इसके अलावा SM-D647B और SM-F976B मॉडल नंबर भी इसी डेटाबेस में मिले हैं, जो Galaxy Z Fold 8 Ultra से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसमें दिलचस्प बात यह गै कि SM-F976B पहले भी BIS पर आ चुका था, जो इस बात को और पक्का करता है कि अल्ट्रा वेरिएंट भी बाकी मॉडल्स के साथ ही भारत में लॉन्च होने वाला है. Bluetooth SIG के डॉक्यूमेंट्स में भी Galaxy Z Fold 8 Ultra का नाम पहले आ चुका है, जिससे इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि सैमसंग अल्ट्रा फोल्डेबल फोन को भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है.

Galaxy Unpacked इवेंट और आगे की तैयारी

सैसमंग का अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जुलाई 2026 में होने की उम्मीद है. इसी इवेंट में इन फोल्डेबल फोन्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. इन फोन्स के साथ सैमसंग इस इवेंट में नई गैलेक्सी वॉच को भी लॉन्च कर सकता है.

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Z Flip 8 सैमसंग का आखिरी फ्लिप फोन हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में सैमसंग का पूरा फोकस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन्स पर ही शिफ्ट हो जाएगा. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने Galaxy Z Fold 8 Wide नाम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इवेंट से पहले इसका नाम बदल भी सकता है.

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SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 WIDE
GALAXY Z FLIP 8 BIS CERTIFICATION
GALAXY UNPACKED JULY 2026
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 LAUNCH DATE
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 ULTRA

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