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Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide और Z Flip 8 को मिला BIS सर्टिफिकेशन, भारत में जल्द होंगे लॉन्च

यह पिक्चर Samsung Galaxy Z Fold 7 की है. ( Image Credit; Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सैमसंग की अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज में Galaxy Z Fold 8 Wide और Galaxy Z Flip 8 शामिल होंगे और इन दोनों के मॉडल नंबर Bureau of Indian Standards यानी BIS के सर्टिफिकेशन डेटाबेस में स्पॉट किया गया है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS पर स्पॉट किया जाना, इस बात का साफ संकेत होता है कि कंपनी जल्द ही इस डिवाइस को देश में लॉन्च करने वाली है. खास बात है कि इसी डेटाबेस में Galaxy Z Fold 8 Ultra का नाम भी सामने आया है, जिससे यह साफ होता है कि सैमसंग इस बार एक साथ कई फोल्डेबल फोन्स पेश करने की योजना बना रहा है. इसका मतलब है कि इस साल सैमसंग सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड वाला फोन भी लॉन्च कर सकती है. BIS डेटाबेस में दिखे तीन फोल्डेबल फोन्स टेक ब्लॉगर Anvin ने BIS के डेटाबेस में तीन सैमसंग फोल्डेबल फोन्स की एंट्री देखी. इनमें Galaxy Z Flip 8 के लिए SM-A857B और SM-F776B मॉडल नंबर दर्ज हैं, जबकि Galaxy Z Fold 8 Wide के लिए SM-D642B और SM-F971B सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि सैमसंग ने 4 जून से 9 जून के बीच इन डिवाइसेस के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल किया है. BIS फाइलिंग में आमतौर पर स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं होती, लेकिन यह इतना जरूर बताती है कि भारतीय बाजार में लॉन्च की तैयारी चल रही है.