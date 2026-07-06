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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमत लीक, यहां जानें पूरी डिटेल

हैदराबाद: सैमसंग इस महीने की 22 तारीख को अपनी अगली फोल्डेबल फोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम Galaxy Z Fold 8 सीरीज़ होगा. इस सीरीज में Galaxy Z Fold 7 का सक्सेसर यानी Galaxy Z Fold 8 भी शामिल होगा, जो सैमसंग का पहला वाइड-फोल्डिंग हैंडसेट होगा.

इस फोन सीरीज के लॉन्च से पहले लगातार लीक्स और अफवाहों का सिलसिला जारी है, जो बता रहे हैं कि इस बार लाइनअप में क्या कुछ खास मिल सकता है. हाल गी में Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra की कीमत और स्टोरेज वेरिएंट्स से जुड़ी जानकारी लीक हुई थी. अब एक टिप्स्टर का दावा है कि साउथ कोरियाई टेक कंपनी यानी सैमसंग अपने अगली जनरेशन के बुक-स्टाइल फोल्डेबल में नया हिंज दे सकती है, जिससे डिस्प्ले क्रीज़ में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

नए फोल्डेबल फोन का हिंज

जब भी फोल्डेबल फोन की बात होती है, तब-तब उसके हिंज पर चर्चा जरूर होती है. हिंज फोल्डेबल फोन को मुड़ने में मदद करता है और हिंज जितना अच्छा होता है, डिस्प्ले पर पड़ने वाला निशान यानी क्रीज़ उतना कम होता है. लिहाजा, इस बार सैमसंग की फोल्डेबल में बेहतर हिंज शामिल करने की बात कही जा रही है, जिसका मतलब है कि डिस्प्ले की क्रीज़ भी बेहतर हो सकती है.

टिपस्टर Ice Universe ने अपने एक्स पोस्ट में सैमसंग के आने वाले बुक-स्टाइल फोल्डेबल्स से जुड़ी नई जानकारियों को शेयर किया है. लीकर के मुताबिक, कंपनी Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra में Galaxy Z Fold 7 के मुकाबले काफी अलग हिंज देगी. इस अपग्रेड से डिस्प्ले के बीचोंबीच बनने वाली क्रीज को कम करने में मदद मिल सकती है.