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Samsung Galaxy Z Fold 8 के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक, 22 जुलाई को लॉन्च की उम्मीद

Samsung Galaxy Z Fold 8 पिछले साल लॉन्च हुए इस Samsung Galaxy Z Fold 7 का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: Samsung का अगला फोल्डेबल फोन जल्द ही लॉन्च होनो वाला है. कंपनी कई सालों से हर साल जुलाई में होने वाले अपने अनपैक्ड इवेंट के दौरान अपने नए फोल्डेबल फोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस साल भी जुलाई के महीने में ही सैमसंग अपने नेक्स्ट फोल्डेबल फोन यानी Samsung Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च करने वाली है. इस फोन के लॉन्च से पहले ही इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स लीक हुई है.

सैमसंग 22 जुलाई को लंदन में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन करेगी. उस इवेंट में कंपनी Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy Z Flip 8 फोन को लॉन्च कर सकती है. इस इवेंट से पहले ही टेक वर्ल्ड के जाने-माने टिप्स्टर अहमद क्वाइडर ने Galaxy Z Fold 8 के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आपको बता दें कि Galaxy Z Fold 8 को वाइड मॉडल भी कहा जा रहा है.

इसमें दिलचस्प बात यह है कि आइस यूनिवर्स जैसे दूसरे किसी भरोसेमंद लीकर्स ने भी इसी तरह के आंकड़े पहले भी दुनिया के सामने रखे थे, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये टिप्स्टर इस अपकमिंग सैमसंग फोल्डेबल फोन की जो डिटेल्स बता रहे हैं, वो सच हो सकती है.