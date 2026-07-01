Samsung Galaxy Z Fold 8 के सभी स्पेसिफिकेशन्स लीक, 22 जुलाई को लॉन्च की उम्मीद
इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले लीक हुए, जिसमें 7.6 इंच डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और वजन की जानकारी शामिल हैं.
Published : July 1, 2026 at 8:22 PM IST
हैदराबाद: Samsung का अगला फोल्डेबल फोन जल्द ही लॉन्च होनो वाला है. कंपनी कई सालों से हर साल जुलाई में होने वाले अपने अनपैक्ड इवेंट के दौरान अपने नए फोल्डेबल फोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस साल भी जुलाई के महीने में ही सैमसंग अपने नेक्स्ट फोल्डेबल फोन यानी Samsung Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च करने वाली है. इस फोन के लॉन्च से पहले ही इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स लीक हुई है.
सैमसंग 22 जुलाई को लंदन में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन करेगी. उस इवेंट में कंपनी Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8 और Galaxy Z Flip 8 फोन को लॉन्च कर सकती है. इस इवेंट से पहले ही टेक वर्ल्ड के जाने-माने टिप्स्टर अहमद क्वाइडर ने Galaxy Z Fold 8 के लगभग सभी स्पेसिफिकेशन्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आपको बता दें कि Galaxy Z Fold 8 को वाइड मॉडल भी कहा जा रहा है.
⭕️ Galaxy Z Fold 8 (New Fold)😎— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) June 29, 2026
DynamicAMOLED 2X • 120 Hz
• Folded123.9 x81.9x 9.7 mm
• Unfolded: 123.9 x 161.4 x 4.5 mm
•201g
•Main.7.6° QHD+(4:3)
Cover: 5.5" qhd+ (16:10)
dual camera system • 50 mp ultra wide (f1.9) +50 mp wide (f1.8)
• front : 10 mp,f2.2 (cover)… pic.twitter.com/LR1NunEzqw
इसमें दिलचस्प बात यह है कि आइस यूनिवर्स जैसे दूसरे किसी भरोसेमंद लीकर्स ने भी इसी तरह के आंकड़े पहले भी दुनिया के सामने रखे थे, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये टिप्स्टर इस अपकमिंग सैमसंग फोल्डेबल फोन की जो डिटेल्स बता रहे हैं, वो सच हो सकती है.
डिस्प्ले और डिज़ाइन में क्या बदलेगा
लीक रिपोर्ट के मुतबाकि,
- Galaxy Z Fold 8 में 7.6 इंच का QHD+ डायनामिक AMOLED 2X मेन डिस्प्ले मिलेगा, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 4:3 होगा और यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा.
- इसकी कवर स्क्रीन 5.5 इंच की होगी, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 रहने की उम्मीद है.
- इस फोन का वजन सिर्फ 201 ग्राम बताया जा रहा है, यानी यह पिछले साल वाले Galaxy Z Fold 7 से 14 ग्राम हल्का हो सकता है.
- हालांकि, इसके फोन की मोटाई फोल्ड होने पर 9.7mm और खुलने पर 4.5mm हो सकती है, जो Galaxy Z Fold 7 से थोड़ी ज्यादा है.
अगर लीकर्स की ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब है कि सैमसंग ने इस बार अपने फोल्डेबल फोन का वजन कम करने पर तो फोकस किया है, लेकिन मोटाई कम करने पर नहीं.
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कैमरा, चिपसेट और बैटरी की डिटेल्स
- Galaxy Z Fold 8 में परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया जा सकता है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है.
- इस चिपसेट के साथ 12GB रैम और 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज के विकल्प मिल सकते हैं.
- Galaxy Z Fold 8 के पिछले हिस्से पर 50MP का प्राइमरी सेंसर (f/1.8) और 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर (f/1.9) दिया जा सकता है, यानी इस बार टेलीफोटो जूम कैमरा गायब रह सकता है.
- सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कवर और मेन डिस्प्ले, दोनों जगह 10MP का कैमरा मिलने की बात कही जा रही है.
- Galaxy Z Fold 8 में सैमसंग 4,800mAh की बैटरी के साथ 45W सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 और फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 सपोर्ट दे सकती है, जो Galaxy Z Fold 7 की 25W चार्जिंग से बड़ा अपग्रेड होगा.
बहरहाल, हम आपको बता दें कि फिलहाल ये सभी जानकारियां लीक और टिप्स्टर सोर्स पर आधारित है. सैमसंग ने इनके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस कारण आप इन पर पूरा भरोसा ना करें और सही स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की पुष्टि होने के लिए 22 जुलाई को होने वाले इवेंट का इंतजार करें.