Samsung Galaxy Z Fold 8 में ड्यूल अल्ट्रा-थिन ग्लास OLED पैनल, क्रीज दिखना लगभग खत्म: रिपोर्ट
Samsung Galaxy Z Fold 8 में ड्यूल अल्ट्रा-थिन ग्लास डिस्प्ले से क्रीज़ कम हो सकती है. इससे फोल्डेबल फोन ज्यादा टिकाऊ बनेंगे.
Published : January 19, 2026 at 8:41 PM IST
हैदराबाद: आजकल फोल्डेबल फोन्स काफी आम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने कई फोल्डेबल फोन्स लॉन्च कर दिए हैं. इस मामले में सैमसंग बाकी ब्रांड्स की तुलना में काफी आगे है और इस साल कंपनी अपना अगला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Samsung Galaxy Z Fold 8 होगा. इस फोन के बारे में कुछ लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जिनसे फोन में होने वाले संभावित बदलाव और अपग्रेड्स का पता चल रहा है.
आमतौर पर फोल्डेबल फोन्स में सबसे ज्यादा परेशानी स्क्रीन पर पड़ने वाली क्रीज़ यानी निशान की होती है, जो इस्तेमाल के साथ और ज्यादा दिखने लगती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग इस समस्या को काफी हद तक खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले Samsung Galaxy Z Fold 8 और दूसरे फोल्डेबल फोन्स में डिस्प्ले की मजबूती और क्रीज़ विज़िबिलिटी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.
CES 2026 में Samsung Display ने एक ऐसा फोल्डेबल OLED पैनल दिखाया, जिसमें क्रीज़ लगभग नजर नहीं आ रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया पैनल Galaxy Z Fold 7 के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत कम क्रीज़ डेप्थ देता है. इसकी सबसे बड़ी वजह ड्यूल अल्ट्रा-थिन ग्लास यानी Dual UTG टेक्नोलॉजी है.
नए फोल्डेबल फोन की डिस्प्ले होगी बेहतर?
अब तक फोल्डेबल डिस्प्ले में सिर्फ ऊपर की लेयर पर अल्ट्रा-थिन ग्लास का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए डिजाइन में OLED पैनल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अल्ट्रा-थिन ग्लास लगाया जा सकता है. इससे फोल्डिंग के दौरान पड़ने वाला प्रेशर बेहतर तरीके से मैनेज होता है और स्क्रीन पर लाइन बनने की समस्या कम होती है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Samsung Display ने डिस्प्ले की अंदरूनी लेयर्स में कई बदलाव किए हैं. लाइट डिस्पर्शन को बेहतर बनाया गया है और बैकप्लेट स्ट्रक्चर को भी नया रूप दिया गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि बैकप्लेट में लेज़र से बनाए गए माइक्रो होल्स हो सकते हैं, जिससे फोल्ड करने पर स्ट्रेस बराबर बंट जाता है और लंबे समय तक क्रीज़ नहीं बढ़ती.
Samsung Display आने वाले समय में Samsung Electronics के साथ-साथ एप्पल को भी फोल्डेबल OLED पैनल सप्लाई कर सकती है. हालांकि, दोनों कंपनियों के लिए डिस्प्ले डिजाइन एक जैसा नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ग्लास-बेस्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जबकि सैमसंग मेटल सपोर्ट प्लेट के साथ बेहतर बैलेंस बनाना चाहता है.
पहले माना जा रहा था कि ड्यूल UTG टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल के पहले फोल्डेबल iPhone के लिए होगी. लेकिन अब खबर है कि सैमसंग भी इसे अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में अपनाने पर विचार कर रहा है. अल्ट्रा-थिन ग्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहले से मौजूद, भरोसेमंद और किफायती टेक्नोलॉजी है.
हालांकि, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स अभी डिवाइस का वजन, हीट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट और कीमत जैसे फैक्टर्स पर काम कर रहा है. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो Galaxy Z Fold 8 इस साल यानी 2026 की दूसरी छमाही में ज्यादा मजबूत और लगभग क्रीज़-फ्री डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है.