ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Z Fold 8 में ड्यूल अल्ट्रा-थिन ग्लास OLED पैनल, क्रीज दिखना लगभग खत्म: रिपोर्ट

हैदराबाद: आजकल फोल्डेबल फोन्स काफी आम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने कई फोल्डेबल फोन्स लॉन्च कर दिए हैं. इस मामले में सैमसंग बाकी ब्रांड्स की तुलना में काफी आगे है और इस साल कंपनी अपना अगला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Samsung Galaxy Z Fold 8 होगा. इस फोन के बारे में कुछ लीक रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जिनसे फोन में होने वाले संभावित बदलाव और अपग्रेड्स का पता चल रहा है.

आमतौर पर फोल्डेबल फोन्स में सबसे ज्यादा परेशानी स्क्रीन पर पड़ने वाली क्रीज़ यानी निशान की होती है, जो इस्तेमाल के साथ और ज्यादा दिखने लगती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग इस समस्या को काफी हद तक खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है और उसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले Samsung Galaxy Z Fold 8 और दूसरे फोल्डेबल फोन्स में डिस्प्ले की मजबूती और क्रीज़ विज़िबिलिटी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

CES 2026 में Samsung Display ने एक ऐसा फोल्डेबल OLED पैनल दिखाया, जिसमें क्रीज़ लगभग नजर नहीं आ रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नया पैनल Galaxy Z Fold 7 के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत कम क्रीज़ डेप्थ देता है. इसकी सबसे बड़ी वजह ड्यूल अल्ट्रा-थिन ग्लास यानी Dual UTG टेक्नोलॉजी है.

नए फोल्डेबल फोन की डिस्प्ले होगी बेहतर?

अब तक फोल्डेबल डिस्प्ले में सिर्फ ऊपर की लेयर पर अल्ट्रा-थिन ग्लास का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए डिजाइन में OLED पैनल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अल्ट्रा-थिन ग्लास लगाया जा सकता है. इससे फोल्डिंग के दौरान पड़ने वाला प्रेशर बेहतर तरीके से मैनेज होता है और स्क्रीन पर लाइन बनने की समस्या कम होती है.