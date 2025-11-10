Samsung यूज़र्स सावधान! एक फोटो से हैक हो सकता है आपका सैमसंग गैलेक्सी फोन
Landfall नाम का नया spyware Samsung Galaxy फोनों को बिना क्लिक के हैक कर रहा है, जो DNG इमेज फाइल्स में छिपा पाया गया है.
Published : November 10, 2025 at 4:36 PM IST
हैदराबाद: अगर आप सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस यूज़ करते हैं तो अब से व्हाट्सएप या किसी भी चैट ऐप पर मिलने वाली किसी भी क्यूट फोटो को डाउनलोड करने से पहले ज़रा संभल जाए और बार-बार सोचें, क्योंकि वो दिखने में जितनी मासूम लगे, उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है. इसके बारे में साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने हाल ही में एक बहुत एडवांस spyware campaign “Landfall” का पर्दाफाश किया है, जो बिना किसी क्लिक या डाउनलोड के ही आपके फोन में घुसकर सबकुछ चुरा लेता है. आइए हम आपको बताते हैं कि लैंडफॉल स्पाईवेयर क्या है, यह कैसे कैसे काम करता है और यह क्या-क्या चुरा सकता है.
Landfall Spyware क्या है?
लैंडफॉल कोई साधारण वायरस नहीं है. यह एक “zero-click” साइबर स्पाइवेयर है. इसका मतलब है कि आपको किसी लिंक पर क्लिक करने, किसी भी फाइल को खोलने या ऐप को डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं होता. इसके जरिए अगर सिर्फ इनफैक्टेड फोटो (DNG फाइल) को अगर आपके फोन तक भेज दिया गया, तो spyware अपने आप एक्टिव हो जाता है.
कैसे काम करता है ये हमला?
रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्पाईवेयर सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में मौजूद एक खामी का फायदा उठाता है, जिसका नाम CVE-2025-21042 है. आइए हम आपको इसे आसान शब्दों में समझाते हैं.
जब JPEG जैसी दिखने वाली कोई DNG फाइल आपके फोन तक पहुंचती है तो सिस्टम उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है और तभी स्पाईवेयर का कोड एक्टिव हो जाता है. इसमें सबसे खतरनाक बात है कि यूज़र्स ना ही किसी लिंक को क्लिक करता है और ना ही किसी फोटो को डाउनलोड करता है, लेकिन फिर भी उनके डिवाइस में स्पाईवेयर कोड एक्टिव हो जाता है और यूज़र्स को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है.
क्या-क्या चुरा सकता है ये spyware?
Landfall स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि यह आपके फोन को निगरानी करने वाली एक मशीन में बदल देता है. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि यह क्या-क्या एक्सेस कर सकता है.
|एक्सेस किया जाने वाला डेटा
|क्या कर सकता है spyware?
|कैमरा
|बिना इजाज़त फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है
|माइक
|आपकी बातें और कॉल सुन सकता है
|फाइल्स
|फोन में सेव डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो तक पहुंच सकता है
|लोकेशन
|आपकी मूवमेंट रियल टाइम में ट्रैक करता है
|कॉल लॉग्स
|कॉल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट्स चुरा सकता है
किन देशों और फोनों को किया गया टारगेट?
ये spyware फिलहाल ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों में पाया गया है, जैसे- टर्की, ईरान, इराक, मोरोक्को आदि. फिलहाल, नीचे बताए गए सैमसंग गैलेक्सी के इन मॉडल्स में यह शिकायत देखने को मिली है:
Galaxy S Series - S22, S23, S24
Galaxy Z Series - Z Fold 4, Z Flip 4