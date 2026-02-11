Samsung Galaxy Unpacked 2026 इवेंट की तारीख का खुलासा, पेश होंगे नए S सीरीज के फोन

ETV Bharat / technology

Published : February 11, 2026 at 12:37 PM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस बात की जानकारी दी है कि उसका अगला Galaxy Unpacked Event, 25 फरवरी को होगा. कंपनी इस इवेंट में अपने नए Samsung Galaxy S सीरीज़ के स्मार्टफोन पेश करेगी, जो साल 2026 का उसका पहला बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च होगा.

कंपनी ने इस इवेंट के लिए एक आधिकारिक इनवाइट जारी किया है, जिसमें आने वाली Galaxy S सीरीज़ को रोज़ाना के इंटरैक्शन को आसान बनाने और Galaxy AI फीचर्स को यूज़र एक्सपीरियंस में और करीब से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी बताया कि नए स्मार्टफोन इस तरह से बनाए गए हैं कि जैसे ही यूज़र इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, AI इंटीग्रेटेड महसूस होगा.

इवेंट के बारे में जानकारी
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार Galaxy Unpacked Event सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा. Samsung ने कहा कि कीनोट 25 फरवरी को रात 11:30 बजे IST से शुरू होगा. कंपनी ने इस लॉन्च को AI युग में एक नए फेज़ की शुरुआत बताया, जहां इंटेलिजेंस ज़्यादा पर्सनल और अडैप्टिव हो जाएगी.

कंपनी द्वारा जारी, इनवाइट में रोज़ाना स्मार्टफोन इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतों को कम करने के मकसद से किए गए सुधारों पर ज़ोर दिया गया है. Samsung ने इस इनवाइट में हार्डवेयर के बारे में कोई ज्यादा डीटेल्स नहीं दी हैं. हालांकि, इवेंट में नेक्स्ट-जेनरेशन Galaxy S लाइनअप और अपडेटेड Galaxy AI कैपेबिलिटीज़ पर फोकस होने की उम्मीद है.

अपने इनवाइट में, Samsung ने कहा कि नई Galaxy S सीरीज़ बातचीत को आसान बनाने और यूज़र का भरोसा बनाने पर फोकस के साथ आ रही है. कंपनी ने आने वाले डिवाइस को अपनी बड़ी AI स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर पेश किया है. कंपनी ने आगे कहा कि 25 फरवरी के शोकेस में उसके नए Galaxy इनोवेशन दिखाए जाएंगे, जो उसके बदलते AI रोडमैप का हिस्सा है.

कैसे देख सकते हैं इवेंट
अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह इवेंट Samsung.com, Samsung Newsroom India और Samsung के ऑफिशियल YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. Samsung ने यूज़र्स को Galaxy Unpacked February 2026 से पहले टीज़र, अपडेट और फ़ायदे पाने के लिए अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए भी इनवाइट किया है.

खास बात यह है कि तारीख और जगह की पुष्टि के साथ, Samsung ने इस महीने के आखिर में अपने नेक्स्ट-जेनरेशन Galaxy स्मार्टफोन्स को पेश करने के लिए ऑफिशियली स्टेज तैयार कर लिया है.

