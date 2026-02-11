ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Unpacked 2026 इवेंट की तारीख का खुलासा, पेश होंगे नए S सीरीज के फोन

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने इस बात की जानकारी दी है कि उसका अगला Galaxy Unpacked Event, 25 फरवरी को होगा. कंपनी इस इवेंट में अपने नए Samsung Galaxy S सीरीज़ के स्मार्टफोन पेश करेगी, जो साल 2026 का उसका पहला बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च होगा.

कंपनी ने इस इवेंट के लिए एक आधिकारिक इनवाइट जारी किया है, जिसमें आने वाली Galaxy S सीरीज़ को रोज़ाना के इंटरैक्शन को आसान बनाने और Galaxy AI फीचर्स को यूज़र एक्सपीरियंस में और करीब से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी बताया कि नए स्मार्टफोन इस तरह से बनाए गए हैं कि जैसे ही यूज़र इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, AI इंटीग्रेटेड महसूस होगा.

इवेंट के बारे में जानकारी

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार Galaxy Unpacked Event सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा. Samsung ने कहा कि कीनोट 25 फरवरी को रात 11:30 बजे IST से शुरू होगा. कंपनी ने इस लॉन्च को AI युग में एक नए फेज़ की शुरुआत बताया, जहां इंटेलिजेंस ज़्यादा पर्सनल और अडैप्टिव हो जाएगी.

कंपनी द्वारा जारी, इनवाइट में रोज़ाना स्मार्टफोन इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतों को कम करने के मकसद से किए गए सुधारों पर ज़ोर दिया गया है. Samsung ने इस इनवाइट में हार्डवेयर के बारे में कोई ज्यादा डीटेल्स नहीं दी हैं. हालांकि, इवेंट में नेक्स्ट-जेनरेशन Galaxy S लाइनअप और अपडेटेड Galaxy AI कैपेबिलिटीज़ पर फोकस होने की उम्मीद है.