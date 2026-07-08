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Samsung Galaxy Unpacked 2026 की तारीख का खुलासा, Galaxy Z Fold8 Wide और Flip8 SE होंगे लॉन्च

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ( फोटो - Samsung Newsroom )

हैदराबाद: Samsung ने आने वाले 'Galaxy Unpacked' इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह इवेंट 22 जुलाई, 2026 को लंदन, UK में होगा. उम्मीद है कि इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की यह दिग्गज कंपनी फोल्डेबल डिवाइस की अगली जनरेशन को पेश करेगी, जिसमें 'Galaxy Z Fold8 Wide' भी शामिल होगा. हालांकि Samsung ने आने वाले हार्डवेयर अपग्रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसने एक नए डिज़ाइन वाले लाइनअप और ज़्यादा AI-आधारित व पर्सनलाइज़्ड सॉफ़्टवेयर अनुभव की ओर इशारा किया है. Galaxy Unpacked 2026 कब और कहां देखें

हमेशा की तरह, आने वाला Galaxy Unpacked इवेंट Samsung.com, Samsung Newsroom और Samsung के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. यह इवेंट शाम 6:30 बजे IST (दोपहर 2 बजे BST, सुबह 9 बजे EDT और दोपहर 3 बजे CEST) शुरू होगा. जो लोग इसे देखना चाहते हैं, वे इवेंट से पहले अपडेट, टीज़र, ट्रेलर और खास प्री-ऑर्डर फ़ायदों की जानकारी पाने के लिए samsung.com/unpacked पर रजिस्टर भी कर सकते हैं. प्री-रिज़र्वेशन की कीमत 999 रुपये है. 50,000 रुपये का वाउचर जीतने के मौके के अलावा, इस टिकट के साथ हर रजिस्टर्ड यूज़र को 2,799 रुपये का वाउचर और पुराने डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू भी मिलती है.