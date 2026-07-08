Samsung Galaxy Unpacked 2026 की तारीख का खुलासा, Galaxy Z Fold8 Wide और Flip8 SE होंगे लॉन्च
Samsung Galaxy Unpacked 2026 की तारीख का खुलासा हुआ है. नए Samsung Galaxy Z Fold8 को एक 'वाइड' वेरिएंट से बदला जाएगा.
Published : July 8, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: Samsung ने आने वाले 'Galaxy Unpacked' इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह इवेंट 22 जुलाई, 2026 को लंदन, UK में होगा. उम्मीद है कि इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की यह दिग्गज कंपनी फोल्डेबल डिवाइस की अगली जनरेशन को पेश करेगी, जिसमें 'Galaxy Z Fold8 Wide' भी शामिल होगा.
हालांकि Samsung ने आने वाले हार्डवेयर अपग्रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसने एक नए डिज़ाइन वाले लाइनअप और ज़्यादा AI-आधारित व पर्सनलाइज़्ड सॉफ़्टवेयर अनुभव की ओर इशारा किया है.
Galaxy Unpacked 2026 कब और कहां देखें
हमेशा की तरह, आने वाला Galaxy Unpacked इवेंट Samsung.com, Samsung Newsroom और Samsung के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
यह इवेंट शाम 6:30 बजे IST (दोपहर 2 बजे BST, सुबह 9 बजे EDT और दोपहर 3 बजे CEST) शुरू होगा. जो लोग इसे देखना चाहते हैं, वे इवेंट से पहले अपडेट, टीज़र, ट्रेलर और खास प्री-ऑर्डर फ़ायदों की जानकारी पाने के लिए samsung.com/unpacked पर रजिस्टर भी कर सकते हैं.
प्री-रिज़र्वेशन की कीमत 999 रुपये है. 50,000 रुपये का वाउचर जीतने के मौके के अलावा, इस टिकट के साथ हर रजिस्टर्ड यूज़र को 2,799 रुपये का वाउचर और पुराने डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू भी मिलती है.
Galaxy Z Fold8 Wide, Z Flip8, Z Flip8 SE और Watch9 सीरीज हो सकते हैं लॉन्च
Samsung के फोल्डेबल फोन लाइनअप में आमतौर पर दो डिवाइस होते हैं, एक बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन जिसका नाम Z Fold है और एक फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल जिसका नाम Z Flip है. हालांकि, इस बार टेक दिग्गज से तीन फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है.
इस लिस्ट में Z Fold8 के चौड़े फ्रेम और नए नाम: Galaxy Z Fold8 Wide के साथ आने की उम्मीद है. Wide फोल्डेबल के होने का इशारा देने वाले दर्जनों लीक्स के अलावा, टीज़र टैगलाइन 'A New Shape Unfolds' से भी फोल्डेबल लाइनअप के डिज़ाइन में सुधार की ओर इशारा मिलता है.
उम्मीद है कि Samsung Galaxy Z Flip8 का डिज़ाइन पहले जैसा ही रहेगा. वहीं, तीसरा डिवाइस फ्लिप-स्टाइल वाले डिवाइस का सस्ता वर्जन हो सकता है, जिसका नाम Galaxy Z Flip8 FE होगा.
इन तीन हैंडसेट के अलावा, संभावना जताई जा रही है कि Samsung Galaxy Watch9 सीरीज़ और नए लाइनअप के लिए कई नए AI-पावर्ड फ़ीचर्स भी पेश करेगा.
कंपनी ने कहा कि Galaxy डिवाइस की अगली जनरेशन 'इंटेलिजेंट क्षमताओं' को मिलाकर ज़्यादा 'पर्सनल और अडैप्टिव एक्सपीरिएंस' देगी, जिससे AI के दौर के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट होगा.