Samsung Galaxy Tab A11+ भारत में लॉन्च, 7 साल तक मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स

सैमसंग ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy Tab A11+ है. आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं.

This tablet runs on One UI 16 OS based on Android 8.
यह टैबलेट Android 16 पर बेस्ड One UI 8 ओएस पर रन करता है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 5:31 PM IST

हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Samsung Galaxy Tab A11+ है. सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज टेबलेट को दुनिया के कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है और अब कंपनी ने अपने इस टैबलेट को भारत में भी लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट में 11 इंच की स्क्रीन, 7040mAh की बैटरी समेत कई खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको सैमसंग के इस नए टैबलेट के बारे में बताते हैं.

चार वेरिएंट्स की कीमत

इस टैबलेट को कंपनी ने भारत में कनेक्टिविटी और स्टोरेज के लिहाज से कुल 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus
इस टैबलेट में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. (फोटो क्रेडिट: Samsung)
  • इसका पहला वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसके सिर्फ Wi-Fi वाले मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है.
  • इसका दूसरा वेरिएंट भी 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन उसमें Wi-Fi + cellular (5G) सुविधा मिलती है, जिसकी कीमत 26,999 रुपये है.
  • इसका तीसरा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसके सिर्फ Wi-Fi वाले मॉडल की कीमत 28,999 रुपये है.
  • इसका चौथा वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन उसमें Wi-Fi + cellular (5G) सुविधा मिलती है, जिसकी कीमत 32,999 रुपये है.

Samsung Galaxy Tab A11+: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

सैमसंग के इस नए टैबलेट में 11 इंच की TFT LCD स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. यह Dolby Atoms सपोर्ट वाले क्वॉड स्पीकर्स के साथ आता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Mediatek MT8775 चिपसेट दिया गया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. यह Android 16 पर बेस्ड One UI 8 पर रन करता है. कंपनी का दावा है कि इस टैबलेट में 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स दिए जाएंगे.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus
Samsung Galaxy Tab A11 Plus (फोटो क्रेडिट: Samsung)

इस टैबलेट के पिछले हिस्से पर 8MP का एक सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जो ऑटो फोकस के साथ आता है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें एक DeX mode भी दिया गया है, जो इस टैबलेट को पीसी में बदल देता है और फिर उसके साथ एक सपोर्टेड मॉनिटर और अलग से पेयरिंग होने वाला कीबोर्ड और माउस भी जोड़ा जा सकता है. इसके अलावा इस टैब में 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,040mAh की बैटरी भी दी गई है.

