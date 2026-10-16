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भारत में कब लॉन्च होगा Samsung Galaxy SmartTag 3, मिलेगा दो साल तक का बैटरी बैकअप!

यह ट्रैकर आम इस्तेमाल में 550 दिन और पावर सेविंग मोड में 790 दिन तक चलने का दावा करता है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग का नया ट्रैकर गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 (Galaxy SmartTag 3) को अब भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है. कंपनी ने इसे सितंबर में लॉन्च किया था. यह अपने पिछले मॉडल गैलेक्सी स्मार्टटैग 2 (Galaxy SmartTag 2) का अपग्रेडेड मॉडल है और इसलिए इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई खास फीचर्स शामिल किए गए हैं.

भारत के बाहर कुछ चुनिंदा देशों में इसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत के सैमसंग फैन्स इसके भारत में लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, सैमसंग ने अभी तक Galaxy SmartTag 3 की इंडियन लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है, लेकिन सैमसंग इंडिया के एक अधिकारी ने इस डिवाइस की लॉन्च टाइमलाइन को कंफर्म कर दिया है.

सैमसंग इंडिया में टैबलेट, नोट पीसी और वियरेबल्स के हेड डेल किम (Daill Kim) ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया है कि यह डिवाइस जनवरी 2027 में देश में आएगा. हालांकि, लॉन्च की सही तारीख और कीमत अभी सामने नहीं आई है. भारत में गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की कीमत कितनी होगी, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, बाकी देशों में इसकी कीमत से भारतीय कीमत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है. दक्षिण कोरिया में यह 7 अक्टूबर से बिक रहा है और वहां एक टैग की कीमत 44,000 वॉन है, यानी करीब 3,000 रुपये है. अमेरिका में इस स्मार्टटैग की कीमत 29.99 डॉलर है, जो भारत में करीब 2,700 रुपये के बराबर होता है. इसके अलावा चार टैग का बंडल 99.99 डॉलर का है, जो भारत में करीब 9,000 रुपये बैठता है. इसे कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है.