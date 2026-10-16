भारत में कब लॉन्च होगा Samsung Galaxy SmartTag 3, मिलेगा दो साल तक का बैटरी बैकअप!
Galaxy SmartTag 3 जनवरी 2027 में भारत आएगा, जिसकी पुष्टि सैमसंग इंडिया के एक अधिकारी ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए की है.
Published : October 16, 2026 at 9:10 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग का नया ट्रैकर गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 (Galaxy SmartTag 3) को अब भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है. कंपनी ने इसे सितंबर में लॉन्च किया था. यह अपने पिछले मॉडल गैलेक्सी स्मार्टटैग 2 (Galaxy SmartTag 2) का अपग्रेडेड मॉडल है और इसलिए इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई खास फीचर्स शामिल किए गए हैं.
भारत के बाहर कुछ चुनिंदा देशों में इसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत के सैमसंग फैन्स इसके भारत में लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, सैमसंग ने अभी तक Galaxy SmartTag 3 की इंडियन लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है, लेकिन सैमसंग इंडिया के एक अधिकारी ने इस डिवाइस की लॉन्च टाइमलाइन को कंफर्म कर दिया है.
सैमसंग इंडिया में टैबलेट, नोट पीसी और वियरेबल्स के हेड डेल किम (Daill Kim) ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में बताया है कि यह डिवाइस जनवरी 2027 में देश में आएगा. हालांकि, लॉन्च की सही तारीख और कीमत अभी सामने नहीं आई है. भारत में गैलेक्सी स्मार्टटैग 3 की कीमत कितनी होगी, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, बाकी देशों में इसकी कीमत से भारतीय कीमत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है.
दक्षिण कोरिया में यह 7 अक्टूबर से बिक रहा है और वहां एक टैग की कीमत 44,000 वॉन है, यानी करीब 3,000 रुपये है. अमेरिका में इस स्मार्टटैग की कीमत 29.99 डॉलर है, जो भारत में करीब 2,700 रुपये के बराबर होता है. इसके अलावा चार टैग का बंडल 99.99 डॉलर का है, जो भारत में करीब 9,000 रुपये बैठता है. इसे कंपनी ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है.
डिज़ाइन और खास फीचर्स
इस बार सैमसंग ने अपने स्मार्ट टैग को गोल आकार दिया है और इसके ऊपरी हिस्से पर एल्युमीनियम फिनिश वाला बटन लगाया है. इसकी मदद से आप अपनी चाबी, पर्स, पालतू जानवर और सूटकेस समेत दूसरी कीमती चीज़ों को ढूंढ सकते हैं. यह काम सैमसंग के गैलेक्सी फाइंड नेटवर्क (Galaxy Find Network) और स्मार्टथिंग्स फाइंड (SmartThings Find) ऐप से होता है.
Galaxy SmartTag 3 की खास बात है कि यह आईफोन के साथ भी चलता है. आपके पास चाहे गैलेक्सी एंड्रॉयड फोन या फिर आईओएस वाला आईफोन, आप दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह IP67 रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण यह धूल और पानी के हल्के छीटों से बचा रहता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 6.0 (Bluetooth 6.0) के साथ चैनल साउंडिंग और अल्ट्रा-वाइडबैंड (UWB) मिलता है. इसमें प्लेस नोटिफिकेशन, लोकेशन हिस्ट्री और मूवमेंट डिटेक्शन अलर्ट जैसे फीचर है. इसमें सामान खो जाए तो नएफसी (NFC) पर चलने वाला लॉस्ट मोड भी दिया गया है.
Galaxy SmartTag 3 की बैटरी काफी खास है. कंपनी इस डिवाइस की बैटरी फीचर को ही काफी हाइलाइट कर रही है. सैमसंग का दावा है कि इसे आमतौर पर इस्तेमाल करने पर 550 दिन तक बैटरी टिक सकती है. अगर आप पावर सेविंग मोड चालू करेंगे तो यह डिवाइस 790 दिनों तक चल सकता है. इसका मतलब है कि आप एक बार की फुल बैटरी से दो साल तक भी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं.