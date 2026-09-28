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Samsung Galaxy S27 Ultra: केस रेंडर्स से कैमरा लेआउट का खुलासा, जानें कैसा होगा नया डिज़ाइन!

Samsung Galaxy S27 Ultra इसी साल की शुरुआती महीनों में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 Ultra का अपग्रेडेड मॉडल होगा. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग की नई फोल्डेबल सीरीज लॉन्च होने के बाद अब फैन्स को सैमसंग की नई अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज यानी Samsung Galaxy S27 Series का इंतजार है. इस फोन सीरीज के बारे में पिछले कुछ महीनों ने कई लीक्स सामने आ रहे हैं, जिसमें फोन के संभावित डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन्स आदि का दावा किया जा रहा है.

टिप्स्टर आइस यूनिवर्स ने अपने एक्स अकाउंट पर Galaxy S27 Ultra के कई प्रोटेक्टिव केस की पिक्चर्स शेयर की है. उन्होंने बतायाहै कि कम से कम चार केस सामने आए हैं. हर अगले केस में पीछे के कैमरा वाले हिस्से के कटआउट ज्यादा साफ और सटीक दिख रहे हैं.

सैमसंग की अगली एस सीरीज में चार मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें सबसे हाई मॉडल Samsung Galaxy S27 Ultra होगा. सैमसंग के इस अपकमिंग हाई-एंड मॉडल के बारे में भी काफी लीक रिपोर्ट्स आ रही है. एक नई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सैमसंग अपने इस अपकमिंग फोन का बैक डिज़ाइन बदल सकता है यानी कैमरा मॉड्यूल में बदलाव कर सकता है.

पहला केस बहुत कम जानकारी देता है. उसमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कैमरा मॉड्यूल की जगह और उसके मोटे आकार वाले एरिया का पता चलता है. दूसरे केस में कैमरों के आसपास के ओपनिंग ज्यादा साफ दिखते हैं. तीसरे केस में पूरे कैमरा मॉड्यूल का आउटलाइन और भी साफ दिखाई देता है. वहीं, चौथे केस को को सबसे सटीक माना जा रहा है. इसमें बाईं तरफ दो बड़े कैमरा ओपनिंग ऊपर नीचे लगे हुए दिखते हैं. दाईं तरफ एक अंडाकार हिस्सा है. उस अंडाकार हिस्से के अंदर दो अलग ओपनिंग नज़र आते हैं.

सीरीज में आएगा नया मॉडल?

आइस यूनिवर्स का कहना है कि तीसरा टेलीफोटो कैमरा ऊपर की तरफ हो सकता है. उसके नीचे वाला छोटा गोल ओपनिंग एलईडी फ्लैश के लिए हो सकता है. इस लीक से एक बड़ा सवाल भी उठता है. अगर अंडाकार हिस्से का ऊपरी ओपनिंग वाला हिस्सा तीसरे टेलीफोटो लेंस के लिए है और नीचे वाला एलईडी फ्लैश के लिए तो लेजर ऑटोफोकस सेंसर के लिए कोई साफ कटआउट नहीं दिख रहा. Galaxy S26 Ultra में यह सेंसर मौजूद था. अब इसके रहने या न रहने को लेकर अटकलें चल रही हैं.

आने वाले महीनों में इसके बारे में और भी डिटेल्स सामने आएंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि Galaxy S27 Ultra का डिज़ाइन कैसा होगा और उसमें क्या-क्या शामिल होंगे. पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज में Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Ultra के साथ Galaxy S27 Pro नाम का एक नया मॉडल शामिल हो सकता है.