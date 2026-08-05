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Samsung Galaxy S27 Ultra में नया कैमरा डिज़ाइन मिलने की उम्मीद: रिपोर्ट

यह पिक्चर इस साल लॉन्च हुई Samsung Galaxy S26 Ultra की है, जिसका अपग्रेडेड वर्ज़न Galaxy S27 Ultra होगा. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग इस वक्त अपने अगले फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम Samsung Galaxy S27 Series होगा. इस सीरीज को कंपनी अगले साल यानी 2027 की जनवरी या फरवरी में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इस फोन सीरीज के बारे में लीक रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं और उनमें कई नए खुलासे किए जा रहे हैं. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी इस फोन के कैमरे में एक नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है. इससे फोन का कैमरा मॉड्यूल पुराने मॉडल्स की तुलना में पतला हो सकेगा और फोटो की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऐसे किसी दावों की पुष्टि नहीं की है. नई Inkjet तकनीक से क्या होगा फायदा? ZDNET Korea की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग अपने कैमरा मॉड्यूल में Inkjet Printing Process का इस्तेमाल कर सकती है. इसे आसान भाषा में समझें तो कैमरे के अंदर मौजूद लेंस पर खास तरह की मैट इंक की कोटिंग की जाएगी, इसका मकसद कैमरे के अंदर जाने वाली अनचाही रोशनी के रिफ्लेक्शन को कम करना है.