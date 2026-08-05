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Samsung Galaxy S27 Ultra में नया कैमरा डिज़ाइन मिलने की उम्मीद: रिपोर्ट

नई कैमरा तकनीक की मदद से Samsung Galaxy S27 Ultra पहले से पतला डिजाइन और बेहतर फोटो क्वालिटी देने में सक्षम हो सकता है.

This picture is of the Samsung Galaxy S26 Ultra launched this year, the upgraded version of which will be the Galaxy S27 Ultra.
यह पिक्चर इस साल लॉन्च हुई Samsung Galaxy S26 Ultra की है, जिसका अपग्रेडेड वर्ज़न Galaxy S27 Ultra होगा. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग इस वक्त अपने अगले फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम Samsung Galaxy S27 Series होगा. इस सीरीज को कंपनी अगले साल यानी 2027 की जनवरी या फरवरी में लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इस फोन सीरीज के बारे में लीक रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं और उनमें कई नए खुलासे किए जा रहे हैं.

एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी इस फोन के कैमरे में एक नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है. इससे फोन का कैमरा मॉड्यूल पुराने मॉडल्स की तुलना में पतला हो सकेगा और फोटो की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऐसे किसी दावों की पुष्टि नहीं की है.

नई Inkjet तकनीक से क्या होगा फायदा?

ZDNET Korea की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग अपने कैमरा मॉड्यूल में Inkjet Printing Process का इस्तेमाल कर सकती है. इसे आसान भाषा में समझें तो कैमरे के अंदर मौजूद लेंस पर खास तरह की मैट इंक की कोटिंग की जाएगी, इसका मकसद कैमरे के अंदर जाने वाली अनचाही रोशनी के रिफ्लेक्शन को कम करना है.

जब कैमरे के अंदर रोशनी बार-बार टकराती है, तब कई बार तस्वीरों में फ्लेयर या घोस्टिंग जैसी दिक्कतें दिखाई देती हैं. नई टेक्नोलॉजी इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती हैं. इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल की मोटाई भी कम हो सकती है, जिससे फोन को और पतला डिजाइन देने में आसानी मिलेगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह टेक्नोलॉजी कैमरे के हर लेंस पर नहीं, बल्कि चुनिंदा लेंस एलिमेंट पर इस्तेमाल की जाएगी और बाकी हिस्सों में पहले की तरह पारंपरिक तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा.

कैमरा सेटअप में बदलाव की उम्मीद

लीक्स के अनुसार, Galaxy S27 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है. इसमें 200MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सैमसंग इस बार अलग से मिलने वाले 3x टेलीफोटो कैमरे को हटा सकती है. हालांकि, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सैमसंग की गैलेक्सी ए27 सीरीज के लॉन्च में भी कई महीने बाकी हैं. ऐसे में कैमरा टेक्नोलॉजी, डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी सभी जानकारी को फिलहाल सिर्फ एक अनुमान ही माना जाना चाहिए. कंपनी की ओर से आधिकारिक घोषणाएं होने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि आने वाली नई सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स में क्या-क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे और क्या नहीं.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy S27 Pro का कैमरा सेटअप लीक, चिपसेट पर भी मिली बड़ी जानकारी

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