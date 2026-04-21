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Samsung Galaxy S27 Ultra में होगा बड़ा अपग्रेड! बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलने की उम्मीद: रिपोर्ट

Samsung Galaxy S26 Series की पिक्चर्स ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है और अब बैटरी इनोवेशन इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा बनते जा रहा है. इसका असर स्मार्टफोन मार्केट में भी काफी ज्यादा दिख रहा है और यही कारण है कि आजकल लॉन्च होने वाले मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोन में भी कंपनियां बड़ी क्षमता वाली बैटरियां देने लगी है. साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है और शायद अगले साल लॉन्च होने वाले सैमसंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है. Schrodinger Intel की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग फिलहला सिलिकॉन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर रही है. यह नई टेक्नोलॉजी पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों की तुलना में ज्यादा एनर्जी स्टोर करने में सक्षम होती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि फोन की मोटाई बढ़ाई बिना भी बैटरी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. इसी वजह से चीन की कई स्मार्टफोन कंपनियों ने काफी पहले से ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण आप Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Tecno, OnePlus जैसे चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनियों के फोन्स में बड़ी बैटरियां देख रहे हैं. 20,000mAh बैटरी के प्रोटोटाइप