Samsung Galaxy S27 सीरीज के स्पेक्स लीक, समेत सभी मॉडल की डिटेल्स आई सामने
Samsung Galaxy S27 Pro में 6.5 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले और मजबूत कैमरा सेटअप मिलने की खबर सामने आ रही है.
Published : November 8, 2026 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: सैमसंग की अगली फ्लैगशिप लाइनअप Galaxy S27 Series को लेकर नई जानकारियां सामने आई है. लीक के मुताबिक, इस सीरीज में चार मॉडल शामिल होंगे. इनमें Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra शामिल हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमतों की डिटेल्स अब क्लियर होने लगी हैं. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.
Galaxy S27 और S27 Plus की संभावित डिटेल्स
टेक इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर टिप्स्टर देबयन रॉय (@Gadgetsdata) के मुताबिक, इस सीरीज के बेस मॉडल यानी Galaxy S27 में 6.3 इंच की FHD+ 120Hz फ्लैट LTPO 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है. Galaxy S27 Plus में 6.7 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले दी जा सकती है. इन दोनों मॉडल्स में Exynos 2700 प्रोसेसर, LPDDR4X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज का इस्तेमाल हो सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए जाने की उम्मीद है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस और तीसरा कैमरा 10MP के 3x टेलीफोटो लेंस के साथ आ सकता है. इनके अलावा इस फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है.
|फीचर
|Galaxy S27
|Galaxy S27+
|डिस्प्ले
|6.3" FHD+ 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
|6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
|प्रोसेसर
|Exynos 2700
|Exynos 2700
|रैम और स्टोरेज
|LPDDR4X RAM, UFS 4.0
|LPDDR4X RAM, UFS 4.0
|कैमरा
|50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
|50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
|बैटरी और चार्जिंग
|4300mAh, 25W wired, 15W wireless
|4900mAh, 45W wired, 20W wireless
|अन्य
|USB 3.2, IP68
|USB 3.2, IP68, no UWB
|संभावित कीमत
|Starting ~ $999
|Starting ~ $1,199
Galaxy S27 में 4300mAh बैटरी और 25W वायर्ड चार्जिंग मिल सकती है. इस फोन में 15W की वायरलेस चार्जिंग भी मिल सकती है. Galaxy S27 Plus में 4900mAh बैटरी के साथ 45W वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन हो सकता है. इन दोनों में USB 3.2 और IP68 रेटिंग रहेगी. Galaxy S27 की कीमत करीब 999 डॉलर और गैलेक्सी गैलेक्सी एस27 प्लस की 1199 डॉलर से शुरू होने का अनुमान है.
Details about all four Galaxy S27 Series devices : Galaxy S27 Pro : • ~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled , AR coating, privacy display • Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6 • 200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5200mAh⚡60W⚡25W wireless • USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB RAM ; 256GB & 512GB storage • The price is expected to start ~ $1,399 Galaxy S27 Ultra : • ~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x dynamic Amoled, AR coating, privacy display 2.0 • Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700 • 200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto 🤳16MP (new) 🔋5700mAh⚡60W⚡25W wireless • S-pen, USB 3.2, IP68 • Expected to get : 12GB & 16GB RAM ; 256GB, 512GB and 1TB storage • The price is expected to start ~ $1,499 Galaxy S27 and Galaxy S27+ : • 6.3" FHD+ & 6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x dynamic Amoled • Exynos 2700 , LPDDR4X RAM, UFS 4.0 • 50MP 1/1.56" OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto 🤳12MP • USB 3.2, IP68 • S27 : 4300mAh🔋25W⚡15W wireless ; Expected to start ~ $999 • S27+ : 4900mAh🔋45W ⚡20W wireless , no UWB chip ; Expected to start ~ $1,199 • Galaxy S27 (S952B-DS) already listed on India's BIS 🇮🇳 certification ✅ • Galaxy S27 Series launch timeline ~ January / February‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 7, 2026
Galaxy S27 Pro की संभावित डिटेल्स
Galaxy S27 Pro में करीब 6.5 इंच की 2K 120Hz फ्लैट LTPO M16 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन मिल सकती है. इसमें एआई कोटिंग और प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर भी मिल सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Exynos 2700 या Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया जा सकता है. इसका कैमरा सिस्टम भी काफी अच्छा हो सकता है. इस फोन में 200MP का मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड और 12MP 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. इस फोन में सेल्फी कैमरा के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
इस फोन में 5200mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 60W वायर्ड के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसमें 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं. इसकी कीमत करीब 1399 डॉलर से शुरू होने की उम्मीद है.
|फीचर
|संभावित स्पेसिफिकेशन
|डिस्प्ले
|~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display
|प्रोसेसर
|Exynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6
|रैम और स्टोरेज
|12GB RAM, 256GB & 512GB
|कैमरा
|200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto, 16MP front
|बैटरी और चार्जिंग
|5200mAh, 60W wired, 25W wireless
|अन्य
|USB 3.2, IP68
|संभावित कीमत
|Starting ~ $1,399
Galaxy S27 Ultra की संभावित डिटेल्स
Galaxy S27 Ultra में 6.9 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले दी जा सकती है. इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले 2.0 वर्जन मिल सकता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 या Exynos 2700 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके पिछले हिस्से पर 200MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड और 50MP 5x टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है. इस फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.
इस फोन में 5700mAh की बैटरी के साथ 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. इसमें S-Pen भी दिया जाएगा. इस फोन में 12GB और 16GB रैम के ऑप्शन्स मिलने की उम्मीद है, जबकि 256GB से 1TB तक स्टोरेज मिल सकता है. इसकी कीमत करीब 1499 डॉलर से शुरू होने का अनुमान है.
|फीचर
|संभावित स्पेसिफिकेशन
|डिस्प्ले
|~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display 2.0
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700
|रैम और स्टोरेज
|12GB & 16GB RAM, 256GB, 512GB, 1TB
|कैमरा
|200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto, 16MP front
|बैटरी और चार्जिंग
|5700mAh, 60W wired, 25W wireless
|अन्य
|S Pen, USB 3.2, IP68
|संभावित कीमत
|Starting ~ $1,499
लॉन्च और सर्टिफिकेशन की जानकारी
Galaxy S27 मॉडल पहले से ही भारत के BIS सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है. पूरी सीरीज जनवरी या फरवरी में लॉन्च हो सकती है. ऊपर बताए गए किसी भी फीचर या स्पेसिफिकेशन्स को कंपनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज में डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी पर खास फोकस कर रहा है.