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Samsung Galaxy S27 सीरीज के स्पेक्स लीक, समेत सभी मॉडल की डिटेल्स आई सामने

Samsung Galaxy S26 सीरीज के फोन की पिक्चर्स ( Samsumg )

हैदराबाद: सैमसंग की अगली फ्लैगशिप लाइनअप Galaxy S27 Series को लेकर नई जानकारियां सामने आई है. लीक के मुताबिक, इस सीरीज में चार मॉडल शामिल होंगे. इनमें Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra शामिल हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमतों की डिटेल्स अब क्लियर होने लगी हैं. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.

Galaxy S27 और S27 Plus की संभावित डिटेल्स

टेक इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर टिप्स्टर देबयन रॉय (@Gadgetsdata) के मुताबिक, इस सीरीज के बेस मॉडल यानी Galaxy S27 में 6.3 इंच की FHD+ 120Hz फ्लैट LTPO 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है. Galaxy S27 Plus में 6.7 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले दी जा सकती है. इन दोनों मॉडल्स में Exynos 2700 प्रोसेसर, LPDDR4X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज का इस्तेमाल हो सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए जाने की उम्मीद है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस और तीसरा कैमरा 10MP के 3x टेलीफोटो लेंस के साथ आ सकता है. इनके अलावा इस फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है. फीचर Galaxy S27 Galaxy S27+ डिस्प्ले 6.3" FHD+ 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED 6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED प्रोसेसर Exynos 2700 Exynos 2700 रैम और स्टोरेज LPDDR4X RAM, UFS 4.0 LPDDR4X RAM, UFS 4.0 कैमरा 50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front 50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front बैटरी और चार्जिंग 4300mAh, 25W wired, 15W wireless 4900mAh, 45W wired, 20W wireless अन्य USB 3.2, IP68 USB 3.2, IP68, no UWB संभावित कीमत Starting ~ $999 Starting ~ $1,199 Galaxy S27 में 4300mAh बैटरी और 25W वायर्ड चार्जिंग मिल सकती है. इस फोन में 15W की वायरलेस चार्जिंग भी मिल सकती है. Galaxy S27 Plus में 4900mAh बैटरी के साथ 45W वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन हो सकता है. इन दोनों में USB 3.2 और IP68 रेटिंग रहेगी. Galaxy S27 की कीमत करीब 999 डॉलर और गैलेक्सी गैलेक्सी एस27 प्लस की 1199 डॉलर से शुरू होने का अनुमान है. Galaxy S27 Pro की संभावित डिटेल्स Galaxy S27 Pro में करीब 6.5 इंच की 2K 120Hz फ्लैट LTPO M16 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन मिल सकती है. इसमें एआई कोटिंग और प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर भी मिल सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Exynos 2700 या Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया जा सकता है. इसका कैमरा सिस्टम भी काफी अच्छा हो सकता है. इस फोन में 200MP का मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड और 12MP 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. इस फोन में सेल्फी कैमरा के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.