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Samsung Galaxy S27 सीरीज के स्पेक्स लीक, समेत सभी मॉडल की डिटेल्स आई सामने

Samsung Galaxy S27 Pro में 6.5 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले और मजबूत कैमरा सेटअप मिलने की खबर सामने आ रही है.

Samsung Galaxy S26 Series
Samsung Galaxy S26 सीरीज के फोन की पिक्चर्स (Samsumg)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2026 at 10:52 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग की अगली फ्लैगशिप लाइनअप Galaxy S27 Series को लेकर नई जानकारियां सामने आई है. लीक के मुताबिक, इस सीरीज में चार मॉडल शामिल होंगे. इनमें Galaxy S27, Galaxy S27 Plus और Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra शामिल हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स और संभावित कीमतों की डिटेल्स अब क्लियर होने लगी हैं. हालांकि, अभी तक सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.

Galaxy S27 और S27 Plus की संभावित डिटेल्स

टेक इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर टिप्स्टर देबयन रॉय (@Gadgetsdata) के मुताबिक, इस सीरीज के बेस मॉडल यानी Galaxy S27 में 6.3 इंच की FHD+ 120Hz फ्लैट LTPO 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन दिए जाने की उम्मीद है. Galaxy S27 Plus में 6.7 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले दी जा सकती है. इन दोनों मॉडल्स में Exynos 2700 प्रोसेसर, LPDDR4X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज का इस्तेमाल हो सकता है. इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए जाने की उम्मीद है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस और तीसरा कैमरा 10MP के 3x टेलीफोटो लेंस के साथ आ सकता है. इनके अलावा इस फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है.

फीचरGalaxy S27Galaxy S27+
डिस्प्ले6.3" FHD+ 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED6.7" 2K 120Hz flat LTPO 2x Dynamic AMOLED
प्रोसेसरExynos 2700Exynos 2700
रैम और स्टोरेजLPDDR4X RAM, UFS 4.0LPDDR4X RAM, UFS 4.0
कैमरा50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front50MP OIS + 12MP UW + 10MP 3x OIS telephoto, 12MP front
बैटरी और चार्जिंग4300mAh, 25W wired, 15W wireless4900mAh, 45W wired, 20W wireless
अन्यUSB 3.2, IP68USB 3.2, IP68, no UWB
संभावित कीमतStarting ~ $999Starting ~ $1,199

Galaxy S27 में 4300mAh बैटरी और 25W वायर्ड चार्जिंग मिल सकती है. इस फोन में 15W की वायरलेस चार्जिंग भी मिल सकती है. Galaxy S27 Plus में 4900mAh बैटरी के साथ 45W वायर्ड और 20W वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन हो सकता है. इन दोनों में USB 3.2 और IP68 रेटिंग रहेगी. Galaxy S27 की कीमत करीब 999 डॉलर और गैलेक्सी गैलेक्सी एस27 प्लस की 1199 डॉलर से शुरू होने का अनुमान है.

Galaxy S27 Pro की संभावित डिटेल्स

Galaxy S27 Pro में करीब 6.5 इंच की 2K 120Hz फ्लैट LTPO M16 2x Dynamic AMOLED स्क्रीन मिल सकती है. इसमें एआई कोटिंग और प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर भी मिल सकता है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए Exynos 2700 या Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट दिया जा सकता है. इसका कैमरा सिस्टम भी काफी अच्छा हो सकता है. इस फोन में 200MP का मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड और 12MP 3x टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. इस फोन में सेल्फी कैमरा के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इस फोन में 5200mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 60W वायर्ड के साथ 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसमें 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं. इसकी कीमत करीब 1399 डॉलर से शुरू होने की उम्मीद है.

फीचरसंभावित स्पेसिफिकेशन
डिस्प्ले~6.5" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display
प्रोसेसरExynos 2700 / Snapdragon 8 Elite Gen 6
रैम और स्टोरेज12GB RAM, 256GB & 512GB
कैमरा200MP OIS + 50MP UW + 12MP 3x OIS telephoto, 16MP front
बैटरी और चार्जिंग5200mAh, 60W wired, 25W wireless
अन्यUSB 3.2, IP68
संभावित कीमतStarting ~ $1,399

Galaxy S27 Ultra की संभावित डिटेल्स

Galaxy S27 Ultra में 6.9 इंच की 2K 120Hz डिस्प्ले दी जा सकती है. इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले 2.0 वर्जन मिल सकता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 या Exynos 2700 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके पिछले हिस्से पर 200MP मेन, 50MP अल्ट्रा वाइड और 50MP 5x टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है. इस फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.

इस फोन में 5700mAh की बैटरी के साथ 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. इसमें S-Pen भी दिया जाएगा. इस फोन में 12GB और 16GB रैम के ऑप्शन्स मिलने की उम्मीद है, जबकि 256GB से 1TB तक स्टोरेज मिल सकता है. इसकी कीमत करीब 1499 डॉलर से शुरू होने का अनुमान है.

फीचरसंभावित स्पेसिफिकेशन
डिस्प्ले~6.9" 2K 120Hz flat LTPO M16 2x Dynamic AMOLED, AR coating, privacy display 2.0
प्रोसेसरSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 / Exynos 2700
रैम और स्टोरेज12GB & 16GB RAM, 256GB, 512GB, 1TB
कैमरा200MP OIS + 50MP UW + 50MP 5x OIS telephoto, 16MP front
बैटरी और चार्जिंग5700mAh, 60W wired, 25W wireless
अन्यS Pen, USB 3.2, IP68
संभावित कीमतStarting ~ $1,499

लॉन्च और सर्टिफिकेशन की जानकारी

Galaxy S27 मॉडल पहले से ही भारत के BIS सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है. पूरी सीरीज जनवरी या फरवरी में लॉन्च हो सकती है. ऊपर बताए गए किसी भी फीचर या स्पेसिफिकेशन्स को कंपनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज में डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी पर खास फोकस कर रहा है.

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