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Samsung Galaxy S27 Series: सभी मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले और सेल्फी कैमरे में बड़े बदलाव की उम्मीद

Samsung Galaxy S26 Ultra में सबसे पहले प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर शामिल किया गया था. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: Samsung की अगली फ्लैगशिप सीरीज़ यानी S27 Series को लेकर एक नई और दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक कंपनी इस बार अपने सभी फ्लैगशिप मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर दे सकती है, जो पिछले साल सिर्फ हाई-एंड मॉडल्स में भी शामिल किया गया था. कोरियन पब्लिकेशन द एलेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग अपने प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को सिर्फ प्रो और अल्ट्रा मॉडल्स तक सीमित नहीं रखना चाहती और इसलिए अब उसे Samsung Galaxy S27 सीरीज के सभी फोन्स में शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है. सभी मॉडल्स में मिलेगा प्राइवेसी डिस्प्ले आपको बता दें कि प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर इसी साल फरवरी के महीने में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 Ultra में देखने को मिला था. प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर की मदद से यूज़र्स की फोन स्क्रीन को कोई दूसरा इंसान बगल से झांककर नहीं देख पाता है. यह एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोग खासतौर पर पब्लिक प्लेस में फोन यूज़ करते दौरान काफी परेशान होता है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी पर बगल में मौजूद किसी अनजान इंसानों की नज़र भी पड़ जाती है, जो यूज़र्स के लिए असहज होता है. इसी समस्या का समाधान सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर है. अब तक की लीक्स से पता चलता है कि अगले साल की S27 लाइनअप में चार मॉडल्स शामिल होंगे, गैलेक्सी S27, S27 Plus, S27 Pro और S27 Ultra. इससे पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि यह फीचर सिर्फ हाई-एंड प्रो और अल्ट्रा मॉडल्स तक ही सीमित रहेगा, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक सैमसंग इस बार सभी मॉडल्स में इस फीचर को शामिल करने जा रही है.