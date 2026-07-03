Samsung Galaxy S27 Series: सभी मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले और सेल्फी कैमरे में बड़े बदलाव की उम्मीद
सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज़ के सभी चार मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर मिल सकता है, जो पहले सिर्फ अल्ट्रा वेरिएंट तक ही सीमित था.
Published : July 3, 2026 at 6:26 PM IST
हैदराबाद: Samsung की अगली फ्लैगशिप सीरीज़ यानी S27 Series को लेकर एक नई और दिलचस्प जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक कंपनी इस बार अपने सभी फ्लैगशिप मॉडल्स में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर दे सकती है, जो पिछले साल सिर्फ हाई-एंड मॉडल्स में भी शामिल किया गया था.
कोरियन पब्लिकेशन द एलेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग अपने प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को सिर्फ प्रो और अल्ट्रा मॉडल्स तक सीमित नहीं रखना चाहती और इसलिए अब उसे Samsung Galaxy S27 सीरीज के सभी फोन्स में शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है.
सभी मॉडल्स में मिलेगा प्राइवेसी डिस्प्ले
आपको बता दें कि प्राइवेसी डिस्प्ले वाला फीचर इसी साल फरवरी के महीने में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 Ultra में देखने को मिला था. प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर की मदद से यूज़र्स की फोन स्क्रीन को कोई दूसरा इंसान बगल से झांककर नहीं देख पाता है.
यह एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोग खासतौर पर पब्लिक प्लेस में फोन यूज़ करते दौरान काफी परेशान होता है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी पर बगल में मौजूद किसी अनजान इंसानों की नज़र भी पड़ जाती है, जो यूज़र्स के लिए असहज होता है. इसी समस्या का समाधान सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर है.
अब तक की लीक्स से पता चलता है कि अगले साल की S27 लाइनअप में चार मॉडल्स शामिल होंगे, गैलेक्सी S27, S27 Plus, S27 Pro और S27 Ultra. इससे पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि यह फीचर सिर्फ हाई-एंड प्रो और अल्ट्रा मॉडल्स तक ही सीमित रहेगा, लेकिन नई जानकारी के मुताबिक सैमसंग इस बार सभी मॉडल्स में इस फीचर को शामिल करने जा रही है.
प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर कैसे काम करता है?
यह फीचर पूरी तरह से हार्डवेयर पर बेस्ड है. इसमें फोन की स्क्रीन के वाइड पिक्सल्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे व्यूइंग एंगल संकरा हो जाता है और बगल में बैठा या खड़ा कोई भी शख्स स्क्रीन पर कुछ भी देख नहीं पाता. यूज़र्स को इसे खास ऐप्स, नोटिफिकेशन पॉप-अप्स, पासवर्ड्स और ओटीपी के लिए अलग से ऑन-ऑफ भी कर सकते हैं.
इसमें प्राइवेसी के दो लेवल दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को फीचर पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है. मार्केट रिसर्च फर्म सिग्माइंटेल के हवाले से यह भी सामने आया है कि प्राइवेसी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स की शिपमेंट अगले साल तेजी से बढ़ने वाली है, और सैमसंग की S27 सीरीज़ इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है.
सेल्फी कैमरे में भी होगा बदलाव
सैमसंग की अगली फ्लैगशिप सीरीज के लिए आई एक अलग रिपोर्ट में गैलेक्सीक्लब ने दावा किया है कि सैमसंग गैलेक्सी S27 प्रो और S27 अल्ट्रा में फ्रंट कैमरे में भी कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है. इन दोनों हैंडसेट्स में 16MP का नया सेल्फी कैमरा मिल सकता है, जिसे होल-पंच डिस्प्ले कटआउट के अंदर फिट किया जाता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह सेंसर स्क्वायर शेप में होगा, जिससे यूजर्स वाइड और रेक्टेंगुलर सेल्फी और वीडियो कॉल्स कैप्चर कर पाएंगे. यह फीचर एपल के सेंटर स्टेज कैमरे से मिलता-जुलता बताया जा रहा है. हालांकि, सैमसंग की तरफ से अभी तक इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. Samsung Galaxy S27 Series के अगले साल की शुरुआत में अनपैक्ड इवेंट में लॉन्च होने की उम्मीद है. फिलहाल, ये सभी जानकारियां लीक्स और इंडस्ट्री सोर्सेज़ पर आधारित है.