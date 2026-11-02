ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S27 Pro और S27 Ultra में अपग्रेडेड प्राइवेसी डिस्प्ले मिलने की उम्मीद, जानें इसकी खास बातें

Samsung Galaxy S26 Ultra में भी प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर दिया गया था. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में Galaxy S26 Ultra के साथ प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को पेश किया था. यह फीचर स्क्रीन को साइड से देखने पर धुंधला कर देता है, ताकि आपकी निजी चीजों को सिर्फ आप ही देख पाएं और आपके आसपास खड़े या बैठे अन्य लोगों को आपके स्क्रीन की कोई भी चीज दिखाई न दे. यह हार्डवेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, इसलिए अलग से स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब इससे जुड़ी बड़ी ख़बर यह है कि कंपनी आने वाले नए Galaxy S27 Series में इसका और बेहतर वर्ज़न भी लेकर आ सकती है.

सैमसंग की ख़बरें देने वाली वेबसाइट सैममोबाइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले का अपग्रेडेड वर्ज़न मिलेगा. यह पहला मौका होगा, जब सैमसंग इस फीचर को अल्ट्रा के अलावा किसी दूसरे मॉडल में देगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इन फोन की स्क्रीन पहले से ज्यादा ब्राइट भी होगी, जिससे कारण तेज़ धूप में भी कंटेंट को आसानी से पढ़ा जा सकेगा.

किन मॉडल्स में मिलेगा प्राइवेसी डिस्प्ले