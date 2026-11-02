Samsung Galaxy S27 Pro और S27 Ultra में अपग्रेडेड प्राइवेसी डिस्प्ले मिलने की उम्मीद, जानें इसकी खास बातें
रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी एस27 प्रो और अल्ट्रा में प्राइवेसी डिस्प्ले का बेहतर वर्ज़न मिलेगा, जो अल्ट्रा के बाहर पहली बार आएगा.
Published : November 2, 2026 at 8:59 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में Galaxy S26 Ultra के साथ प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर को पेश किया था. यह फीचर स्क्रीन को साइड से देखने पर धुंधला कर देता है, ताकि आपकी निजी चीजों को सिर्फ आप ही देख पाएं और आपके आसपास खड़े या बैठे अन्य लोगों को आपके स्क्रीन की कोई भी चीज दिखाई न दे. यह हार्डवेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजी है, इसलिए अलग से स्क्रीन गार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. अब इससे जुड़ी बड़ी ख़बर यह है कि कंपनी आने वाले नए Galaxy S27 Series में इसका और बेहतर वर्ज़न भी लेकर आ सकती है.
सैमसंग की ख़बरें देने वाली वेबसाइट सैममोबाइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में प्राइवेसी डिस्प्ले का अपग्रेडेड वर्ज़न मिलेगा. यह पहला मौका होगा, जब सैमसंग इस फीचर को अल्ट्रा के अलावा किसी दूसरे मॉडल में देगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इन फोन की स्क्रीन पहले से ज्यादा ब्राइट भी होगी, जिससे कारण तेज़ धूप में भी कंटेंट को आसानी से पढ़ा जा सकेगा.
किन मॉडल्स में मिलेगा प्राइवेसी डिस्प्ले
हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैमसंग अपने नए फ्लैगशिप सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल्स Galaxy S27 और Galaxy S27+ में प्राइवेसी डिस्प्ले नहीं देगी. S26 Ultra में यूज़र्स अपनी मर्जी के अनुसार इस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं. इसे कुछ चुनिंदा ऐप्स के हिसाब से सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है.
Samsung is working on improving Galaxy S27 Ultra Privacy Display v.2 Improved viewing angles Better resolution when Privacy Display is enabled Improved screen quality and clarity Well, there are good hardware upgrades next year, so the price will be between $1,400-$1,500 https://t.co/vSa9LAcpl1— Sawyer Galox (@Sawyergalox) October 10, 2026
पुराने लीक्स के मुताबिक, दोनों फोन में 200MP का मेन रियर कैमरा और 50MP का ऑटोफोकस वाला अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन दोनों फोन्स में 16MP का एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. S27 Pro में 10 या 12MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, जबकि S27 UItra में 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करेगा.
लीक्स के अनुसार S27 Ultra में 5,700mAh और S27 Pro में 5,200mAh की बैटरी मिल सकती है. इन दोनों फोन्स में 60W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है. अल्ट्रा में 6.89 इंच की बड़ी स्क्रीन और प्रो में 6.47 इंच की स्क्रीन दी जा सकती है. अल्ट्रा मॉडल में क्वालकॉम के लेटेस्ट चिप Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 या सैमसंग का अपना चिप Exynos 2700 दिया जा सकता है.