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Samsung Galaxy S27 Pro का कैमरा सेटअप लीक, चिपसेट पर भी मिली बड़ी जानकारी

सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा को 50 मेगापिक्सल जबकि प्रो मॉडल को 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलने की रिपोर्ट सामने आई है.

This picture is of the Galaxy S26 Series, the upgraded version of which will be the Galaxy S27 Series.
यह पिक्चर Galaxy S26 Series की है, जिसका अपग्रेडेड वर्ज़न Galaxy S27 Series होगी. (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज यानी Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च किया था, जिनमें तीन मॉडल्स शामिल थे. अब कंपनी अपनी अगली फ्लैशिप सीरीज यानी Galaxy S27 Series को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे जनवरी-फरवरी 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है. इस फोन सीरीज के बारे में भी लगातार कई जानकारियां सामने आ रही हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 में सैमसंग सिर्फ तीन नहीं बल्कि चार मॉडल्स लॉन्च कर सकता है, जिसमें एक नया Galaxy S27 Pro मॉडल भी शामिल होगा. यह फोन Galaxy S27 Plus और Ultra के बीच पोजिशन किया जा सकता है.

कैसा होगा कैमरा सेटअप

ETNews की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गैलेक्सी S27 प्रो और अल्ट्रा दोनों में तीन रियर कैमरे मिल सकते हैं. हालांकि, इस साल लॉन्च हुए अल्ट्रा मॉडल्स में क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया था. गैलेक्सी S27 प्रो और अल्ट्रा दोनों मॉडल्स में 200MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर होने की उम्मीद है. हालांकि, टेलीफोटो कैमरे में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में 50MP का टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल जूम के साथ मिल सकता है, वहीं प्रो मॉडल में सिर्फ 12MP का टेलीफोटो सेंसर 3x जूम के साथ मिलने की बात कही जा रही है. वहीं बेसिक गैलेक्सी S27 और S27 प्लस में 50MP मेन, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है. हालांकि, सैमसंग की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन डिटेल्स को फिलहाल अफवाह ही माना जाना चाहिए.

प्रोसेसर के बारे में जानकारी

कैमरे के अलावा चिपसेट को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. लीक्स के मुताबिक, गैलेक्सी S27 प्रो को यूरोप और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स में सैमसंग के अपने Exynos 2700 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जबकि अमेरिका जैसे मार्केट में इसे क्वालकॉम के अनरिलीज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy चिप के सथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

वहीं, Galaxy S27 Ultra को लेकर रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें दुनियाभर में एक ही स्नैपड्रैगन चिप मिलेगा, यानी अल्ट्रा मॉडल में कोई एक्सिनॉस वेरिएंट नहीं होगा. फिलहाल गैलेक्सी S27 सीरीज को लेकर सामने आ रही ये सभी बातें लीक्स पर आधारित हैं, इसलिए इन फोन्स में क्या मिलेगा और क्या नहीं, इसकी पक्की जानकारी तो इस फोन सीरीज के लॉन्च के वक्त ही मिलेगी.

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