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Samsung Galaxy S27 Pro का कैमरा सेटअप लीक, चिपसेट पर भी मिली बड़ी जानकारी

यह पिक्चर Galaxy S26 Series की है, जिसका अपग्रेडेड वर्ज़न Galaxy S27 Series होगी. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज यानी Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च किया था, जिनमें तीन मॉडल्स शामिल थे. अब कंपनी अपनी अगली फ्लैशिप सीरीज यानी Galaxy S27 Series को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे जनवरी-फरवरी 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है. इस फोन सीरीज के बारे में भी लगातार कई जानकारियां सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2027 में सैमसंग सिर्फ तीन नहीं बल्कि चार मॉडल्स लॉन्च कर सकता है, जिसमें एक नया Galaxy S27 Pro मॉडल भी शामिल होगा. यह फोन Galaxy S27 Plus और Ultra के बीच पोजिशन किया जा सकता है. कैसा होगा कैमरा सेटअप ETNews की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गैलेक्सी S27 प्रो और अल्ट्रा दोनों में तीन रियर कैमरे मिल सकते हैं. हालांकि, इस साल लॉन्च हुए अल्ट्रा मॉडल्स में क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया था. गैलेक्सी S27 प्रो और अल्ट्रा दोनों मॉडल्स में 200MP का मेन कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड सेंसर होने की उम्मीद है. हालांकि, टेलीफोटो कैमरे में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.