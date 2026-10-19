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Samsung Galaxy S27 सीरीज कब होगी लॉन्च, कोरियन टिप्स्टर ने दिया हिंट!

मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण सैमसंग ने सप्लायर्स से 30% कम फोन बनाने को कहा है ताकि नुकसान न हो. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: सैमसंग हर साल की शुरुआती महीनों में अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस साल यानी 2026 में कंपनी ने Samsung Galaxy S26 Series को लॉन्च किया था और अब आने वाला अगले साल यानी 2027 में कंपनी अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज यानी Galaxy S27 Series को लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में कंपनी चार फोन्स को लॉन्च कर सकती है.

कंपनी अपनी नई फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारियां काफी तेजी से कर रही है, जो अब अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य पार्ट्स चुन लिए गए हैं और कंपनी पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को जल्दी लॉन्च कर सकती है.