Samsung Galaxy S27 सीरीज कब होगी लॉन्च, कोरियन टिप्स्टर ने दिया हिंट!
Samsung Galaxy S27 सीरीज के पार्ट्स फाइनल कर चुका है और जनवरी में लॉन्च की तैयारी चल रही है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : October 19, 2026 at 6:34 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग हर साल की शुरुआती महीनों में अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस साल यानी 2026 में कंपनी ने Samsung Galaxy S26 Series को लॉन्च किया था और अब आने वाला अगले साल यानी 2027 में कंपनी अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज यानी Galaxy S27 Series को लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज में कंपनी चार फोन्स को लॉन्च कर सकती है.
कंपनी अपनी नई फोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारियां काफी तेजी से कर रही है, जो अब अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के मुख्य पार्ट्स चुन लिए गए हैं और कंपनी पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को जल्दी लॉन्च कर सकती है.
साउथ कोरिया के एक लोकप्रिय टिप्स्टर लांजुक, जिन्हें नेवर पर यूजरनेम Yeux1122 से जाना जाता है, उन्होंने अपने एक पोस्ट में बताया कि Galaxy S27 Series को जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों में सैमसंग ने अपने इस लाइनअप को जनवरी के आखिरी हफ्तों या फरवरी में लॉन्च किए थे, लेकिन इस बार लॉन्च टाइमलाइन में बदलाव होने की संभावना है. टिप्स्टर के अनुसार, कंपनी ने पार्ट्स का सिलेक्शन पूरा कर लिया है और अब कंपनी शेड्यूल मैनेजमेंट वाले स्टेज में है. इसका मतलब है कि सैमसंग मास प्रोडक्शन काफी जल्द ही शुरू कर सकती है.
मेमोरी अपग्रेड की कोशिश और बढ़ती लागत
सैमसंग अपनी इस सीरीज दो हाई-एंड मॉडल्स यानी Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra में स्टोरेज और रैम को नया बनाने की सोच रहा है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इनमें UFS 5.0 और LPDDR6 स्टैंडर्ड वाले स्टोरेज और रैम लगाने की बातें चल रही हैं, लेकिन मेमोरी की कीमतें पहले से बहुत बढ़ चुकी हैं. अगर ये नए स्टैंडर्ड लगाए तो निर्माण लागत और बढ़ जाएगी. कंपनी पर दबाव और ज्यादा हो जाएगा.
इसी वजह से सैमसंग ने सप्लायर्स से कहा है कि सप्लाई 30% तक कम कर दें. इसका मतलब साफ है कि कंपनी इस बार कम फोन बनाकर होने वाले संभावित नुकसान से बचना या उसे कम करना चाहती है. Galaxy S26 की कीमतें कोरिया और अमेरिका में पहले ही बढ़ा दी गई थीं, ताकि बढ़ती लागत का बोझ कम हो.
हीटिंग प्रॉब्लम और चिपसेट का झगड़ा
सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स को लेकर एक और समस्या की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है. ऐसा बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy S27 Ultra के प्री-प्रोडक्शन टेस्टिंग में देरी हो रही है. इस फोन में लगे क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट में हीटिंग की समस्या हो रही है.
There are no systemic thermal issues with the 8 elite gen 6. OEMs are consistently tuning their platforms as they launch their products. Always trying to balance performance and power to optimize their value props around different use cases. We work together to deliver the best for users— Don McGuire (@donnymac) October 16, 2026
इस वजह से सैमसंग ने क्वालकॉम को डेडलाइन दी है कि अगर उसने जल्द ही इस समस्या का समधान नहीं किया तो सैमसंग Galaxy S27 Ultra में Exynos 2700 चिपसेट का इस्तेमाल कर सकता है. हालांकि, क्वालकॉम ने इस रिपोर्ट और खासकर हीटिंग वाली समस्या को कोई बार खारिज कर दिया है.