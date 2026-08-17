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Samsung Galaxy S27 में नया कैमरा डिज़ाइन? लीक हुए रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग के एक पेटेंट डॉक्यूमेंट से पता चला है कि Galaxy S27 सीरीज़ में वर्टिकल कैमरा रिंग की जगह हॉरिजॉन्टल कैमरा डिज़ाइन हो सकता है.

According to leaks, the Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 का अपग्रेडेड मॉडल होगा Samsung Galaxy S27 (Image Credit: Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग अगले साल की शुरुआत में अपनी फ्लैगशिप Galaxy S27 Series लॉन्च कर सकती है. इस फोन सीरीज के लॉन्च से करीब 5-6 महीने पहले ही कई लीक रिपोर्ट्स आने शुरू हो चुकी है. एक लेटेस्ट लीक रिपोर्ट के जरिए सैमसंग के इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन सीरीज के डिज़ाइन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है.

दरअसल, एक पेटेंट एप्लिकेशन से पता चला है कि सैमसंग इस बार अपनी पूरी फोन सीरीज का डिज़ाइन बदल सकता है. इस सीरीज में Galaxy S27, Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन फोन्स में इस बार वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कैमरा बार दिख सकता है. इसके अलावा Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra का एक कथित रेंडर भी ऑनलाइन लीक हुआ है, जिसने कैमरा री-डिज़ाइन की अफवाहों वाली ख़बर को और भी ज्यादा पक्का कर दिया है.

नया कैमरा मॉड्यूल कैसा हो सकता है?

Sammyguru नाम के टेक ब्लॉग ने World Intellectual Property Organisation यानी WIPO की वेबसाइट पर मौजूद सैमसंग के हालिया पेटेंट डॉक्यूमेंट को खोजा है. इससे पता चला है कि कंपनी Galaxy S27 सीरीज़ के लिए एक बड़ा डिजाइन बदलाव करने पर विचार कर रही है. डेटाबेस में मौजूद इमेजेस में Galaxy S27 Series के लिए अलग-अलग रियर कैमरा डिज़ाइन दिखाए गए हैं, जो मौजूदा गैलेक्सी एस26 से काफी अलग दिखाई दे रहे हैं.

Galaxy S27 Series में कैमरा सेंसर एक ही हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल के अंदर साथ-साथ लगे नजर आ सकते हैं. आपको याद होगा कि Galaxy S26 Series तक सैमसंग पिछले कई सालों से अपने इस लाइनअप के फ्लैगशिप फोन्स के पिछले कैमरा मॉड्यूल्स को अलग-अलग रिंग्स में फिट करते थे, उन्हें एक-साथ एक कैमरा मॉड्यूल में नहीं रखा जाता, लेकिन अब शायद सैमसंग इस ट्रेंड को बदलने वाला है और गैलेक्सी एस27 सीरीज में फोन्स में हॉरिजॉनटल कैमरा मॉड्यूल दिखने को मिल सकता है, जिसमें सभी कैमरा सेंसर्स को फिट किया जा सकता है.

रियर कैमरा मॉड्यूल फोन के बैक पैनल के लगभग बराबर सतह पर नज़र आ सकता है, जिससे फोन पतला दिख सकता है. इस नए डिज़ाइन से बैक पैनल पर Qi2-कम्पैटिबल एक्सेसरीज के लिए ज्यादा जगह भी मिल सकती है. इस फोन सीरीज के पेटेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक, कैमरा मॉड्यूल को छोड़कर बाकी डिज़ाइन जाना-पहचाना यानी पुराना डिज़ाइन जैसा ही रह सकता है. इसका मतलब गैलेक्सी एस27 सीरीज में भी गोल कॉर्नर्स और फ्लैट साइड्स बरकरार रह सकते हैं.

Galaxy S27 Pro और Ultra: स्पेसिफिकेशन्स लीक

स्मार्टफोन इंडस्ट्री के मशहूर टिप्स्टर Ice Universe ने Galaxy S27 Pro और Galaxy S27 Ultra का एक रेंडर भी पोस्ट किया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल वाला नया डिज़ाइन दिखाया गया है. हालांकि, यह रेंडर एआई-जनरेटेड भी हो सकता है, जो दिखने में काफी हद तक Google Pixel 11 सीरीज की डिज़ाइन जैसा लग रहा है.

Galaxy S27 Ultra में 6.9 इंच की डिस्प्ले और 5,700mAh की बैटरी मिल सकती है. यह स्नैपड्रैगन चिपसेट पर चल सकता है और इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है. वहीं, Galaxy S27 Pro में 6.5-इंच की डिस्प्ले और 5,200mAh की बैटरी दी जा सकती है, जिसके साथ ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट भी देखने को मिल कता है. इसके कैमरा सेटअप में 50MP टेलीफोटो लेंस और 16MP फ्रंट कैमरा भी हो सकते हैं. हालांकि, फिलहाल सैमसंग ने अपने इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन सीरीज के किसी भी फोन के बारे में कोई भी दावा नहीं किया है.

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