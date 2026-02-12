ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 Ultra: 200MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की उम्मीद

Samsung Galaxy S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

This image is of Samsung Galaxy S25 series phones.
यह इमेज Samsung Galaxy S25 सीरीज के फोन्स की है. (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज का नाम Samsung Galaxy S26 सीरीज है. कंपनी ने अपनी इस फोन सीरीज को लॉन्च करने के लिए सैमसंग Galaxy Unpacked 2026 इवेंट का ऐलान किया है. इस इवेंट में कंपनी सैमसंग की फ्लैगशिप फोन सीरीज के साथ Galaxy Buds 4, और Galaxy Buds 4 Pro को भी लॉन्च करने वाली है. सैमसंग की फोन सीरीज में तीन फोन्स होंगे, जिनमें Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra शामिल होंगे. इनमें से Galaxy S26 Ultra में Qualcomm का लेटेस्ट और फ्लैगशिप चिप मिल मिल सकता है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

सैमसंग की आने वाली फ्लैगशिप सीरीज के सबसे महंगे मॉडल यानी Galaxy S26 Ultra में Qualcomm का नया और पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है. हाल ही में Qualcomm सैमसंग के Galaxy Unpacked 2026 इवेंट की घोषणा वाले पोस्ट को दोबारा शेयर किया और उसमें कैप्शन लिखा कि - “something big is coming”. क्वालकॉम के इस पोस्ट को देखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी अल्ट्रा मॉडल में स्नैपड्रैगान चिपसेट देखने को मिल सकता है.

सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप फोन सीरीज

सैमसंग आमतौर पर अपने प्रीमियम अल्ट्रा मॉडल्स में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देता है, जबकि स्टैंडर्ड और प्लस वेरिएंट्स में कई बार Exynos चिपसेट ही इस्तेमाल किए जाते हैं. पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Ultra में कस्टम Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर दिया गया था, जिसमें आठ कोर थे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Galaxy S26 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट मिल सकता है, जो 3nm प्रोसेस पर आधारित होगा. इससे फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों बेहतर हो सकती हैं.

लीक्स के अनुसार, Galaxy S26 Ultra में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकती है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.9 इंच का बड़ा Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकता है, जिसका रेजॉल्यूशन 1400 x 3120 पिक्सल होगा. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz हो सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा. इसके अलावा फोन स्क्रीन में Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन मिलने की भी संभावना है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका कैमरा सेटअप हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पिछले हिस्से पर चार कैमरे दिए जा सकते हैं, जिसका मेन कैमरा 200MP का होगा. दूसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, तीसरा कैमरा 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और चौथा कैमरा 10MP का एक अन्य टेलीफोटो लेंस के साथ आ सकता है. अगर ऐसा होता है कि तो यह कैमरा सेटअप यूज़र्स को प्रो-लेवल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस दे सकता है.

हालांकि, सैमसंग ने अभी तक किसी भी स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. हालांकि, आने वाले कुछ हफ्तों में कंपनी धीरे-धीरे अपने फोन्स के मुख्य फीचर्स की जानकारियों का खुलासा कर सकती है.

