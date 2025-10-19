Samsung Galaxy S26 सीरीज की लीक रिपोर्ट्स, जानें S26 Ultra के संभावित फीचर्स
Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च टाइमलाइन करीब आ रही है. आइए इस सीरीज के संभावित फीचर्स के बारे में जानते हैं.
Published : October 19, 2025 at 12:32 PM IST
हैदराबाद: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्चिंग टाइमलाइन जनवरी 2026 है, क्योंकि सैमसंग हर साल जनवरी के महीने में अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च करती है. इस बार बारी सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज की है. जैसे-जैसे इस सीरीज की लॉन्च टाइमलाइन पास आ रही है, वैसे-वैसे इस फोन सीरीज की नई अफवाहें मार्केट में फैलती जा रही है.
इस कड़ी में अब एक नई अफवाह सामने आई है. Samsung Galaxy S26 सीरीज के बारे में कहा जा रहा था कि सैमसंग अपने स्टैंडर्ड मॉडल यानी Samsung Galaxy S26 का नाम बदलकर Samsung Galaxy S26 Pro कर सकती है, जो Galaxy S26 Edge और Ultra मॉडल्स के साथ लॉन्च हो सकती है. हालांकि, इस अफवाह के बाद एक नई ख़बर सामने आई कि कंपनी Galaxy Edge को बंद कर सकती है और उसकी जगह मार्केट में Galaxy S26 Plus को ही लॉन्च कर सकती है.
सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की लीक्स
हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग अपनी नई Edge मॉडल को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अपनी बेहद स्लिम डिज़ाइन के साथ इस नए मॉडल को सैमसंग यूज़र्स ने काफी पसंद भी किया है. अब सैमसंग की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च के बारे में एक लेटेस्ट लीक सामने आई है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस अपकमिंग सीरीज में S26, S26 Plus और S26 Ultra मॉडल शामिल होंगे. इसका मतलब है कि Pro मॉडल सैमसंग की एस सीरीज से गायब हो सकता है. हालांकि सैममोबाइल का कहना है कि इस सीरीज में नेमिंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं होगा.
आइए हम आपको Samsung Galaxy S26 Ultra 5G के संभावित फीचर्स के बारे में बताते हैं. इसमें सबसे बड़ी अपडेट इसके प्रोसेसर को लेकर है. खबरों के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Ultra 5G में कंपनी Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देने वाली है. यह चिपसेट 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी इससे फोन को न सिर्फ फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, बल्कि पावर कंजम्प्शन भी कम होगा.
इसका मतलब है कि फोन मल्टीटास्किंग, गेमिंग, कैमरा प्रोसेसिंग और AI बेस्ड टास्क्स में काफी स्मूथ चलेगा. इसे आसान शब्दों में समझे तो Galaxy S26 Ultra 5G अपने पुराने मॉडल्स की तुलना में ज्यादा कूल, फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट होगा.
संभावित परफॉर्मेंस हाइलाइट्स
- प्रोसेसर: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- आर्किटेक्चर: 3nm (बेहतर एफिसिएंसी + परफॉर्मेंस बूस्ट)
- परफॉर्मेंस फोकस: AI, Gaming, Multitasking
- हीट मैनेजमेंट: Improved Thermal System (लीक के अनुसार)
बैटरी में भी बड़ा बूस्ट
Galaxy Ultra सीरीज में हमेशा से बैटरी और फास्ट चार्जिंग बेहतर दी जाती है, लेकिन इस बार सैमसंग इस मामले में एक और कदम आगे बढ़ाना चाहता है. लीक्स रिपोर्ट के मुताबिक Galaxy S26 Ultra 5G में 5,500mAh की बैटरी मिल सकती है. इसके साथ फोन में 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है.
|फीचर
|डिटेल (Expected)
|प्रोसेसर
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|बैटरी
|5,500mAh
|चार्जिंग
|60W Wired Fast Charging
|कैमरा डिज़ाइन
|Pill-shaped Rear Module
|डिस्प्ले
|QHD+ AMOLED (Expected 120Hz)
|OS
|Android 15 (Expected)
|लॉन्च टाइमलाइन
|Early 2026 (Expected)