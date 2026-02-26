ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 का खास फीचर, Gemini AI करेगा कैब बुकिंग और ग्रोसरी ऑर्डर जैसे काम

Galaxy S26 में Gemini AI अब खुद करेगा कैब बुकिंग, खाना ऑर्डर और स्कैम कॉल से प्रोटेक्शन. ( Image Credit: Google )

यूज़र को बस साइड बटन को थोड़े लंबे वक्त तक दबाना होगा या जेमिनी ऐप को खोलकर अपना काम बताना होगा. इसके बाद जेमिनी बैकग्राउंड में काम पूरा करेगा और आपका फोन का बाकी इस्तेमाल पहले की तरह करते रहेंगे. नोटिफिकेशन के जरिए आप उसकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बीच में रोक भी कर सकते हैं.

हैदराबाद: सैमसंग ने अपनी नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करते ही एआई की दुनिया में भी बड़ा कदम बढ़ा दिया है. इस लॉन्च के साथ गूगल ने जेमिनी के नए फीचर्स का ऐलान भी किया है. ये फीचर्स यूज़र्स के डेली-लाइफ के कई काम खुद करेंगे. अब फोन सिर्फ स्मार्ट नहीं रहेगा, बल्कि कई मामलों में आपका पर्सनल असिस्टेंट भी बन जाएगा. नए फीचर की मदद से यूज़र मल्टी-स्टेप टास्क जेमिनी को सौंप सकते हैं. उदाहरण के तौर पर जेमिनी आपके लिए कैब बुक कर सकता है, खाना ऑर्डर कर सकता है और ग्रोसरी कार्ट रेडी कर सकता है.

फिलहाल, यह फीचर बीटा फेज़ में हैं और चुनिंदा डिवाइस जैसे Galaxy S26 Ultra और Pixel 10 Pro पर उपलब्ध है. शुरुआत में इसे अमेरिका और कोरिया के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है. अभी यह फीचर फूड, ग्रोसरी और राइडशेयर कैटेगरी के कुछ ऐप्स तक सीमित रहेगी. गूगल का कहना है कि प्राइवेसी और सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है. जेमिनी सिर्फ सीमित ऐप्स तक ही एक्सेस कर पाएगा और एक सुरक्षित वर्चुअल विंडो में काम करेगा. इसका मतलब है कि आपके फोन का बाकी डेटा सुरक्षित रहेगा. कंपनी के मुताबिक, टास्क की शुरुआत आपके कमांड से होगी और काम पूरा होते ही ऑटोमेशन रुक जाएगा.

सर्किल-टू-सर्च फीचर भी हुआ बेहतर

इसके अलावा गूगल ने सर्कल टू सर्च फीचर (Circle to Search) को भी बेहतर किया है. अब यूजर किसी एक चीज नहीं, बल्कि पूरी आउटफिट या पूरी गैलरी वॉल को एक साथ सर्च कर सकेंगे. वर्चुअल ट्राई-ऑन फीचर भी अब सीधे सर्कल टू सर्च रिजल्ट से एक्सेस किया जा सकेगा. साथ ही स्कैम डिटेक्शन फीचर को सैमसंग फोन ऐप में जोड़ा जा रहा है, जो कॉल के दौरान संभावित फ्रॉड का अलर्ट देगा.

सर्किल टू सर्च अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है. (Google)

अगर हार्डवेयर की बात करें तो Galaxy S26 और S26+ में 2nm Exynos 2600 चिपसेट और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है. वहीं Ultra वेरिएंट में कस्टम Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्लेटफॉर्म और 200MP क्वाड कैमरा दिया गया है. कीमत की बात करें तो Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 87,999 रुपये, S26+ की 1,19,999 रुपये और S26 Ultra की 1,39,999 रुपये रखी गई है.