Samsung Galaxy S26 Series लॉन्च डेट लीक, फरवरी में एंट्री और मार्च से बिक्री की उम्मीद

टिप्स्टर Ice Universe के अनुसार, सैमसंग अपना अगला Galaxy Unpacked इवेंट 25 फरवरी को आयोजित कर सकता है. इसी इवेंट में Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra को पेश किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च के तुरंत बाद प्री-ऑर्डर शुरू हो सकते हैं, जो 26 फरवरी से लेकर मार्च की शुरुआत तक चलेंगे. इसके बाद शॉर्ट प्री-सेल पीरियड रहेगा और फुल सेल 11 मार्च के आसपास शुरू हो सकती है. शुरुआत साउथ कोरिया से होगी, जबकि भारत समेत दूसरे देशों में बिक्री की तारीखों में थोड़ा फर्क हो सकता है.

हैदराबाद: सैमसंग के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है. पिछले कई सालों से सैमसंग हर साल जनवरी के महीने में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करते आई है. हालांकि, इस साल का मामला थोड़ा अलग लग रहा है. सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर अभी तक अपनी अगली फ्लैगशिप फोन सीरीज यानी Samsung Galaxy S26 Series के लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक नई लीक रिपोर्ट्स से इस अपकमिंग फोन सीरीज की लॉन्च टाइमलाइन का अंदाजा लग रहा है.

इस लॉन्च डेट को लेकर दूसरी लीक भी सामने आ चुकी हैं. मशहूर टिप्स्टर Evan Blass पहले ही कह चुके हैं कि 25 फरवरी की तारीख लगभग फाइनल मानी जा रही है. आमतौर पर सैमसंग अपनी Galaxy S सीरीज को थोड़ा पहले लॉन्च करता रहा है, लेकिन इस बार शेड्यूल में बदलाव की वजह कंपनी के अंदरूनी प्रोडक्ट प्लानिंग को बताया जा रहा है. इसके अलावा एवन ब्लैस ने इस अपकमिंग सीरीज के टॉप मॉडल यानी Samsung Galaxy S26 Ultra के कलर ऑप्शन्स भी रिवील कर दिए हैं. यह फोन ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर शैडो, स्काई ब्लू, कोबाल्ट वायलेट और पिंक गोल्ड कलर्स में लॉन्च किया जा सकता है.

हार्डवेयर की बात करें तो Galaxy S26 और S26+ में सैमसंग की पुरानी रीजनल चिप स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है. कुछ देशों में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है, जबकि भारत जैसे बाजारों में 2nm Exynos 2600 चिप आने की उम्मीद है. दोनों फोन में 12GB रैम, Android 16 पर बेस्ड One UI 8.5, 120Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले, IP68 रेटिंग और 50MP मेन कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है.

वहीं, Galaxy S26 Ultra को ग्लोबली Snapdragon प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसमें ज्यादा रैम और स्टोरेज ऑप्शन, बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम मिलने की उम्मीद है. यह फोन सीधे तौर पर एप्पल के iPhone Pro मॉडल्स और Xiaomi, Vivo, OPPO जैसे ब्रांड्स के प्रीमियम फोन को टक्कर देगा.

खरीदारों के लिए मार्च का सेल पीरियड काफी फायदेमंद हो सकता है. लॉन्च के समय प्री-ऑर्डर बोनस, एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट मिलने की संभावना रहती है. पुराने गैलेक्सी यूजर्स के लिए ये सही मौका हो सकता है, जबकि हाल ही में फोन बदलने वालों के लिए कुछ हफ्ते इंतजार करना बेहतर रहेगा.