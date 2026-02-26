ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra कहां है सबसे सस्ता? जानें ग्लोबल प्राइस

Galaxy S26 Ultra अमेरिका में भारत से करीब 21 हजार रुपये सस्ता है. ( Image Credit: Samsung )

हैदराबाद: Samsung Galaxy S26 Series को आखिरकार भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं - Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra. सैमसंग की इस नई और महंगी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत में इनकी कीमत बाकी देशों के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में अलग-अलग देशों की कीमतों की तुलना की गई है, ताकि खरीदार समझ सकें कि किस देश में कौन सा मॉडल सबसे सस्ता मिल रहा है.

भारत में Galaxy S26 Ultra के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है. 12GB + 512GB मॉडल 1.60 लाख रुपये में आता है, जबकि टॉप वेरिएंट 16GB + 1TB की कीमत 1.90 लाख रुपये है. वहीं बेस मॉडल Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है, जो 12GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसका 512GB वेरिएंट 1.08 लाख रुपये में उपलब्ध है. Galaxy S26 Plus की बात करें तो इसका 256GB मॉडल 1.20 लाख रुपये और 512GB मॉडल 1.40 लाख रुपये में मिलता है.

कीमत की तुलना

जब इन कीमतों की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों से की गई, तो दिलचस्प तस्वीर सामने आई. ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह सीरीज भारत से काफी महंगी है. करेंसी कन्वर्जन के बाद भी वहां के ग्राहक ज्यादा कीमत चुका रहे हैं. हालांकि कुछ देशों में कुछ मॉडल भारत से सस्ते भी हैं.

उदाहरण के लिए Ultra वेरिएंट अमेरिका में सबसे किफायती बताया जा रहा है, जहां इसकी कीमत भारतीय बाजार से करीब 21,865 रुपये कम पड़ती है. वहीं Galaxy S26 Plus कनाडा में भारत से लगभग 18,277 रुपये सस्ता मिल रहा है. यूएई और चीन में भी कुछ वेरिएंट तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध हैं. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से कुछ देशों की कीमत से भारत की कीमत की तुलना समझाते हैं:

Samsung Galaxy S26 Series: अमेरिका में कीमत

मॉडल्स अमेरिकी कीमत (बेस वेरिएंट) भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट) Galaxy S26 Ultra $1,299.99 (1,18,153 रुपये) ₹1,39,999 Galaxy S26 $1,099.99 (99,976 रुपये) ₹87,999 Galaxy S26 Plus $1,099.99 (99,976 रुपये) ₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: यूके में कीमत