Samsung Galaxy S26, S26 Plus और S26 Ultra कहां है सबसे सस्ता? जानें ग्लोबल प्राइस

Samsung Galaxy S26 Series की भारत और ग्लोबल कीमतों की तुलना में कुछ मॉडल विदेश में सस्ते, जबकि बेस वेरिएंट भारत में किफायती है.

Galaxy S26 Ultra is about 21 thousand rupees cheaper in America than in India.
Galaxy S26 Ultra अमेरिका में भारत से करीब 21 हजार रुपये सस्ता है. (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 2:39 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: Samsung Galaxy S26 Series को आखिरकार भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज में तीन मॉडल शामिल हैं - Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra. सैमसंग की इस नई और महंगी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत में इनकी कीमत बाकी देशों के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में अलग-अलग देशों की कीमतों की तुलना की गई है, ताकि खरीदार समझ सकें कि किस देश में कौन सा मॉडल सबसे सस्ता मिल रहा है.

भारत में Galaxy S26 Ultra के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1.40 लाख रुपये रखी गई है. 12GB + 512GB मॉडल 1.60 लाख रुपये में आता है, जबकि टॉप वेरिएंट 16GB + 1TB की कीमत 1.90 लाख रुपये है. वहीं बेस मॉडल Galaxy S26 की शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है, जो 12GB + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसका 512GB वेरिएंट 1.08 लाख रुपये में उपलब्ध है. Galaxy S26 Plus की बात करें तो इसका 256GB मॉडल 1.20 लाख रुपये और 512GB मॉडल 1.40 लाख रुपये में मिलता है.

कीमत की तुलना

जब इन कीमतों की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों से की गई, तो दिलचस्प तस्वीर सामने आई. ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह सीरीज भारत से काफी महंगी है. करेंसी कन्वर्जन के बाद भी वहां के ग्राहक ज्यादा कीमत चुका रहे हैं. हालांकि कुछ देशों में कुछ मॉडल भारत से सस्ते भी हैं.

उदाहरण के लिए Ultra वेरिएंट अमेरिका में सबसे किफायती बताया जा रहा है, जहां इसकी कीमत भारतीय बाजार से करीब 21,865 रुपये कम पड़ती है. वहीं Galaxy S26 Plus कनाडा में भारत से लगभग 18,277 रुपये सस्ता मिल रहा है. यूएई और चीन में भी कुछ वेरिएंट तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध हैं. आइए हम आपको टेबल के माध्यम से कुछ देशों की कीमत से भारत की कीमत की तुलना समझाते हैं:

Samsung Galaxy S26 Series: अमेरिका में कीमत

मॉडल्सअमेरिकी कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra$1,299.99 (1,18,153 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26$1,099.99 (99,976 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 Plus$1,099.99 (99,976 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: यूके में कीमत

मॉडल्सयूके में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra£ 1,279 (1,57,175 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26£ 879 (1,08,044 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 Plus£ 1,099 (1,35,086 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: यूएई में कीमत

मॉडल्सयूएई में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra5,099 AED (512GB) (1,26,134 रुपये)₹1,59,999 (512GB)
Galaxy S263,599 AED (512GB) (89,028 रुपये)₹1,07,999 (512GB)
Galaxy S26 Plus4,299 AED (512GB) (1,06,344 रुपये)₹1,39,999 (512GB)

Samsung Galaxy S26 Series: ऑस्ट्रेलिया में कीमत

मॉडल्सऑस्ट्रेलिया में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 UltraAU$ 2,199 (142,000 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26AU$ 1,549 (99,600)₹87,999
Galaxy S26 PlusAU$ 1,849 (118,400)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: कनाडा में कीमत

मॉडल्सकनाडा में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra$ 1,899.99 (CAD) (126,295 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26$ 1,249.99 (CAD) (83,080 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 Plus$ 1,529.99 (CAD) (₹101,690 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: चीन में कीमत

मॉडल्सचीन में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 UltraCNY 9,999 (1,32,767 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26CNY 6,999 (92,932 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 PlusCNY 7,999 (1,06,210 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: जर्मनी में कीमत

मॉडल्सजर्मनी में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra1,449 € (1,55,438 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26999 € (1,07,165 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 Plus1,249 € (1,33,983 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: मलेशिया में कीमत

मॉडल्समलेशिया की कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 UltraRM 5,599 (1,31,222 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26RM 3,999 (93,742 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 PlusRM 4,999 (1,17,184 रुपये)₹1,19,999

Samsung Galaxy S26 Series: फ्रांस में कीमत

मॉडल्सफ्रांस में कीमत (बेस वेरिएंट)भारतीय कीमत (बेस वेरिएंट)
Galaxy S26 Ultra1,469 € (1,57,597 रुपये)₹1,39,999
Galaxy S26990 € (1,06,201 रुपये)₹87,999
Galaxy S26 Plus1,269 € (1,36,130 रुपये)₹1,19,999

बेस मॉडल Galaxy S26 की बात करें तो भारत इसकी कीमत के मामले में मजबूत स्थिति में है. ज्यादातर देशों के मुकाबले यहां यह मॉडल या तो बराबर कीमत पर है या थोड़ा सस्ता है. ऐसे में अगर कोई स्टैंडर्ड मॉडल खरीदना चाहता है, तो भारत में खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

कुल मिलाकर, किस मॉडल के लिए कौन सा देश सबसे बेहतर है, यह वेरिएंट पर निर्भर करता है. फिर भी भारतीय बाजार में सैमसंग की नई फ्लैगशिप सीरीज की कीमतें काफी संतुलित और प्रतिस्पर्धी नजर आती हैं.

संपादक की पसंद

