Samsung Galaxy S26 Series का कैमरा टीज़, नाइड मोड और ज़ूम फीचर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट!

Samsung Galaxy S26 Series के टीज़र सामने आए हैं, जिनमें बेहतर ज़ूम, लो-लाइट फोटोग्राफी और नाइट वीडियो फीचर्स की झलक मिली है.

This is a representative picture of a smartphone from the Samsung Galaxy S25 Series.
यह रिप्रजेंटेशनल पिक्चर Samsung Galaxy S25 Series के स्मार्टफोन की है. (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 8:16 PM IST

हैदराबाद: सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज का इंतजार पूरी दुनिया के यूज़र्स कर रहे हैं, जिसका नाम Samsung Galaxy S26 Series है. पिछले साल सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप फोन सीरीज को जनवरी में ही लॉन्च किया था, लेकिन इस बार फरवरी के पहले हफ्ते तक भी कंपनी ने नई फ्लैगशिप सीरीज की लॉन्च डेट का ऐलान तक नहीं किया है. हालांकि, कई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग इसी महीने यानी फरवरी के महीने में ही Samsung Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च कर सकती है. जिसमें Galaxy S26, Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra हो सकते हैं.

सैमसंग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने इन स्मार्टफोन्स लॉन्च की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन हाल ही में जारी किए गए टीज़र वीडियो ने साफ कर दिया है कि इस बार फोकस कैमरा पर रहने वाला है. इस टीज़र वीडियोज़ में सैमसंग ने बिना किसी मॉडल का नाम लिए, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े बड़े अपग्रेड्स की झलक दिखाई है. खासतौर पर ज़ूम, लो-लाइट फोटोग्राफी और नाइट वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कंपनी ने काफी हिंट्स दिए हैं.

दो टीज़र में क्या दिखा खास?

पहला टीज़र वीडियो ज़ूम कैमरा को लेकर है. इसमें एक यूज़र अपने पालतू कुत्ते को बहुत दूर से ज़ूम करता हुआ दिखता है. ज़ूम लेवल इतना ज्यादा लगता है कि वह 5x या 10x से भी आगे का हो सकता है. इससे संकेत मिलता है कि Galaxy S26 सीरीज़ में सैमसंग अपने लंबे रेंज वाले ज़ूम फीचर को और बेहतर बना सकता है. हालांकि, वीडियो के छोटे अक्षरों में यह भी बताया गया है कि दिखाया गया बैकग्राउंड एआई से जनरेट किया गया है.

दूसरा टीज़र वीडियो लो-लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग पर ध्यान देता है. वीडियो में एक महिला रात के अंधेरे में पटाखे घुमाती हुई नज़र आती है, जिसके साथ लिखा आता है, "It looks dark. It films bright". इससे टीज़र से बिल्कुल साफ पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज के फोन्स में नाइट वीडियो के लिए काफी शानदार सेंसर मिलने वाला है. इसके अलावा इसमें प्रोसेसिंग और एआई-बेस्ड ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिल सकता है.

डिज़ाइन को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन टीज़र में पीछे की तरफ तीन अलग-अलग लेंस रिंग्स वाला वर्टिकल कैमरा सेटअप साफ दिखाई देता है. इसके साथ ही AI फोन ब्रांडिंग को भी बार-बार दिखाया गया है. इसका मतलब है कि सैमसंग अपने इस फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स में कुछ बेहतरीन एआई फीचर्स भी देने वाला है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग Galaxy S26 सीरीज़ को 25 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है, जबकि इसकी बिक्री 11 मार्च से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है.

