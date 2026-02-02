Samsung Galaxy S26 सीरीज के फीचर्स लीक, AI Scam Detection फीचर मिलने की उम्मीद
Samsung Galaxy S26 सीरीज में गूगल का AI Scam Detection फीचर, Exynos 2600 प्रोसेसर और Android 16 मिलने की उम्मीद है.
Published : February 2, 2026 at 6:19 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 सीरीज को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पिछले साल सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज को जनवरी में ही लॉन्च किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने अभी तक अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च नहीं किया है. हालांकि, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग गैलेक्सी एस 26 सीरीज को इस महीने के आखिर तक लॉन्च कर सकती है.
इस बार सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज के सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और एआई फीचर्स पर भी खास फोकस कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज में Google का AI-पावर्ड Scam Detection फीचर दिया जा सकता है, जो अभी तक सिर्फ Pixel फोन तक ही सीमित था.
एंड्रॉयड ऑथोरिटी और डेवलपर AssembleDebug की एक रिपोर्ट के अनुसार, Android CallCore ऐप के नए वर्ज़न में ऐसे कोड मिले हैं, जो Galaxy S26 सीरीज में Scam Detection सपोर्ट की ओर इशारा करते हैं. इस ऐप का इस्तेमाल कॉल से जुड़े कई फीचर्स के लिए किया जाता है.
कोड में com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED नाम का एक फ्लैग देखा गया है, जो कथित तौर पर Galaxy S26 Ultra के लॉग फाइल्स में भी मौजूद है. इससे ऐसा लगता है कि Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra गूगल का एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर मिल सकता है.
गूगल एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर
गूगल ने स्कैम डिटेक्शन फीचर की घोषणा मार्च 2025 में की थी. यह फीचर ऑन-डिवाइस एआई फीचर का इस्तेमाल करके कॉल के दौरान बातचीत के पैटर्न को समझता है और अगर कोई कॉल संदिग्ध या स्कैम से जुड़ी लगती है, तो यूज़र्स को रियल-टाइम में चेतावनी देता है. इससे ऑडियो अलर्ट, वाइब्रेशन और स्क्रीन पर पॉप-अप वार्निंग मिलती है. गूगल का दावा है कि इस फीचर में कॉल की ऑडियो या ट्रांसक्रिप्शन न तो स्टोर होती है और न ही सर्वर पर भेजी जाती है. इससे यूज़र्स की प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है.
अब तक यह फीचर सिर्फ Google Pixel फोन और Pixel Watch में ही उपलब्ध था. अगर Galaxy S26 सीरीज में यह फीचर आता है, तो यह पहला नॉन-Pixel स्मार्टफोन होगा, जिसमें गूगल का Scam Detection फीचर मिलेगा.
गीकबेंच पर भी दिखा फोन
हार्डवेयर की बात करें तो Galaxy S26 का एक वेरिएंट हाल ही में Geekbench पर लिस्ट हुआ है. SM-S942N मॉडल नंबर वाला यह फोन साउथ कोरिया का वेरिएंट माना जा रहा है. इसे एक टेक ब्लॉगर ने स्पॉट किया. लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में सैमसंग का इन-हाउस Exynos 2600 प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसमें 10-कोर CPU और 3.80GHz की प्राइम कोर स्पीड है. फोन ने गीकबेंच पर सिंगल-कोर में 3,315 और मल्टी-कोर में 11,310 स्कोर किया है.
Galaxy S26 में 12GB RAM और Android 16 आउट-ऑफ-द-बॉक्स मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोप और कोरिया में Exynos 2600 दिया जाएगा, जबकि अमेरिका, जापान और चीन जैसे मार्केट्स में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है.
डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S26 में 6.3-इंच का Full-HD+ डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें 120Hz डायनैमिक रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी. कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ मिल सकता है. फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.
बैटरी के तौर पर फोन में 4300mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर, Galaxy S26 सीरीज AI सिक्योरिटी फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस का मजबूत कॉम्बिनेशन साबित हो सकती है.