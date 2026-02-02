ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy S26 सीरीज के फीचर्स लीक, AI Scam Detection फीचर मिलने की उम्मीद

Samsung Galaxy S26 सीरीज में पहली बार गूगल का AI Scam Detection मिल सकता है. ( Image Credit: Google )

हैदराबाद: सैमसंग अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S26 सीरीज को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पिछले साल सैमसंग ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज को जनवरी में ही लॉन्च किया था, लेकिन इस बार कंपनी ने अभी तक अपनी नई फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च नहीं किया है. हालांकि, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग गैलेक्सी एस 26 सीरीज को इस महीने के आखिर तक लॉन्च कर सकती है.

इस बार सैमसंग अपनी फ्लैगशिप सीरीज के सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और एआई फीचर्स पर भी खास फोकस कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि Galaxy S26 सीरीज में Google का AI-पावर्ड Scam Detection फीचर दिया जा सकता है, जो अभी तक सिर्फ Pixel फोन तक ही सीमित था.

एंड्रॉयड ऑथोरिटी और डेवलपर AssembleDebug की एक रिपोर्ट के अनुसार, Android CallCore ऐप के नए वर्ज़न में ऐसे कोड मिले हैं, जो Galaxy S26 सीरीज में Scam Detection सपोर्ट की ओर इशारा करते हैं. इस ऐप का इस्तेमाल कॉल से जुड़े कई फीचर्स के लिए किया जाता है.

कोड में com.google.android.apps.callcore.SUPPORTED नाम का एक फ्लैग देखा गया है, जो कथित तौर पर Galaxy S26 Ultra के लॉग फाइल्स में भी मौजूद है. इससे ऐसा लगता है कि Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra गूगल का एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर मिल सकता है.

गूगल एआई स्कैम डिटेक्शन फीचर

गूगल ने स्कैम डिटेक्शन फीचर की घोषणा मार्च 2025 में की थी. यह फीचर ऑन-डिवाइस एआई फीचर का इस्तेमाल करके कॉल के दौरान बातचीत के पैटर्न को समझता है और अगर कोई कॉल संदिग्ध या स्कैम से जुड़ी लगती है, तो यूज़र्स को रियल-टाइम में चेतावनी देता है. इससे ऑडियो अलर्ट, वाइब्रेशन और स्क्रीन पर पॉप-अप वार्निंग मिलती है. गूगल का दावा है कि इस फीचर में कॉल की ऑडियो या ट्रांसक्रिप्शन न तो स्टोर होती है और न ही सर्वर पर भेजी जाती है. इससे यूज़र्स की प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है.