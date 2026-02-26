ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Galaxy S26 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट है, जबकि S26 और S26+ में Samsung के अपने Exynos 2600 चिप्स हैं.

Samsung Galaxy S26 series
Samsung Galaxy S26 सीरीज भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 10:27 AM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Samsung ने Galaxy Unpacked 2026 इवेंट में भारत और ग्लोबल मार्केट में Galaxy S26 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है. इस लाइनअप में Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra मॉडल शामिल हैं. टॉप-स्पेक Galaxy S26 Ultra, Galaxy के लिए कस्टमाइज़्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है.

इसके अलावा, इसमें अपग्रेडेड 200MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके साथ ही, स्टैंडर्ड और Plus वेरिएंट 2nm Exynos 2600 चिपसेट से लैस हैं और इनमें 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. नया लाइनअप Samsung के वन UI 8.5 इंटरफ़ेस के साथ एंड्रॉयड 16 पर चलता है.

साउथ कोरियन कंपनी ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप के साथ नई Galaxy Buds4 सीरीज़ को भी बाजार में उतारा है. दोनों TWS में ट्रांसपेरेंट क्लैमशेल-टाइप क्रैडल चार्जिंग केस और इयरपीस पर पिच कंट्रोल एरिया दिया है. जहां Buds4 Pro में Enhanced ANC के साथ Adaptive ANC मिलता है, वहीं Buds4 में सिर्फ Enhanced ANC दिया गया है. Pro मॉडल हैंड्स-फ्री जेस्चर कंट्रोल और नए चौड़े वूफर के साथ भी आता है.

Samsung Galaxy S26 series
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च किया (फोटो - Samsung)

Samsung Galaxy S26 सीरीज की कीमत
नए Samsung Galaxy S26 Ultra तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आता है. इसके 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,39,999 रुपये है, जबकि 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,59,999 है. इसके अलावा, 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,89,999 रुपये रखी गई है.

वहीं, Samsung Galaxy S26 और Galaxy S26+ की बात करें तो ये 12GB RAM के साथ आते हैं. स्टैंडर्ड मॉडल के बेस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 87,999 रुपये और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,07,999 रुपये रखी गई है, जबकि Plus वेरिएंट के बेस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,999 रुपये और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1,39,999 रुपये रखी गई है.

Samsung Galaxy S26 series
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च किया (फोटो - Samsung)

पूरी Galaxy S26 सीरीज़ प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसमें कोबाल्ट वायलेट, व्हाइट, ब्लैक और स्काई ब्लू जैसे शेयर किए गए कलर ऑप्शन हैं. यह डिवाइस पिंक गोल्ड और सिल्वर शैडो कलर में भी खास तौर पर Samsung.com पर उपलब्ध होगा.

Samsung Galaxy S26 सीरीज में क्या है नया
Galaxy S26 सीरीज़ में हल्का और स्लीक डिज़ाइन मिलता है, जिसमें गोल कर्वेचर और पूरे लाइनअप में एक जैसी डिज़ाइन पहचान है. Galaxy S26 Ultra अपने पिछले मॉडल से 0.3 mm पतला है और इसका वज़न 214 ग्राम है.

Samsung ने Galaxy S26 Ultra के साथ अपना नया प्राइवेसी डिस्प्ले भी पेश किया है, जो अलग स्क्रीन प्रोटेक्टर की ज़रूरत के बिना साइड-एंगल व्यूइंग को लिमिट करता है. डिस्प्ले सामने से क्लियर रहता है, जबकि साइड से विज़िबिलिटी को कम कर देता है, ताकि आस-पास देखने वालों से ऑन-स्क्रीन कंटेंट को बचाने में मदद मिल सके.

Samsung Galaxy S26 series
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च किया (फोटो - Samsung)

Samsung का कहना है कि, "यूज़र्स ज़्यादा आसानी के लिए प्राइवेसी डिस्प्ले को साइड बटन के डबल-प्रेस फ़ंक्शन पर भी असाइन कर सकते हैं." "साइड से देखने पर भी, कंटेंट छिपा रहता है — जिससे यह भीड़-भाड़ वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लिफ्ट में खास तौर पर काम आता है."

Galaxy S26 सीरीज़ पर Galaxy AI में बेहतर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस है और इसमें Now Nudge नाम का एक नया फ़ीचर भी है, जिसका मकसद कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी जानकारी दिखाकर ऐप स्विचिंग को कम करना है. उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त मैसेजिंग ऐप पर शाम के प्लान के बारे में पूछता है, तो Galaxy AI कैलेंडर चेक करता है, कॉन्फ्लिक्ट का पता लगाता है, और एक खास 'Nudge' पॉप-अप दिखाता है.

Galaxy S26 सीरीज़ Bixby, Gemini और Perplexity के साथ अपने AI इकोसिस्टम को भी बढ़ाती है, जिससे इसे खास सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है, बिना उनका सही नाम जाने भी. उदाहरण के लिए, 'मेरी आंखें थकी हुई लग रही हैं' कहने पर Bixby आई कम्फर्ट शील्ड को एक्टिवेट करने का सुझाव देगा.

Samsung Galaxy S26 series
सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी बड्स4 और गैलेक्सी बड्स4 प्रो TWS लॉन्च किए (फोटो - Samsung)

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S26+ vs Galaxy S26: स्पेसिफिकेशन

कैटेगरीGalaxy S26 UltraGalaxy S26+Galaxy S26
डिस्प्ले6.9-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X | 120Hz6.7-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X | 120Hz6.3-इंच FHD+ डायनामिक AMOLED 2X | 120Hz
विशेष डिस्प्ले फीचर10-bit कलर, प्राइवेसी डिस्प्ले (30° रेस्ट्रिक्शन)
प्रोटेक्शनकॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2
प्रोसेसरSnapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy कस्टम)Exynos 2600Exynos 2600
RAM16GB तक12GB12GB
स्टोरेज विकल्प1TB तक256GB / 512GB256GB / 512GB
सॉफ्टवेयरOne UI 8.5 (Android 16)
रियर कैमरा200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
फ्रंट कैमरा12MP
बैटरी5,000mAh4,900mAh4,300mAh
वायर्ड चार्जिंग60W45W25W
वायरलेस चार्जिंग सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंगफास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0

Samsung Galaxy Buds4 सीरीज के स्पेसिफिकेश और फीचर्स
भारत में Samsung Galaxy Buds4 की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है, जबकि बेहतर Galaxy Buds4 Pro की कीमत 22,999 रुपये है. दोनों TWS 11 मार्च, 2026 से Amazon और Samsung India ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे.

Samsung Galaxy Buds4
Samsung Galaxy Buds4 (फोटो - Samsung)

Galaxy Buds4 ब्लैक और व्हाइट कलर में पेश किया गया है, जबकि Galaxy Buds4 Pro एक एक्स्ट्रा पिंक गोल्ड कलर ऑप्शन में मिलेगा. Galaxy Buds4 Pro में कैनाल-फिट आर्किटेक्चर, एक नया इंजीनियर्ड चौड़ा वूफर है, जो स्पीकर एरिया को लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का दावा करता है, और रिच बेस और डिटेल्ड ट्रेबल के लिए टू-वे स्पीकर सिस्टम है, जिसमें 24-bit/96kHz हाई-फाई ऑडियो का सपोर्ट है.

इसमें बेहतर Adaptive EQ और Adaptive ANC भी मिलता है, जो कान के आकार और पहनने की कंडीशन के आधार पर समझदारी से एडजस्ट होते हैं, साथ ही हेड जेस्चर कंट्रोल और Bixby, Google Gemini, और Perplexity जैसे AI असिस्टेंट के लिए हैंड्स-फ्री एक्सेस भी है. Galaxy Buds4 में ओपन-फिट डिज़ाइन है, जो पूरे दिन पहनने के लिए है, साथ ही इसमें बेहतर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, अडैप्टिव EQ और सुपर क्लियर कॉल टेक्नोलॉजी भी मिलती है.

