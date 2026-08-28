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Samsung Galaxy S26 FE हुआ लॉन्च, 50MP ट्रिपल बैक कैमरा और Android 17 से लैस

नया Galaxy S26 FE, S26 सीरीज़ का सबसे सस्ता मॉडल है और यह Android 17 पर आधारित One UI 9 के साथ आता है.

The Galaxy S26 FE is powered by an Exynos 2500 chip
फोन को 3nm प्रोसेस वाले Exynos 2500 चिपसेट से पावर मिलती है. (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 5:01 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Galaxy S26 FE है. यह सैमसंग की लेटेस्ट फ्लैगशिप फैमिली यानी Samsung Galaxy S26 का सबसे सस्ता मॉडल है. सैमसंग ने इसी साल की शुरुआत में अपने इस नए फ्लैगशिप फोन सीरीज को लॉन्च किया था और अब S26 के फैन एडिशन यानी FE मॉडल को भी लॉन्च कर दिया है. इस फोन का डिज़ाइन S26 सीरीज के बाकी फोन जैसा ही है, लेकिन इसमें खास बात है कि यह Android 17 पर आधारित One UI 9 के साथ लॉन्च होने वाला पहला डिवाइस है.

डिस्प्ले प्रोसेसर और बैटरी

Galaxy S26 FE में 6.7 इंच Full HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है. ये 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. ब्राइटनेस 1,900 निट्स तक जाती है. फोन को 3nm प्रोसेस वाले Exynos 2500 चिपसेट से पावर मिलती है. इस फोन में 4,900mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी का कहना है कि इस फोन को 30 मिनट में 69% चार्ज किया जा सकता है, लेकिन 45W चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा. इसे 15W फास्ट वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस पावर शेयर फीचर भी है.

कैमरा और एआई फीचर्स

इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP के वाइड एंगल लेंस के साथ आता है. इसका दूसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रावाइड एंगल लेंस के साथ आता है और तीसरा कैमरा 8MP के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन की इमेज प्रोसेसिंग बेहतर हुई है और कैमरा अनुभव पिछले मॉडल से अच्छा है.

  • My FanCam: ये अपने आप व्यक्ति को ट्रैक करता है और वीडियो में सेंटर में रखता है. सीन मूव होने पर भी फ्रेमिंग ठीक रहती है.
  • Super Steady with Horizontal Lock: तेज मूविंग एक्टिविटी या ट्रैवल के दौरान फुटेज लेवल रखता है.
  • हार्डवेयर अपग्रेड: 8MP टेलीफोटो से 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है. सेल्फी कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू 85 डिग्री है जो S25 FE के 80 डिग्री से ज्यादा है.
  • Nightography: कम रोशनी में बेहतर फोटो के लिए नाइट मोड दिया गया है.
  • AI Edit Features: Photo Assist से प्राकृतिक भाषा में इमेज सुधार सकते हैं. दिन को रात बना सकते हैं. नए एलिमेंट जोड़ सकते हैं या गायब हिस्से सुधार सकते हैं. Gemini Omni से गैलरी की फोटो और वीडियो से क्लिप बना और एडिट कर सकते हैं.
Samsung Galaxy S26 FE Specifications
डिस्प्ले6.7-inch Full HD+ डायनमिक AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,900 निट्स तक की ब्राइटनेस
प्रोसेसर और मेमोरी3nm Exynos 2500 | 8GB RAM | 128GB / 256GB / 512GB storage
बैक कैमरा50MP वाइड + 12MP अल्ट्रावाइड + 8MP टेलीफोटो के साथ 3x ऑप्टिकल ज़ूम
फ्रंट कैमरा85° फील्ड ऑफ व्यू के साथ 12MP सेल्फी कैमरा
कैमरा फीचर्सNightography, My FanCam, Horizontal Lock के साथ Super Steady
सॉफ्टवेयरAndroid 17 पर बेस्ड One UI 9
एआई फीचर्सGalaxy AI, Now Brief, Now Nudge, Circle to Search, Photo Assist, Gemini Omni
बैटरी4,900mAh
चार्जिंग45W वायर्ड चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस PowerShare
कलर्सBlueberry, Graphite, Pistachio

One UI 9 के AI फीचर्स सिर्फ फोटो-वीडियो तक सीमित नहीं हैं. फोन में कॉन्टेक्स्ट-अवेयर Galaxy AI अनुभव है जो रोजमर्रा के काम तेजी से निपटाता है. Now Brief को और पर्सनल बनाया गया है. मौसम और वेलनेस जैसे कस्टमाइजेबल ब्रीफिंग कार्ड मिलते हैं. Now Nudge अब थर्ड-पार्टी ऐप्स और नोटिफिकेशन तक बढ़ा दिया गया है. Circle to Search से एक इमेज में कई आइटम एक साथ खोज सकते हैं. फोन के साथ Google AI Pro का 6 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है. इसमें ज्यादा AI क्षमताएं और 5TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है.

इस फोन को 4 सितंबर से दुनिया भर के कुछ चुनिंदा मार्केट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. कंपनी ने इसे तीन रंगों - Blueberry, Graphite और Pistachio में लॉन्च किया है. इस फोन में 8GB रैम दिया गया है, जिसके साथ तीन स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं. 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 799 यूरो यानी करीब 89,000 रुपये है. 256GB वाला 899 यूरो यानी लगभग 1 लाख रुपये का है. 512GB मॉडल 1,099 यूरो यानी करीब 1.22 लाख रुपये का मिलेगा.

इस फोन की भारतीय कीमत अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन भारत में इस फोन की कीमत ग्लोबल प्राइस से कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्टैंडर्ड Galaxy S26 का बेस मॉडल 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 87,999 रुपये का है.

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