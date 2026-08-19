₹12,000 तक महंगा हुआ Samsung Galaxy S25, एक लाख से भी ज्यादा हुई टॉप मॉडल की कीमत
सैमसंग ने भारत में Galaxy S25 के 256GB और 512GB वैरिएंट्स की कीमत बढ़ाई, जबकि बेस मॉडल पहले जैसी कीमत पर ही उपलब्ध है.
Published : August 19, 2026 at 3:11 PM IST
हैदराबाद: सैमसंग ने भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 5G के दो वेरिएंट्स की कीमत बढ़ा दी है. यह बदलाव आज यानी 19 अगस्त 2026 से ही लागू हो गया है और नई कीमत भी अब सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखनी शुरू हो गई है. हमने भी सैमसंग के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर इस फोन के दोनों टॉप वेरिएंट्स की कीमत चेक की तो वो अब बढ़ चुकी हैं.
नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक, Galaxy S25 5G के दूसरे वेरिएंट यानी 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अब 84,999 रुपये हो गई है, जो लॉन्च प्राइस से 4,000 रुपये ज्यादा है. वहीं, टॉप मॉडल यानी 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 1,04,999 रुपये का हो गया है और इसकी कीमत में 12,000 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं कि सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन की पुरानी और नई कीमत में कितना अंतर हुआ है.
|वेरिएंट
|लॉन्च प्राइस
|नई कीमत
|कितनी बढ़ोतरी
|12GB + 128GB
|74,999 रुपये
|74,999 रुपये
|कोई बदलाव नहीं
|12GB + 256GB
|80,999 रुपये
|84,999 रुपये
|4,000 रुपये
|12GB + 512GB
|92,999 रुपये
|1,04,999 रुपये
|12,000 रुपये
हालांकि, इसमें एक राहत की बात यह है कि सैमसंग ने अपने इस फ्लैगशिप फोन के बेस मॉडल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं है. इसका बेस वेरिएंट 12GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. यह फोन आज भी अपनी लॉन्च प्राइस यानी 74,999 रुपये में ही मिल रहा है. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.
Samsung just hiked Galaxy S25 prices in India 😬— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 19, 2026
New prices from today (19 Aug):
• 12GB + 256GB → ₹84,999 (+₹4,000)
• 12GB + 512GB → ₹1,04,999 (+₹12,000)
Base 128GB variant is still the same at ₹74,999.
Memory prices are clearly hitting hard. #GalaxyS25 #PriceHike pic.twitter.com/0vRoQabylK
हालांकि, यहां पर एक बात गौर करने वाली यह है कि पिछले कई सालों से देखा गया है कि सैमसंग के फ्लैगशिप फोन अपनी लॉन्च के साल-दो साल बाद सस्ते हो जाते हैं और उनकी कीमत लॉन्च प्राइस से कम हो जाती है. Samsung Galaxy S25 को साल 2025 के शुरुआत में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक बेस वेरिएंट की कीमत भी कम नहीं हुई है, लेकिन लोगों के लिए राहत की बात है कि आजकल रैम एंड स्टोरेज की क्राइिस की वजह से दुनियाभर की फोन कंपनियां अपने-अपने फोन की कीमत बढ़ा रही हैं और इसलिए सैमसंग ने भी अपने इस फोन के दो टॉप वेरिएंट्स की कीमत को बढ़ा दिया, लेकिन एक बेस वेरिएंट आज भी लॉन्च प्राइस पर ही बिक रहा है.
स्पेसिफिकेसन्स और फीचर्स
Galaxy S25 5G एक कॉम्पैक्ट फोन है. इस फोन में 6.2 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz तक के एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है और FHD+ रेजॉल्यूशन भी सपोर्ट करता है. इसमें 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, इसके कारण आप कड़ी धूप में भी इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फोन में प्रोसेसर के लिए भी क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर काम करता है.
इस फोन में सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 15 पर बेस्ड सैमसंग की One UI 7 स्किन पर चलती है. कंपनी ने इस फोन में 7 साल तक ओएस अपडेट देने का वादा किया है. इसमें 4000mAh की एक छोटी बैटरी मिलती है, जो आजकल की यूज़ेस के हिसाब से काफी कम है. इस बैटरी के साथ 25W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 15W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट और वायरलेस पावर शेयरिंग का फीचर भी मिलता है.
इस फोन के पिछले हिस्से पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP, दूसरा कैमरा 10MP के टेलीफोटो लेंस और तीसरा कैमरा 12MP के अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 12MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है.