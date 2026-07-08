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सैमसंग ने बढ़ाई सात गैलेक्सी फोन्स की कीमत, चेक करें नई प्राइस लिस्ट

कंपनी ने अभी तक इस प्राइस रिवीजन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन सैमसंग स्टोर की वेबसाइट पर कई फोन्स की बढ़ी हुई नई कीमत दिखाई दे रही है. ( Image Credit: Samsung )